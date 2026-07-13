Los multimillonarios del tenis: ¿Cuánto embolsan los jugadores mejor pagos del circuito?

Los ingresos por patrocinio suelen superar al “prize money”, lo que pone de referencia la importancia de las marcas en el negocio de los deportes individuales. Las tenistas copan el 60% del top 10. Los datos se refieren a los que tienen más ingresos entre el 30 de junio de 2025 y el 1º de julio de 2026.

Los ingresos por patrocinios superan con claridad al dinero obtenido en torneos, lo que revela cómo las marcas individuales sostienen la economía del tenis profesional . Esta tendencia se mantiene estable en las últimas temporadas y explica por qué los jugadores con mayor visibilidad comercial ocupan los primeros puestos en las listas de ganancias totales.

En el tenis actual, los contratos con marcas de ropa, bebidas y equipamiento deportivo generan habitualmente entre el doble y el triple de lo que un jugador recibe por resultados en pista. Esta diferencia se amplía todavía más cuando el tenista alcanza final de Grand Slam o mantiene posiciones destacadas en el ranking durante varios meses consecutivos.

El fenómeno no es nuevo, pero se ha acentuado con la entrada de compañías tecnológicas y de moda que buscan asociarse a deportistas con proyección global . Los contratos suelen incluir cláusulas de renovación automática si el jugador permanece dentro del top 20, lo que reduce la incertidumbre para ambas partes.

Los datos recopilados por el sitio especializado Sportico entre el 30 de junio de 2025 y el 1 de julio de 2026 muestran que las tenistas representan el 60% del grupo con mayores ingresos globales. Esta proporción refleja tanto el crecimiento del circuito femenino como la capacidad de sus principales figuras para cerrar acuerdos publicitarios de largo alcance.

La mayoría de las tenistas que figuran en el grupo de mayores ingresos combinan resultados constantes en pista con una estrategia comercial orientada a mercados asiáticos y norteamericanos. Sus campañas publicitarias suelen extenderse más allá del deporte y alcanzan sectores como la cosmética o el estilo de vida, lo que multiplica las fuentes de ingreso.

Esta situación contrasta con ediciones anteriores de las listas, donde los jugadores masculinos dominaban de forma más clara. El cambio se atribuye tanto al aumento de la audiencia femenina como a la mayor profesionalización de los equipos de representación que gestionan las carreras de las jugadoras.

Carlos Alcaraz y Coco Gauff ocupan los puestos nùmero uno y tres del ranking de los tenistas que más embolsan dentro del circuito profesional. La presencia de la estadounidense en el último escalón del podio refleja el crecimiento del circuito femenino. IA

Carlos Alcaraz en la cima

En la cima de la lista aparece una vez más el español, Carlos Alcaraz, tras serlo por primera vez en 2024. El número 2 del mundo, que esta temporada se ha perdido Roland Garros y Wimbledon por una lesión en la muñeca, ha facturado u$s62,9 millones entre el 30 de junio de 2025 al 1 de julio de 2026. Facturó más del doble por patrocinio que por premios deportivos. Las marcas le aportaron u$s44 millones con Nike como su acuerdo más lucrativo. A ello se añaden Rolex, BMW, Ant International o Infosys.

Jannik Sinner, su gran rival en los últimos años y el número 1 del ránking ATP, no se encuentra muy lejos del español.. El italiano, que había encabezado la lista en 2025, se queda en u$s59 millones en total, pero supera al murciano en premios al haber ganado u$s29 millones por sus participaciones en el circuito y Grand Slams, mientras que por sus patrocinios ingresó u$s30 millones. Cuenta con sponsors de la talla de Nike, Gucci, Lavazza o Rolex.

El podio lo cierra la primera mujer que aparece en el ránking: la estadounidense Coco Gauff, que factura más por su actividad fuera de la pista que por sus premios deportivos. En total ha facturado u$s35 millones en los últimos doce meses a través de sponsors como New Balance, Rolex o Head. En la cancha, ha ganado u$s5,3 millones, lo que suma un total de u$s40,3 millones.

La histórica Serena Williams volvió a la actividad a los 44 años tras retirarse en el US Open de 2022, lo que no ha sido impedimento para estar en el cuarto puesto de la lista. Si bien sólo ha ingresado u$s8.975 dólares en pista por su actuación en el dobles femenino de Queen’s, su imagen comercial sigue intacta y está casi a la par de Alcaraz en cuanto a patrocinios. Ha ingresado u$s40 millones con colaboraciones como Heineken, Nike, Lincoln o Barbie.

En el quinto escalón está la bielorrusa Aryna Sabalenka, que ha encabezado el ránking WTA por 89 semanas y en los últimos doce meses roza los u$s36 millones, con u$s13,9 millones en ingresos por torneo y u$s22 millones por sponsors. En su cartera de patrocinadores están marcas como Nike, Audemars Piguet, Gucci o Emirates.

La sexta posición es para Novak Djokovic, el tenista con más Grand Slams de la historia, con 24. Recientemente se ha unido al fondo de inversión General Atlantic como consejero estratégico global. A sus 39 años, el serbio ha conseguido u$s4,6 millones en premios durante el último año, mientras que ha ingresado u$s21 millones en patrocinios como Lacoste, Qatar Airways o Hublot.

El resto del top 10 lo completan la china Qinwen Zheng con u$s24,6 millones, la polaca Iga Swiatek con u$s22,8 millones, el alemán Alexander Zverev con u$s16,7 millones y la kazaja Elena Rybakina, con u$s16,3 millones.

El modelo actual favorece a quienes logran diversificar sus acuerdos y evitar concentrar el riesgo en una sola empresa. Los tenistas que han firmado contratos plurianuales con varias marcas simultáneamente muestran mayor estabilidad en sus ingresos incluso cuando atraviesan periodos de resultados irregulares en la pista.