Ante la escasez de talento, las empresas tecnológicas apuestan a formar a sus propios jóvenes profesionales

A través de becas, cursos intensivos y alianzas con instituciones educativas, buscan cubrir vacantes críticas y generar capacidades acordes a las demandas reales de la industria.

A medida que la industria tecnológica argentina enfrenta una escasez persistente de talento calificado , varias empresas y organizaciones comenzaron a desarrollar sus propios programas de formación para jóvenes profesionales , con la intención de cerrar la brecha entre la demanda de habilidades y la oferta de trabajadores capacitados.

Este fenómeno no solo refleja un déficit estructural en el mercado laboral sino también una respuesta activa del sector privado y del ecosistema educativo para generar talento local que pueda insertarse rápidamente en empleos tecnológicos .

Según la última Encuesta Global de Escasez de Talento que elabora anualmente ManpowerGroup , el 68% de los empleadores que operan en Argentina asegura que enfrenta dificultades para encontrar y contratar colaboradores con perfiles específicos. Si bien la cifra refleja un número inferior a los relevamientos de los años previos , sigue mostrando que la escasez de talentos es un problema que todavía persiste en el país.

Entre las competencias técnicas más difíciles de encontrar para las empresas, figuran Ingeniería (25%), Tecnología de la Información (IT) y Análisis de Datos (23%), Atención al cliente (23%), Operaciones y Logística (22%) y Ventas y Marketing (18%).

En esta línea, hay empresas que ponen en marcha sus propios programas de capacitación. Uno de los casos más recientes es N5 , empresa de tecnología especializada en soluciones para la industria financiera, que lanzó “Summer Experience”, la primera edición de su Programa de Talento Joven para la región.

La iniciativa, que tiene una duración de dos meses inmersivos y exige dedicación full time, comenzará el 19 de este mes.

Pueden postularse estudiantes que se encuentren en los últimos dos años de su carrera o profesionales recién graduados de áreas como Tecnología, Ingeniería, Data, IA, Finanzas, Marketing, Negocios Digitales y Recursos Humanos.

“En América Latina hay mucho talento, pero todavía son pocas las oportunidades que combinan aprendizaje acelerado, exposición internacional y proyectos reales. Queremos abrir ese acceso y formar a la próxima generación de constructores del sector financiero”, destaca Julián Colombo, CEO de N5.

Por su parte, Yanina Bustos, Directora de Recursos Humanos de N5, explicó: “Muchos jóvenes pasan los primeros años de su carrera observando y aprendiendo de forma teórica. En N5 creemos que el desarrollo ocurre cuando las personas comienzan a construir, probar soluciones y generar impacto real. La Summer Experience fue diseñada para acelerar esa transición y preparar profesionales para contextos reales desde el primer día”.

Otra iniciativa surgida desde el sector privado es el de Telecom Argentina, que a través de su programa Digitalers ofrece formación gratuita en programación y oficios digitales a jóvenes de todo el país.

Digitalers cubre materias que van desde programación en Java, Python y Node.js hasta diseño UX/UI, marketing digital, análisis de datos, testing e incluso Inteligencia Artificial, con cursos que suelen durar entre cuatro y seis meses, dictados en modalidad online con clases en vivo y también con módulos de desarrollo de habilidades blandas como armado de CV y preparación para entrevistas.

El programa, avalado por la Cámara Argentina de la Industria del Software (CESSI), busca preparar a los participantes para las demandas reales del mercado laboral tecnológico y reducir barreras de acceso económico mediante becas gratuitas disponibles en 2025.

Por otro lado, la alianza entre Argencon y Digital House lanzó el ambicioso programa “IA Argentina”, destinado a potenciar el talento en áreas vinculadas con la inteligencia artificial, una de las tecnologías de mayor crecimiento y proyección.

Este programa ofrece 35.000 becas gratuitas con un enfoque modular y flexible, permitiendo a los participantes avanzar a su propio ritmo y orientarse hacia especializaciones que incluyen programación, diseño, experiencia de usuario, atención al cliente y marketing, entre otros.

Lo novedoso de esta iniciativa radica en su alcance masivo y en su diseño conjunto con empresas como Bagó, EY, Amazon Web Services y VML, lo que busca alinear la formación directamente con las necesidades actuales del mercado laboral.

Por otro lado vienen ganando terreno proyectos como el que impulsa la firma edtech Guayerd, que durante 2025 otorgó más de 15.000 becas tecnológicas en colaboración con empresas como IBM, Mercado Libre y Salesforce, buscan que jóvenes desde los 16 años accedan a capacitación que los preparen para roles tecnológicos que el mercado tradicional no logra cubrir.

Lo que distingue a estas iniciativas es tanto su enfoque en habilidades prácticas y demandadas por las empresas como su acceso gratuito o con becas, lo que mitiga barreras económicas para jóvenes sin recursos.

Este tipo de programas se enmarca en un contexto más amplio donde cada año quedan miles de puestos tecnológicos sin cubrir en Argentina debido a la falta de talento local preparado, impulsando a las organizaciones a involucrarse directamente en la formación de sus futuros profesionales.

Las tendencias de contratación para el 2026

El ritmo acelerado de la transformación tecnológica hace que la brecha entre la demanda de talento y la capacitación y formación no pueda cerrarse. Un informe de la firma global Resume Pilots, dedicada a la redacción de CV para altos ejecutivos, reveló que las tendencias de contratación para 2026 estarán signadas por la irrupción de la inteligencia artificial.

En ese sentido advierte que “la naturaleza de la demanda ha cambiado” y destaca la existencia de “una tendencia subyacente: los empleadores quieren candidatos que puedan interpretar la complejidad, conectar silos y traducir la estrategia en un impacto medible, no sólo ejecutar procesos”.

Según la publicación, los focos de crecimiento en 2026 incluyen la tecnología, las energías verdes, la atención médica/biotecnología avanzada y las finanzas. Y enumera los siguientes factores:

-En tecnología, la contratación se centra menos en la implementación masiva de código y más en la gobernanza de la IA, la ética y el liderazgo de la transformación . Por ejemplo, el Informe sobre el Futuro del Empleo 2025 del Foro Económico Mundial pone gran énfasis en la falta de habilidades en la IA y la adopción digital. reports.weforum.org

-En el sector de energía verde/limpia existe una fuerte demanda de líderes que puedan combinar la sostenibilidad con la rentabilidad: ingenieros, líderes de programas, profesionales de finanzas estratégicas.

-En el ámbito de la atención sanitaria y la biotecnología, la combinación entre el conocimiento clínico y la innovación digital es clave; hay que pensar en roles híbridos entre las ciencias de la salud y los datos/IA.

-En el ámbito financiero, muchas empresas se están transformando: los roles de riesgo, regulatorios, de productos y de finanzas digitales están aumentando a medida que las instituciones financieras se adaptan al cambio rápido.