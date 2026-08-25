De cuánto es la fortuna de Max Verstappen, la figura de la F1 que cambió la historia

El piloto neerlandés construyó una carrera extraordinaria desde muy joven y se convirtió en una de las figuras mejor pagadas del automovilismo mundial.

Sus resultados en los circuitos lo llevaron a convertirse en uno de los nombres más reconocidos de la Fórmula 1.

Max Verstappen construyó una carrera que lo llevó a manejar cifras de cientos de millones y a convertirse en una de las figuras más reconocidas del automovilismo. A los 28 años, el neerlandés ya acumula cuatro campeonatos mundiales y 71 victorias en Grandes Premios, números que ayudan a dimensionar el impacto que tuvo en la Fórmula 1 .

Su historia comenzó mucho antes de llegar a la máxima categoría. Hijo del expiloto Jos Verstappen y de la excompetidora de karting Sophie Kumpen, creció en un ambiente completamente ligado a las carreras . Desde pequeño mostró condiciones excepcionales y avanzó a toda velocidad por las categorías formativas hasta convertirse en el piloto más joven en debutar en la F1.

Verstappen nació el 30 de septiembre de 1997 en Hasselt, Bélgica, aunque compite bajo bandera neerlandesa. Su relación con los motores comenzó prácticamente desde que era un niño, ya que pidió su primer kart cuando tenía cuatro años y poco después empezó a competir.

La influencia familiar fue decisiva. Su padre, Jos Verstappen, disputó más de un centenar de Grandes Premios entre 1994 y 2003, mientras que su madre, Sophie Kumpen, tuvo una destacada trayectoria en el karting. El joven Max creció, así, rodeado de competencias, circuitos y entrenamientos.

Su progresión fue meteórica. En 2010 ingresó al karting internacional y posteriormente acumuló campeonatos en distintas categorías. Para 2013 ya había conseguido títulos mundiales y europeos de karting, antes de dar el salto a los monoplazas. En 2014 disputó la Fórmula 3 Europea con Van Amersfoort Racing y terminó tercero del campeonato. Ganó 10 carreras , incluidas seis consecutivas, y llamó la atención de Red Bull , que lo incorporó a su programa de jóvenes pilotos.

Ese rendimiento aceleró todavía más su llegada a la elite. Verstappen tenía apenas 17 años cuando se convirtió en piloto de la máxima categoría con Toro Rosso para la temporada 2015. Su debut en el Gran Premio de Australia lo convirtió en el competidor más joven en largar una carrera de Fórmula 1, con 17 años y 166 días.

Su trayectoria deportiva comenzó desde muy pequeño y estuvo marcada por una rápida progresión entre categorías. Instagram Max Verstappen

Su llegada a la Fórmula 1 y el pico de su carrera

El comienzo no fue perfecto. En su primera temporada tuvo abandonos, sanciones y algunos incidentes que generaron críticas por su estilo agresivo. Aun así, también recibió reconocimientos como Novato del Año y Personalidad del Año.

En 2016 llegó uno de los grandes puntos de inflexión. Red Bull decidió ascenderlo al equipo principal después de las primeras carreras y Verstappen respondió de inmediato: ganó el Gran Premio de España en su debut con la escudería. Con 18 años y 228 días, se convirtió en el ganador más joven de una carrera de F1.

A partir de allí, su carrera tomó otra dimensión. En 2021 protagonizó una batalla histórica con Lewis Hamilton y conquistó su primer campeonato mundial después de una definición en Abu Dhabi que quedó entre las más comentadas de la historia reciente de la categoría.

Después llegaron tres títulos consecutivos más. Verstappen ganó los campeonatos de 2022, 2023 y 2024. En 2023, además, logró una temporada extraordinaria con 19 triunfos en 23 Grandes Premios, uno de los registros más dominantes que haya conseguido un piloto en la categoría.

En 2025 estuvo muy cerca de sumar una quinta corona consecutiva. Terminó segundo, apenas dos puntos detrás de Lando Norris, después de una temporada que se definió en Abu Dhabi. Verstappen ganó esa última carrera, pero el resultado no alcanzó para quedarse con el campeonato.

En 2026 el escenario cambió con las nuevas regulaciones técnicas y Red Bull perdió parte de la ventaja que había tenido en temporadas anteriores. Aun así, Verstappen continúa entre los principales nombres de la categoría. Y su futuro ya quedó definido: en agosto de 2026 renovó con Red Bull hasta el final de la temporada 2030.

La carrera del neerlandés incluye algunos de los registros más destacados de la era reciente del campeonato. Instagram Max Verstappen

El patrimonio de Max Verstappen

El patrimonio de Verstappen es de 200 millones de dólares. La cifra incluye los ingresos acumulados durante su trayectoria deportiva y distintas fuentes comerciales, aunque el propio sitio aclara que sus cálculos se basan en información pública y deben considerarse estimaciones.

Uno de los principales componentes de sus ingresos es su salario con Red Bull. En el año 2023 recibió u$s43 millones en salario y u$s24 millones en bonos, lo que llevó sus ingresos provenientes de la escudería a u$s67 millones. Sumando acuerdos comerciales, ese año habría alcanzado unos u$s80 millones.

La evolución de sus ganancias muestra cómo cambió su situación económica desde su debut. Recibió u$s277.500 de Red Bull en 2015, u$s650.000 en 2016 y u$s3 millones en 2017. Para 2019, la cifra ya ascendía a u$s13,5 millones y en 2021 llegó a u$s42 millones. El total acumulado que registra esa fuente desde 2015 hasta 2023 alcanza u$s175,4 millones.

Su patrimonio también está asociado a un estilo de vida acorde con los ingresos de un piloto de primer nivel. Posee un jet privado Falcon 900EX adquirido en 2020 por unos 12 millones de libras, equivalente aproximadamente a u$s16 millones. También se lo vincula con una residencia de lujo en Montecarlo y con una colección de automóviles que incluye modelos de Aston Martin.