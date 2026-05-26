Lionel Messi refuerza su faceta empresaria con una nueva apuesta fashion

Esta semana lanza una colección limitada de ropa urbana en conmemoración a los 20 años de su debut mundialista. Vestirse con la marca Kith & Messi para adidas Football requiere una inversión inicial de aproximadamente u$s135

Lionel Messi vuelve a incursionar en la industria de la moda con el lanzamiento de su propia marca de ropa urbana, que conmemora los 20 años de su debut en un Mundial.

Lionel Messi sigue haciendo historia dentro y fuera de las canchas. El rosarino acaba de superar los u$s1.000 millones de patrimonio neto, convirtiéndose en el segundo futbolista billonario de la historia, después de Cristiano Ronaldo . Sin embargo, la fortuna que amasó desde que debutó el 16 de octubre de 2004 en Barcelona, no lo hizo solo dentro de un campo de juego, ya que su alcance global lo hizo ingresar al mundo de los negocios, diversificándose en distintos sectores.

Más allá del fútbol, Messi irrumpió hace ya tiempo en el mundo inmobiliario y de la hotelería premium. También al de la gastronomía como socio estratégico de El Club de la Milanesa; tiene su propia marca de bebidas energéticas, de perfumes y de vinos. Su holding cuenta con Play Time SportsTech Holdco , desde donde impulsa inversiones en startups deportivas y tecnológicas, además de su productora audiovisual 525 Rosario. También es copropietario de KRÜ Esports , el equipo fundado por su amigo Kun Agüero.

La nueva apuesta empresarial de Lionel Messi vuelve a estar ligada al universo de la moda, un terreno en el que ya había desembarcado en 2019 con el lanzamiento de The Messi Store . Aquella marca fue desarrollada junto a Virginia Hilfiger y quedó bajo la dirección de su hermana, María Sol Messi. La propuesta estaba inspirada en la vida y la carrera del futbolista, con prendas que combinaban los colores del Barcelona y de la Selección argentina, además de tejidos funcionales y un estilo casual. La línea incluía desde camisas hasta sudaderas, con precios de entre u$s40 y u$s200, y llegó a exhibirse en tiendas exclusivas como Santa Eulalia, en Barcelona.

Ahora, casi siete años después, el capitán argentino vuelve a apostar por la industria fashion, aunque esta vez enfocado en el segmento urbano y lifestyle. Lo hace a través de una colaboración con Kith, la firma neoyorquina fundada por Ronnie Fieg, en alianza con Adidas.

El proyecto consiste en una colección cápsula de edición limitada que busca homenajear un momento clave de su carrera: los 20 años de su debut mundialista en Alemania 2006.

La colección “Kith & Messi para adidas Football” combina prendas deportivas y artículos de lifestyle, con diseños creados de manera conjunta entre Ronnie Fieg y Lionel Messi. Según detallaron las marcas, ambos trabajaron durante más de un año en el desarrollo de cada pieza, seleccionando materiales, estilos y detalles personalizados vinculados a la identidad del futbolista argentino, tanto dentro como fuera de la cancha.

MESSI ROPA Como en 2019, Lionel Messi vuelve a entrar en el negocio de la moda. Ahora con su colección urbana Kith & Messi para adidas Football. @Kith.com

La línea de productos para el campo incluye camisetas inspiradas en momentos clave de la carrera de Messi, reinventadas con motivos de Kith, adidas Football y Messi. Hay dos camisetas inspiradas en 2006 con el número 19 original de Messi, así como dos camisetas con su ahora icónico número 10. Otros estilos incluyen camisetas y guantes de arquero de manga larga con estampado integral, conjunto de pantalón y campera, camisetas de calentamiento de nailon, medias, una bolsa para balones y balones de fútbol de dos tamaños con la marca compartida.

La línea para fuera del campo combina la meticulosa atención al detalle de Kith con el lenguaje de diseño de adidas Football. Los estilos incluyen un traje cruzado, un blazer cruzado de manga corta con pantalones cortos a juego, una chaqueta vaquera lavada con pantalones cortos a juego, un polo de punto, conjunto de lana, una bolsa de lona de cuero y más.

Completan la colección seis estilos de calzado creados para esta colección, cada uno rindiendo homenaje a la icónica carrera de Messi desde una perspectiva tanto deportiva como de estilo de vida.

Oferta integral de la colección

La propuesta comercial abarca una oferta integral que incluye:

Seis modelos de calzado.

Indumentaria deportiva (trajes, camisetas y medias).

Accesorios especializados como balones y guantes de guardameta.

Elementos nostálgicos en el diseño

Desde la perspectiva de diseño, la colección apela directamente a la nostalgia y al coleccionismo mediante dos ejes fundamentales:

La incorporación de la paleta cromática celeste y blanca de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El uso del número 19, dorsal histórico que Messi portó durante sus primeros años en el combinado nacional.

La colección “Kith & Messi para adidas Football” tendrá lanzamiento global el próximo 29 de mayo. Estará disponible en todas las tiendas de Kith y también podrá comprarse a través de su sitio web y aplicación oficial, donde saldrá a la venta en simultáneo según el horario local de ciudades clave como Nueva York, Londres, París y Tokio.

A diferencia de los tradicionales acuerdos de licenciamiento de imagen, este proyecto se distingue por el fuerte nivel de participación de Lionel Messi en las decisiones creativas y técnicas de la colección. Gran parte de las reuniones de trabajo y pruebas de producto se realizaron en Miami, ciudad donde actualmente reside el futbolista.

En recientes declaraciones, Ronnie Fieg explicó cómo fue el proceso de co-creación con el capitán argentino: “Messi estuvo muy involucrado en el proceso de diseño. Revisó bocetos y se probó productos. Su mirada fue de gran ayuda”.

MESSI CAMPERA Vestirse con la marca Kith & Messi para adidas Football requiere una inversión inicial de aproximadamente u$s 135. @kith.com

Fieg argumentó que la relevancia del proyecto radica en el estatus del argentino como un ícono cultural transfronterizo, señalando que la figura del deportista opera bajo un “lenguaje internacional” que unifica a audiencias globales independientemente de su idioma.

Kith ya había trabajado anteriormente con adidas Football y figuras del futbol internacional como Kaká, Paul Pogba y Paulo Dybala, aunque esta alianza con Messi representa uno de los proyectos más importantes y mediáticos de la marca hasta ahora.

¿Cuánto cuesta vestirse con la nueva colección de Messi?

Vestirse con la colección Kith & Messi para adidas Football requiere una inversión inicial de aproximadamente u$s135 para las prendas principales, aunque los precios varían.

La línea, que celebra el debut de Messi en la Copa del Mundo y el aniversario de la marca, tiene los siguientes precios de referencia: