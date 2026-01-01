El invento que protege a tu familia de las amenazas del aire que son imposibles de ver + Seguir en









La gran innovación tecnológica que llegó para quedarse. Este aparato es sencillo y práctico, además de ofrecer protección clave para el hogar.

Este aparato es ideal para proteger tu hogar de amenazas complicadas de detectar. Freepik

La salud es un tema que abarca a todo el mundo, por lo que cada avance tecnológico es seguido de cerca por los beneficios que puede aportar a millones de personas. Cada año surgen novedades en el mercado para facilitar el bienestar de quienes se ven afectados por distintas afecciones.

Muchas familias se verán beneficiadas por uno de los lanzamientos más recientes, capaz de detectar amenazas invisibles que podrían poner en riesgo a quienes son más propensos a problemas respiratorios o alergias.

Fabisense Mars Este aparato llegó para revolucionar miles de hogares. Fabisense Mars Seguridad y salud: de qué trata este invento millonario Fabisense Mars detecta monóxido de carbono y dióxido de carbono mediante sensores de alta precisión. Los niveles se expresan en partes por millón (ppm), que indican cuántas moléculas de gas hay por cada millón de moléculas de aire. Esta información permite anticiparse a situaciones de riesgo y actuar a tiempo para mantener el entorno seguro.

El dispositivo se puede instalar en hogares, vehículos, tiendas de campaña o espacios de trabajo sin necesidad de soportes adicionales. La base magnética, la portabilidad y el soporte plegable garantizan que funcione de manera estable en cualquier entorno, asegurando mediciones confiables y alertas inmediatas.

Se consigue en preventa internacional a través de Kickstarter a 43 dólares, un precio muy inferior al de otros equipos similares, que superan los 139 dólares. Esta accesibilidad permite que millones de personas protejan su salud y la de sus familias de manera efectiva.

Las capacidades de detección del dispositivo El equipo emite alertas visuales y sonoras cuando los niveles de gases alcanzan valores peligrosos, ofreciendo tiempo suficiente para ventilar o evacuar el espacio. Sus sensores de alta precisión registran los datos en tiempo real con respuestas rápidas, garantizando confiabilidad en cualquier escenario. Incluye linterna integrada, batería de larga duración y conectividad con la aplicación móvil, que permite monitorear los datos, recibir alertas remotas, analizar tendencias de calidad del aire y actualizar el firmware para mantener el dispositivo siempre optimizado.

