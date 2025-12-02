Los talentos ya usan IA y las empresas necesitan acompañar ese desarrollo Por Ernesto Fernández Machado + Seguir en









En este cambio de paradigma, la verdadera inteligencia pasa por apostar a la formación del talento, que fortalece al equipo de trabajo y redunda en un beneficio concreto y directo para la empresa.

El 85% de las compañías ya utiliza inteligencia artificial en algún grado.

La inteligencia artificial hoy ya es una herramienta cotidiana que redefine cómo trabajamos, aprendemos y decidimos. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores no recibió aún capacitación formal para su uso según pudimos vislumbrar en un relevamiento reciente.

En los recursos humanos su impacto es profundo porque cambia los procesos y el modo en que las organizaciones entienden y gestionan el talento. Así lo notamos en una consulta que hicimos desde Strategy Latam a más de cincuenta líderes de RRHH de Argentina y Latinoamérica que arrojó una transformación en marcha: el 85% de las compañías ya utiliza IA en algún grado, principalmente en reclutamiento, desarrollo y evaluación de desempeño.

Sin embargo, el dato que más interpela no está en la adopción, sino en la preparación porque siete de cada diez profesionales no recibieron capacitación formal en el uso de estas herramientas. Es decir, la tecnología avanza más rápido que la formación, generando una brecha entre la disponibilidad del recurso y su aprovechamiento estratégico.

Desde Grupo Ceta creemos que el verdadero valor de la IA aparece cuando se combina con liderazgo, criterio humano y visión de negocio. El desafío radica en integrar datos y empatía, automatización y propósito. Porque la tecnología puede hacer más eficiente la búsqueda de talento o detectar patrones de desempeño que antes pasaban inadvertidos, pero la mirada final —la interpretación, la decisión y el acompañamiento— sigue siendo humana.

Más que pensar en cuánto automatizar, las empresas deberían preguntarse cómo aprovechar la IA para liberar tiempo y enfocarse en generar valor, cultura y desarrollo. En este cambio de paradigma, la verdadera inteligencia pasa por apostar a la formación del talento, que fortalece al equipo de trabajo y redunda en un beneficio concreto y directo para la empresa.

CEO de Grupo Ceta.