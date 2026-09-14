De vencer a la diabetes a conquistar el US Open 2026: la emotiva historia de Alexander Zverev

El campeón del Gran Slam de Estados Unidos volvió a hablar en público sobre una etapa difícil de su infancia y el papel que tuvo su familia.

Zverev celebró en Nueva York uno de los títulos más importantes de su carrera.

Alexander Zverev se consagró campeón del US Open 2026, tras vencer a Ben Shelton en la final y sumó el segundo Grand Slam de su carrera. El alemán, una de las principales figuras del tenis actual, se llevó además u$s5,5 millones y durante la premiación volvió a hablar de la diabetes.

El número 2 del ranking ATP le dedicó buena parte de su discurso a su madre, Irina, y recordó una etapa de su vida de la que durante años casi no habló en público.

Zverev tenía cuatro años cuando los médicos detectaron que padecía diabetes tipo 1 . El diagnóstico llegó cuando recién empezaba a jugar al tenis y pronto aparecieron dudas sobre si podría dedicarse al deporte profesional.

El diagnóstico llegó cuando Zverev era apenas un niño y recién empezaba a dar sus primeros pasos en el tenis.

Sus padres, Alexander e Irina , estuvieron a su lado durante esos primeros años mientras seguía entrenando. Con el tiempo, el tenis empezó a ocupar cada vez más espacio en su vida y también crecieron las exigencias.

El alemán llegó a ser número uno del ranking mundial junior y en 2014 ganó el Australian Open de la categoría. Poco después dio el salto al circuito profesional. Ya entre los mayores, empezó a escalar posiciones en el ranking ATP, sumó títulos y se instaló entre los mejores jugadores del mundo.

"Te vas a tener que dedicar a otra cosa": las dudas médicas que alimentaron su revancha

Los médicos no se limitaron a explicar los cuidados que iba a necesitar. También dudaban de que pudiera soportar las exigencias del alto rendimiento y, durante esos primeros años, Zverev llegó a escuchar que “te vas a tener que dedicar a otra cosa”.

Irina pensaba distinto. Durante la premiación del US Open 2026, el alemán recordó que su madre siempre tuvo claro que, si él quería ser tenista, debía tener la posibilidad de intentarlo. Durante sus primeros años en el Tour prefirió no hablar públicamente de la enfermedad. Recién en 2022 empezó a contar su historia abiertamente.

Ese mismo año creó la Alexander Zverev Foundation, que trabaja con chicos con diabetes tipo 1 y colabora con el acceso a insulina y otros medicamentos en países con menos recursos.

¿Cómo gestiona las dosis de insulina durante los partidos?

El número 2 del ranking controla sus niveles de glucosa durante los encuentros y se aplica insulina cuando lo necesita. En partidos largos también debe ajustar la alimentación según el esfuerzo físico y los valores que registra. Por eso es habitual verlo inyectarse durante los cambios de lado. En 2023, esa rutina terminó generando un cruce en Roland Garros.

Zverev contó que un juez le pidió que se aplicara la insulina fuera del court, porque podía verse "raro". El alemán se molestó y explicó que necesitaba hacerlo durante los partidos.

El tema volvió a aparecer en la final del US Open. Durante el segundo set aprovechó un descanso para aplicarse una dosis y después cambió el grip de su raqueta. Shelton consideró que la pausa había durado demasiado y se quejó ante la umpire.

Durante los partidos, Zverev controla sus niveles y se aplica insulina cuando lo necesita. Instagram de Alexander Zverev

Del sufrimiento a la gloria en Flushing Meadows: así venció a Ben Shelton en la final

Zverev ya había tenido una oportunidad muy clara de ganar el US Open. En 2020 estuvo dos sets arriba frente a Dominic Thiem, pero el austríaco terminó dando vuelta aquella final.

Seis años después volvió al partido por el título. Frente a Shelton ganó los dos primeros sets, cedió el tercero y terminó cerrando el encuentro por 6-3, 7-6 (2), 5-7 y 6-2, luego de 3 horas y 33 minutos en el Arthur Ashe Stadium. Fue su primer título en Flushing Meadows y el segundo Grand Slam de su carrera. Meses antes había ganado Roland Garros.

El último punto dejó una escena insólita. Tras el error de Shelton, tomó otra pelota y volvió hacia la línea de base porque creía que el marcador estaba 5-1. Recién cuando vio al estadounidense acercarse a la red entendió que el partido había terminado.