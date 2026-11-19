La Comisión Europea informó sobre una intromisión en sus sistemas de recursos humanos. Si bien anunció medidas, negaron que haya una filtración de datos de su personal.

Europa se encuentra en alerta máxima, luego de una ola de hackeos a congeladores de supermercados en varios países.

La Comisión Europea reveló este jueves que sufrió una serie de ciberataques en sus sistemas internos, por medio de Inteligencia Artificial (IA) , en octubre y que adoptó medidas de protección. No obstante, el bloque no considera "en esta fase" que se haya producido una filtración de datos mientras aún resta identificar a los culpables.

Europa se encuentra en alerta máxima, luego de una ola de hackeos a congeladores de supermercados en varios países del continente en octubre y noviembre.

"Puedo confirmar que la Comisión adoptó recientemente las medidas necesarias en respuesta a una campaña cibernética detectada", declaró a periodistas en Bruselas el portavoz de la UE Thomas Regnier , indicó AFP.

Regnier también añadió que la "campaña cibernética generada por IA", posibilitada por el "uso indebido de una herramienta", se detectó el 22 de octubre y se confirmó en una investigación inicial el 26 de octubre .

"En esta fase de la investigación, no hemos detectado ninguna evidencia de una filtración de datos que afecte al conjunto del personal de la Comisión", aseguró Regnier mientras la UE no identificó ningún responsable. Los ciberataques afectaron a los sistemas de recursos humanos del ente diplomático , impactando por ejemplo las nóminas.

Los piratas informáticos utilizaron una herramienta china de ciberseguridad basada en IA llamada Artex, diseñada para ayudar a las organizaciones a reforzar sus defensas cibernéticas, según un funcionario de la UE. No es la primera vez que se emplea este instrumento.

"En esta fase de la investigación, no hemos detectado ninguna evidencia de una filtración de datos que afecte al personal", declaró la Comisión.

Si bien las instituciones de la UE ya fueron blanco de ciberataques, este podría ser uno de los mayores contra la Comisión. Por su parte, el Banco Central Europeo advirtió esta semana que los agentes de IA "están permitiendo que los ciberataques sean más rápidos y sofisticados".

Otras entidades sufrieron ataques en el último tiempo, como un banco regional francés que declaró la pérdida de más de €100 millones, aunque aseguró haber recuperado parte de los fondos sustraídos.



Los ataques no se limitan a Europa, ya que casi 200 sitios web, incluidos los de la cadena británica BBC, el banco HSBC de Emiratos Árabes Unidos, IKEA y Air France, fueron objeto de un ciberataque que buscaba robar información financiera e infectar dispositivos Apple, según informaron el martes medios especializados.

Otras entidades sufrieron ataques en el último tiempo, como un banco regional francés que declaró la pérdida de más de €100 millones.

Ciberataque masivo: 178 empresas fueron víctimas de un intento de robo de datos y criptomonedas

Un ciberataque masivo puso en riesgo a 178 organizaciones de distintos países, entre ellas CNN, BBC, Fox News, Zoom, HSBC y Salesforce. Los atacantes aprovecharon una falla en una plataforma utilizada para administrar páginas web e introdujeron programas maliciosos que buscaban obtener información de tarjetas de crédito, desviar transferencias de criptomonedas y comprometer teléfonos iPhone y iPad.

El episodio fue descubierto por especialistas en seguridad informática, que encontraron modificaciones sospechosas en archivos utilizados por los sitios de las compañías afectadas. La investigación estuvo a cargo, entre otros, del experto Scott Helme, de la firma Report URI, quien identificó 188 archivos infectados luego de revisar más de 1600 scripts.

El problema se originó en Optimizely, un servicio que permite a las empresas realizar pruebas, modificar el diseño de sus páginas y mejorar la experiencia de quienes las visitan. Los atacantes consiguieron aprovechar una vulnerabilidad en el sistema de registro de usuarios de una de sus herramientas, conocida como Experimentation.