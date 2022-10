Alphabet, matriz de Google, crece por debajo de expectativas y se desploma en Wall Street

La semana anterior, Snap se desplomó casi un 30% en un solo día luego de anunciar su reporte de ganancias.

Los beneficios netos del gigante tecnológico alcanzaron los u$s16.002 millones, lo que supone un retroceso de u$s5.026 millones (-26,5%) respecto al mismo periodo en 2021.

La gigante del sector de comunicaciones, reportó unos ingresos por su principal negocio de búsqueda que ascendieron a los u$s61.377 millones. Y en cuanto a las ganancias de la nube, representaron un valor de u$s6.868 millones.

Dentro de la diferenciación de ventas por mercado, el área con mayor crecimiento fue el que opera en el continente americano. Con una representación de EEUU equivalente a u$s32.727 millones o un incremento de 16% con respecto al año anterior y de 29% para el resto de los demás países de la región.

En cuanto a los indicadores de rentabilidad, el margen bruto resultó de un 28% y disminuyó tres puntos porcentuales menos que en 2021. Lo cual permiten inferir el sostenimiento de ingresos a pesar de la crisis que imperó en los mercados ante un contexto de altos niveles y temores de recesión en Norteamérica.

¿Cuál es la visión de los analistas?

Brian Arce, analista de inversiones de Libre Capital, sostuvo a Ámbito que las expectativas para las compañías arden en la semana de presentación de resultados de las grandes empresas tecnológicas y los inversores especulan con movimientos que, en el caso de Google, se esperaban en la magnitud del 8% previo al anuncio.

"Los grandes inversores no dejan nada librado al azar y las coberturas se vuelven imprescindibles minutos antes del comunicado, pero, al fin y al cabo, nadie puede anticiparse a los resultados", indicó el especialista al mostrar cómo los mercados responden con gran volatilidad en este contexto presentación de balances.

"El índice Nasdaq Composite surge un 11% desde los mínimos de octubre y esas ganancias lucen espectaculares sobre todo si tenemos en cuenta que, en lo que va del año, las acciones tecnológicas pierden un 28%. Wall Street no tiene los ojos puestos en el largo plazo, por lo menos no por ahora, y estas ganancias se tornan imposibles de dejar pasar… Pese a los decepcionantes resultados, Alphabet cae menos de lo esperado en el post market, ya que los traders no se inclinan por ninguna compañía; los malos resultados ya no sorprenden. Sin embargo, el arrastre de los gigantes podría llevar a los principales índices a marcar nuevos mínimos, pero no por eso debemos dejar de seguir el mercado accionario, ya que las oportunidades aparecerán en otros sectores que se beneficien del actual contexto", indicó el analista.