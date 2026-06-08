De cuánto es la fortuna de A'ja Wilson, la basquetbolista mejor paga del mundo

Creció rápidamente hasta convertirse en una de las mejores jugadoras de básquet en los Estados Unidos.

A'ja Wilson se convirtió en una de las figuras más importantes del básquet femenino a nivel mundial. La estrella de Las Vegas Aces domina la WNBA desde hace varias temporadas y es considerada una de las mejores jugadoras de su generación gracias a sus títulos, premios MVP y récords históricos.

Su impacto trasciende las canchas. Además de sus éxitos deportivos, la estadounidense construyó una poderosa marca personal a través de acuerdos comerciales con empresas como Nike, Gatorade, Ruffles y Mountain Dew, consolidándose como una de las atletas más influyentes del deporte femenino.

En 2026 volvió a hacer historia al firmar el contrato más importante registrado hasta el momento en la WNBA, un acuerdo que la convirtió en la jugadora mejor paga de la liga y reforzó su posición como uno de los nombres más valiosos del básquet profesional.

Una de las jugadoras más importantes en la historia del Básquet.

A'ja Riyadh Wilson nació el 8 de agosto de 1996 en Columbia, Carolina del Sur. El básquet formó parte de su vida desde muy pequeña, ya que tanto su padre como su hermano tuvieron experiencia profesional en este deporte.

Durante su etapa escolar en Heathwood Hall Episcopal School mostró un talento excepcional. Comenzó a jugar en el equipo universitario cuando todavía cursaba octavo grado y terminó su trayectoria escolar como una de las mejores jugadoras del país, obteniendo el reconocimiento de Jugadora Nacional del Año en 2014.

Su siguiente paso fue la Universidad de Carolina del Sur, donde se transformó en una auténtica leyenda. Allí conquistó un campeonato nacional de la NCAA, fue elegida tres veces Jugadora del Año de la Conferencia SEC y finalizó su carrera universitaria como la máxima anotadora histórica de la institución.

A'ja wilson Finalizó como anotadora histórica en la Universidad de Carolina del Sur. Imagen: A'ja Wilson - Página oficial de facebook

Su carrera profesional hasta llegar a ser la mejor paga de la WNBA

Wilson fue seleccionada con el número uno del Draft de la WNBA de 2018 por Las Vegas Aces. Su adaptación fue inmediata: ganó el premio a Novata del Año y rápidamente se consolidó como la gran figura de la franquicia. Con el paso de las temporadas sumó títulos, premios MVP y múltiples récords individuales.

Su primer contrato profesional, firmado en 2018, tuvo un valor total de apenas u$s232.178 por cuatro temporadas. Luego llegaron una extensión por u$s398.422 para las campañas 2022 y 2023, y un nuevo acuerdo cercano a los u$s400.000 para las temporadas 2024 y 2025.

El gran salto llegó en abril de 2026, cuando firmó un contrato supermax de tres años y u$s5 millones con Las Vegas Aces. El acuerdo, totalmente garantizado, fue presentado como el más importante en la historia de la WNBA y le permitirá percibir aproximadamente u$s1,4 millones en la primera temporada, con incrementos posteriores vinculados a los ingresos de la liga.

A'ja Wilson En la actualidad, es la jugadora mejor paga de la WBNA Imagen: A'ja Wilson - Página oficial de instagram

La increíble diferencia con el mejor pago de la NBA

Aunque el nuevo contrato de Wilson representa un avance histórico para el básquet femenino, la diferencia económica con las máximas estrellas de la NBA sigue siendo enorme. Stephen Curry, considerado uno de los jugadores más exitosos y mejor remunerados del mundo, posee una fortuna estimada en alrededor de u$s240 millones gracias a sus contratos deportivos, inversiones y acuerdos publicitarios.

La comparación resulta impactante: mientras Wilson firmó un vínculo de u$s5 millones por tres años, Curry ha acumulado cientos de millones de dólares entre salarios y patrocinios a lo largo de su carrera. Incluso en 2026 cerró un nuevo acuerdo comercial de diez años valuado en más de u$s400 millones, una cifra que refleja la magnitud económica que existe en la NBA respecto de la WNBA.

El patrimonio de A'ja Wilson

De acuerdo con las estimaciones de portales especializados en finanzas de celebridades, el patrimonio de A'ja Wilson alcanza los u$s8 millones en 2026. La cifra contempla tanto sus ingresos deportivos como sus contratos publicitarios, negocios e inversiones personales.

Su fortuna podría crecer considerablemente durante los próximos años. El histórico contrato firmado con Las Vegas Aces, sumado a la expansión de sus acuerdos comerciales y al crecimiento económico de la WNBA, la posicionan como una de las deportistas con mayor potencial financiero dentro del deporte femenino internacional.