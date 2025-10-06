Adiós al mejor alfajor del mundo: la empresa de Mar del Plata que anunció el cierre de locales y la suspensión de sus actividades

La firma reconocida mundialmente por su alfajor de chocolate negro, anunció a través de redes sociales que cerrará sus locales y suspenderá su producción.

La empresa que logró ganar el Mundial de Alfajores en 2023 debió cerrar las puertas de su local en Mar del Plata.

La noticia cayó como un balde de agua fría entre los fanáticos de los alfajores. “Los T’ Puales” , la marca marplatense que en 2023 fue consagrada con el título al mejor alfajor de chocolate negro del mundo, anunció el cierre de sus locales y la suspensión total de su producción . La decisión se conoció a través de un comunicado en redes sociales que generó tristeza, sorpresa y una ola de mensajes de apoyo de parte de sus clientes.

La empresa explicó que se trata de una pausa “necesaria para tomar perspectiva y recuperarse”, y aclaró que “no es una decisión política” , sino una consecuencia directa del complejo escenario económico. El cierre afecta tanto a la venta minorista como mayorista, incluyendo su canal online, y deja a la ciudad sin uno de los proyectos gastronómicos más queridos de los últimos años.

El primer local, ubicado en la calle Avellaneda, ya bajó la persiana, y el segundo —sobre Avenida Libertad— seguirá el mismo camino. Solo quedará en circulación el stock de alfajores que algunos comercios todavía mantienen en sus góndolas. “ Nos gustaría poder volver más adelante, pero no podemos confirmarlo ”, escribieron sus dueños, que definieron el emprendimiento como “un proyecto familiar nacido del trabajo y el amor”.

El mensaje en redes socales con el que T´Puales anunció el cierre de sus locales y el fin de su producción.

Detrás del cierre hay un reflejo claro de la crisis que atraviesa el sector: la caída del consumo, los aumentos en los costos de insumos y la dificultad de sostener una estructura de producción en un contexto inflacionario. Pese al reconocimiento internacional, ni los premios ni la fama alcanzaron para mantener el negocio a flote .

Cuál es el mejor alfajor del mundo 2025

Mientras “Los T’ Puales” se despide —al menos por ahora—, el Campeonato Mundial del Alfajor 2025 ya coronó a un nuevo ganador. Este año, el podio se lo llevó una creación patagónica: Chacra Los Retamos, de El Hoyo, Chubut. Su alfajor artesanal, con galleta de harina de nuez, relleno de dulce de leche y cobertura de chocolate blanco, conquistó al jurado con una combinación poco convencional.

El evento, que reunió a productores de distintos países en el Centro Costa Salguero de Buenos Aires, se consolida como una verdadera fiesta para los fanáticos del dulce argentino. Tras una evaluación minuciosa, el jurado distinguió también a este producto con medallas adicionales por su dulce de leche y su cobertura.

El alfajor campeón 2025 se vende de forma artesanal y se comercializa online a un precio de $3.800 por unidad, un valor que refleja su elaboración cuidada y la calidad de sus ingredientes. Su triunfo muestra que el mundo del alfajor argentino sigue vivo y en expansión, pese a los golpes económicos que afectan a muchos productores locales.