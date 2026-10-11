Así opera La Muñoza, el centro de mantenimiento de Iberia que es referencia en Europa

Con 1,7 millones de metros cuadrados, el complejo industrial ubicado junto al aeropuerto de Madrid presta servicios a más de 100 clientes internacionales y cuenta con un hangar que obtuvo dos récords Guinness.

El icónico Hangar 6 de La Muñoza batió dos récords Guinness gracias a su impresionante cubierta suspendida y su superficie diáfana libre de columnas.

En las inmediaciones del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se despliega La Muñoza , una auténtica ciudad industrial de 1,7 millones de metros cuadrados —con más de 220.000 metros cuadrados construidos dedicados exclusivamente a talleres y hangares— donde cada día se realiza el mantenimiento preventivo, correctivo y estructural de las aeronaves que conectan Europa con Latinoamérica .

Lejos de ser una mera instalación de asistencia en tierra, este complejo de MRO ( Maintenance, Repair and Overhaul ) representa uno de los centros de ingeniería y revisión técnica más avanzados del continente, y Ámbito participó de un exclusivo recorrido a lo largo de sus instalaciones.

En el marco de las presentaciones previas al centenario de la compañía, Iberia puso en valor la relevancia histórica y operacional de la planta. El CEO global de la compañía, Marco Sansavini , confirmó que el acto institucional central del centenario tendrá lugar en junio de 2027 precisamente en los hangares del icónico complejo de mantenimiento y reparación, definiéndolo como el epicentro donde se garantiza diariamente la seguridad de los vuelos.

En ese sentido, el ejecutivo remarcó que el desarrollo de estas capacidades MRO es el pilar que sostiene la solidez financiera y competitiva de la empresa, permitiendo brindar servicios de alta complejidad técnica tanto a la flota propia como a más de un centenar de clientes internacionales .

El símbolo indiscutido del complejo es el emblemático Hangar 6 , una megaestructura concebida a comienzos de los años 90 que marcó un hito en la arquitectura e ingeniería aeronáutica mundial. Con una superficie superior a los 31.000 metros cuadrados —equivalente a dos canchas de fútbol— y una altura libre de 24 metros, la edificación batió dos récords Guinness :

La mayor planta diáfana del mundo: Diseñada sin un solo pilar o columna intermedia que obstaculice las maniobras en tierra.

Sistema de cubierta colgada: Una estructura de cables y tirantes de acero que sostiene el techo desde el exterior, permitiendo alojar de manera simultánea hasta 10 aviones de fuselaje estrecho o combinaciones de aeronaves de gran porte (wide-body) como los Airbus A350 y A330.

Técnicos e ingenieros realizan controles minuciosos en las turbinas de última generación para garantizar los máximos estándares de seguridad operacional. Ámbito

En este espacio diáfano operan habitualmente cientos de ingenieros y técnicos especializados, donde realizan desde revisiones diarias hasta "Grandes Paradas" (overhaul) o revisiones tipo C y D, donde las aeronaves son desmontadas casi íntegramente para inspecciones estructurales y de sistemas.

Capacidad técnica, motores LEAP e IAG Engine Tech

Más allá de la escala de sus hangares, La Muñoza experimentó un salto tecnológico determinante al obtener la licencia LEAP Premier MRO y la habilitación completa para el mantenimiento de los Airbus A350, los aviones más eficientes y de mayor autonomía de la compañía.

A este despliegue se sumó el lanzamiento de IAG Engine Tech, una unidad industrial que apalanca los más de 50 años de experiencia de la unidad Iberia Mantenimiento. Esta división cuenta con un banco de pruebas de motores de alta potencia capaz de ensayar turbinas de hasta 90.000 libras de empuje bajo condiciones simuladas de vuelo, lo que garantiza el retorno seguro a la operación de plantas motrices de nueva generación.

Detalle del sistema de frenado de alto rendimiento de un tren de aterrizaje en exposición didáctica en las instalaciones MRO de La Muñoza. Ámbito

El trabajo en un centro de MRO de esta magnitud exige niveles de precisión quirúrgica. Uno de los pilares de la seguridad en pista y taller es la prevención del FOD (Foreign Object Debris / Foreign Object Damage). Para evitar que remaches, herramientas o pequeños residuos queden olvidados en áreas críticas de los aviones o en las tomas de aire de los motores, los técnicos utilizan bolsas y sistemas de almacenamiento de alta visibilidad amarillos con marcado obligatorio. Este protocolo de trazabilidad previene daños estructurales severos durante las pruebas en tierra o el despegue.

El crecimiento proyectado por Iberia en su Plan de Vuelo 2030 —respaldado por un programa de inversión de 6.000 millones de euros— descansa sobre la capacidad instalada en La Muñoza. A medida que la flota de largo radio se encamina a pasar de las 51 unidades actuales a 70 aeronaves (con la incorporación de modelos intercontinentales como el Airbus A321XLR y más A350), el complejo industrial madrileño se afianza como el nodo MRO de referencia en el continente europeo.

Entre maquetas didácticas para la formación continua de sus mecánicos, bancos de pruebas para turbinas de última generación y proyectos de expansión industrial como IAG Engine Tech, este centro MRO representa la base estructural que sostiene las operaciones globales de Iberia. La planta no solo garantiza el mantenimiento de la flota transatlántica, sino que consolida al centro industrial como una verdadera usina de innovación, seguridad operativa y conocimiento técnico para la aviación europea.