Ante una teoría viral sobre un corte global de luz, internet y servicios bancarios, distintos gobiernos actualizan sus protocolos oficiales de emergencia.

En medio de una creciente alarma en redes sociales por la versión de un supuesto apagón mundial de tres días previsto para este martes 17 de noviembre , distintos países de Europa pusieron el foco en sus programas oficiales de defensa y prevención civil. Si bien los organismos internacionales descartaron cualquier interrupción programada, se reavivó el interés por las recomendaciones oficiales sobre cómo prepararse frente a crisis de gran escala.

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El trasfondo real de estas advertencias reside en la actualización de los protocolos de seguridad nacional impulsados por la Comisión Europea y estados como Reino Unido, Francia, Finlandia y Suecia. Frente a un escenario internacional marcado por conflictos bélicos, ciberataques y fenómenos climáticos extremos, las autoridades diseñaron manuales específicos para garantizar la autosuficiencia de los hogares durante las primeras 72 horas de una emergencia crítica.

Las publicaciones que se viralizaron advierten sobre una supuesta caída simultánea de la red eléctrica, internet, las comunicaciones y los sistemas bancarios en todo el planeta durante tres días. El fenómeno disparó consultas en los buscadores, pero carece por completo de respaldo oficial.

El rumor surgió de la combinación de tres elementos: las recomendaciones preventivas de la Unión Europea , una escena sin año específico de la serie animada Los Simpson y un simulacro rutinario en Estados Unidos .

Este ejercicio estadounidense está a cargo de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para este martes 17 de noviembre a las 14.20 (hora del Este), y consiste únicamente en emitir un mensaje de prueba en radios y televisores sin afectar ningún servicio esencial.

El plan europeo para afrontar 72 horas sin suministros básicos

Más allá de las especulaciones virales, la Comisión Europea difundió una serie de recomendaciones preventivas para que la población pueda responder ante eventuales emergencias. El organismo aconsejó a los ciudadanos mantener en sus hogares un kit con recursos suficientes para subsistir de manera autónoma durante las primeras 72 horas posteriores a un incidente grave.

El instructivo oficial sugiere almacenar suministros básicos como agua potable, alimentos no perecederos, dinero en efectivo y baterías portátiles para mantener operativos dispositivos esenciales. El objetivo central de esta medida es que las familias puedan cubrir sus necesidades inmediatas mientras los equipos estatales organizan y despliegan los mecanismos de asistencia y restablecimiento de servicios.

Según explicaron las autoridades comunitarias, estas directrices responden a un contexto de mayor preocupación por el desarrollo de la guerra en Ucrania, las denominadas amenazas híbridas, los eventuales ciberataques y la protección de las infraestructuras críticas del continente.

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Cómo se preparan Reino Unido, Suecia, Finlandia y Francia

En sintonía con los lineamientos comunitarios, varios países europeos reforzaron sus propios esquemas de preparación ante emergencias de gran escala: