Alexander Zverev pasó a liderar el ranking de los tenistas que más dinero ganó en 2026

Tras coronarse campeón del US Open, el alemán tomó la delantera como el jugador con más ganancias en premios. Antes de que iniciara el torneo en Nueva York, Jannik Sinner se posicionaba en el primer lugar con u$s11,62 millones. Sin embargo, la histórica bolsa de premios del último Grand Slam del año cambió el liderazgo de la temporada.

El alemán Alexander Zverez se coronó en el US Open y pasó a comandar el ránking de los tenistas que más premios ganó en 2026.

Alexander Zverev ganó el Abierto de Estados Unidos, dando al tenista alemán su segundo título importante del año después de su victoria en Roland Garros, en junio pasado.

Zverev, el actual número 2 del mundo, derrotó a Ben Shelton por 6-3, 7-6 (2), 5-7, 6-2 en el Estadio Arthur Ashe de Queens, Nueva York, frustrando las esperanzas del público neoyorquino de presenciar la primera gran victoria de un estadounidense en 23 años.

Shelton derrotó al vigente campeón Carlos Alcaraz en los cuartos de final en un emocionante partido a cinco sets que se convirtió instantáneamente en un clásico del US Open, antes de vencer a su compatriota Francis Tiafoe en las semifinales. Shelton fue también el primer estadounidense negro en jugar una final del torneo desde Arthur Ashe en 1972.

“Sé que el 99% de la gente quería que ganara Ben, así que lo siento”, dijo Zverev al público neoyorquino antes de levantar el trofeo, “pero fue un ambiente increíble para jugar”.

La victoria de Zverev en cuatro sets el domingo prolonga un año estelar para el jugador de 29 años, en el que ha ganado los dos primeros Grand Slams de su carrera, además de llegar a la final de Wimbledon.

Zverev ocupa actualmente el noveno puesto entre los tenistas mejor pagos, según el sitio especializado Sportico, de acuerdo a un cálculo exhaustivo de su rendimiento en la cancha, premio en metálico y patrocinios.

El alemán ganó u$s2,4 millones por terminar subcampeón en Wimbledon en julio, además de los u$s5,5 millones que embolsó por coronarse el domingo en el US Open.

Esta última conquista le permitió al alemán superar a Jannik Sinner como el tenista con mayor ganancia en 2026, con u$s14,72 millones frente a los u$s11,62 millones del italiano.

El alemán Alexander Zverez, tras conquistar el US Open, pasó a dominar el ránking de los tenistas que más premios en metálico embolsó en 2026.

Zverev, actual número 2 del mundo, mantendrá su posición en el ranking ATP y reducirá la diferencia con Sinner, el número uno del mundo. El alemán obtiene 2000 puntos por su victoria en el US Open, mientras que Sinner se retiró del último Grand Slam de este año por una lesión y perderá los 1300 puntos que ganó como finalista en 2025.

Mientras tanto, la kazaja Elena Rybakina se alzó con el título del US Open femenino, tras derrotar a la bicampeona defensora Aryna Sabalenka por 6-4, 5-7 y 6-2. Rybakina consigue así su segundo título de Grand Slam del año, después de ganar el Abierto de Australia en enero, y se encuentra a un título de Roland Garros de completar el Grand Slam de carrera. Al vencer a Qinwen Zheng en los cuartos de final en Queens, Rybakina ascendió al número uno del mundo en el circuito femenino por primera vez, superando a Sabalenka.

Por su parte, Shelton está a punto de alcanzar el puesto número 4 del ranking mundial, el más alto de su carrera, tras su actuación en el US Open. Este ascenso coincide con el creciente interés comercial en el tenista estadounidense mejor clasificado. Tom Chapman, director comercial de WME Sports, la agencia que representa a Shelton, declaró que prevé que Shelton firme nuevos contratos publicitarios, sobre todo con marcas de lujo, el próximo año.

“Ben es probablemente una de las personas en el circuito actual que más influye en la cultura del tenis, más que muchos otros jugadores, hombres o mujeres”, dijo Chapman. “Así que me sorprendería mucho si en los próximos 12 o 24 meses, alguien no se acerca a trabajar con Ben de una manera muy creativa para aprovechar su estilo fuera de la cancha”.

Queda por ver si la excelente temporada de tenis de Zverev en 2026 impulsará su comercialización. En los últimos años, ha sido una figura controvertida en el tenis por enfrentar acusaciones de violencia domésticas. El tribunal de distrito de Berlín archivó definitivamente la causa por presunta violencia doméstica en junio de 2024. Esto ocurrió luego de que el tenista alcanzara un acuerdo extrajudicial de 200.000 euros (aproximadamente 218.000 dólares) con la fiscalía y su expareja Brenda Patea.

Previamente, la ATP también cerró en enero de 2023 otra investigación independiente relacionada con acusaciones de violencia de una pareja anterior (Olya Sharypova), al determinar que no existían pruebas suficientes para sancionarlo.