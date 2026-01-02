Experiencia inmersiva: los auriculares definitivos que millones querrán tener

Una innovación en audio y video portátil propone una experiencia más inmersiva sin recurrir a cascos voluminosos y despierta el interés de millones de personas.

Un formato híbrido que apuesta a integrar imagen y sonido sin romper con la lógica de uso de unos auriculares tradicionales.

La búsqueda de experiencias audiovisuales más envolventes empuja a la industria a repensar dispositivos clásicos. En ese escenario, un nuevo desarrollo promete cambiar la forma de consumir contenidos personales y apunta a convertirse en un objeto deseado por millones , al combinar sonido , imagen y portabilidad en un solo equipo.

La idea se conecta con una tendencia global que cruza entretenimiento, viajes y trabajo remoto: reducir la cantidad de pantallas y accesorios sin resignar calidad. En ese cruce entre comodidad y tecnología aparece Geeks Loft Perisphere, un dispositivo pensado para ofrecer una experiencia inmersiva sin recurrir a cascos voluminosos.

El dispositivo integra auriculares circumaurales con una pantalla plegable que permanece oculta en la diadema cuando no se utiliza. Al desplegarse, la pantalla se posiciona frente a los ojos y genera un entorno visual pensado para consumir video y aplicaciones de manera más envolvente que en un celular o una tablet.

A diferencia de los visores tradicionales, no se trata de un sistema de realidad virtual ni aumentada. La propuesta apunta a una experiencia más discreta , que permite aislarse del contenido externo sin llamar la atención, manteniendo un formato cercano al de unos auriculares convencionales.

El sistema visual ofrece resolución Full HD , un alto nivel de brillo y un campo de visión amplio , diseñados para que las imágenes se perciban nítidas incluso en entornos iluminados y refuercen la sensación de pantalla de gran tamaño.

El desarrollo también incorpora cámaras integradas orientadas a la captura de imágenes y video en 2D y 3D, lo que abre la puerta a nuevos usos vinculados a la creación de contenido y explica por qué el proyecto apunta a un mercado potencial de millones de usuarios.

Las grandes funciones de este dispositivo

En el apartado de audio, los auriculares están preparados para sonido espacial con procesamiento multicanal, pensado para envolver al usuario y reforzar la experiencia inmersiva. A esto se suma la cancelación activa de ruido, clave para aislarse tanto en viajes como en espacios compartidos.

La batería integrada permite hasta 3 horas de reproducción de video y audio, con un formato pensado para la movilidad. Cuando la pantalla no está en uso, el equipo mantiene una apariencia discreta, lo que refuerza su perfil como dispositivo híbrido entre entretenimiento personal y uso cotidiano.