El Inter Miami presentó oficialmente a Cristian Kily González como nuevo entrenador de Lionel Messi + Agregar ámbito en









El entrenador fue anunciado oficialmente y ya dirigió la práctica. Este miércoles tendrá su debut oficial frente al Cruz Azul en un mano a mano por un título.

El Inter Miami presentó oficialmente a "Kily" González como nuevo entrenador de Messi

Cristian 'Kily' González se convirtió este martes en el nuevo entrenador del Inter Miami, de la Major Soccer League (MLS). De esta manera, dirigirá a sus compatriotas Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Las Garzas" hicieron oficial este martes su llegada tras confirmarse la validación de la visa necesaria para trabajar en Estados Unidos y anunciaron que el exfutbolista de Rosario Central, entre otros, permanecerá en el club estadounidense hasta junio de 2028.

Listo para trabajar. Bienvenido a Miami, Cristian ‘Kily’ González.



https://t.co/IuDVDwXLPC pic.twitter.com/LCcHafUDHB — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 15, 2026 Será la cuarta experiencia como técnico del exjugador, de 52 años, después de dirigir al "Canalla", Unión de Santa Fe y Platense.

"Listo para trabajar. Bienvenido a Miami, Cristian 'Kily' González", fue el mensaje publicado en su cuenta oficial en X por el Inter de Miami junto a una fotografía del técnico ya ataviado con la camiseta de entrenamiento con el rótulo: "BIENVENIDO".

El debut del "Kily" será este miércoles cuando el Inter de Miami se enfrente al Cruz Azul en la Campeones Cup, un título que enfrenta al vencedor de la MLS con el ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX.

González se transformó en el cuarto entrenador argentino del conjunto miamense de forma consecutiva. Sus antecesores fueron Gerardo Martino, Javier Mascherano y Guillermo Hoyos.