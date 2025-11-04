BACX y Coralia Environmental sellaron un acuerdo para potenciar la descarbonización







La Bolsa Argentina de Carbono sumó un socio estratégico para expandir sus servicios en medición ambiental y avanzar en la transición hacia una economía sostenible.

Mediante este acuerdo, BACX amplía su propuesta de valor al integrar los servicios de Coralia Environmental.

La Bolsa Argentina de Carbono (BACX) y Coralia Environmental, empresa especializada en la cuantificación y reporte de huella de carbono, formalizaron un acuerdo estratégico buscando potenciar los servicios de medición, reporte y diseño de estrategias de descarbonización para empresas y eventos, fortaleciendo así el mercado de carbono argentino y su acción climática.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Mediante este acuerdo, BACX amplía su propuesta de valor al integrar los servicios de Coralia Environmental, ofreciendo una solución integral que abarca desde el cálculo de la huella de carbono corporativa y de eventos, hasta el inventario completo de emisiones de GEI. Los reportes se alinearán con estándares internacionales como ISO 14064-1:2018, GHG Protocol y CDP, e incluirán tableros de visualización y control de indicadores. Además, se brindará apoyo en el diseño de estrategias de descarbonización corporativa y acompañamiento en la comunicación de los resultados.

Alejandro Guerrero, CEO de BACX, destacó que esta alianza marca un hito esencial para la empresa, permitiéndoles ampliar su propuesta de valor e impulsar una nueva etapa de excelencia y trazabilidad en la acción climática. Guerrero enfatizó que, al integrar a Coralia, ofrecen a sus clientes una solución integral con los mejores referentes de la industria, consolidando el compromiso de BACX con el fortalecimiento del mercado de carbono argentino y la provisión de herramientas para una gestión ambiental rigurosa.

Por su parte, el Directivo Ejecutivo de Coralia Environmental, Fabián Gaioli, expresó su entusiasmo por formalizar el acuerdo, señalando que “esta alianza les brinda una plataforma excepcional para potenciar el impacto de sus servicios de cuantificación, medición y reporte de la huella de carbono”.

Temas empresa

Alianzas