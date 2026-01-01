El humilde dibujante que creó a un personaje amado por millones que todavía le da de comer a su familia + Seguir en









Incluso después de haber fallecido en el año 2000, su obra sigue generando fuertes ingresos para sus familiares.

El dibujante creó una franquicia que ganó miles de millones de dólares. Imagen: Britannica

Pocos artistas pueden decir que una creación suya se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió generaciones y fronteras. Con apenas unas viñetas simples y personajes entrañables, un dibujante logró capturar la imaginación de millones de lectores de todo el mundo, transmitiendo emociones, humor y reflexiones profundas desde la sencillez de una tira cómica.

Su talento narrativo y su disciplina artística no solo dieron lugar a historias memorables, sino que también sentaron las bases de uno de los legados comerciales más duraderos de la historia moderna del entretenimiento. Ese dibujante es Charles M. Schulz, el creador de la legendaria franquicia Peanuts, con personajes como Snoopy y Charlie Brown que siguen generando ingresos para su familia incluso décadas después de su muerte.

Peanut El cómic llegó a millones de hogares en todo el mundo y creció exponencialmente. Imagen: CBR Quién es Charles Schulz, el creador de Peanuts Charles Monroe Schulz nació en 1922 en Minneapolis, Minnesota, donde desde muy joven mostró una pasión por el dibujo y el humor. Tras servir en la Segunda Guerra Mundial y trabajar en proyectos gráficos menores, Schulz concibió una tira cómica centrada en un grupo de niños con personalidades únicas que exploraban las pequeñas angustias y alegrías de la vida cotidiana.

En 1950, esa creación debutó en los periódicos bajo el nombre Peanuts, aunque Schulz nunca estuvo satisfecho con el título impuesto por los editores. Pese a ello, la tira fue ganando seguidores rápidamente, hasta convertirse en un éxito internacional, traducida a múltiples idiomas y publicada en miles de periódicos.

Con el correr de los años, Peanuts se transformó en un imperio que abarcó no solo tiras impresas, sino especiales de televisión, películas, juguetes, ropa y todo tipo de productos licenciados, gracias al encanto universal de sus personajes y a la visión artística de Schulz. A lo largo de su vida, escribió y dibujó casi 18 000 tiras, manteniendo un ritmo creativo que pocos han igualado en la historia del cómic.

Millones que crecen año tras año: las increíbles ganancias de Peanuts El negocio de Peanuts es uno de los más rentables en la historia del entretenimiento y sus cifras ayudan a dimensionar ese impacto: Ingresos anuales : la franquicia genera, de forma relativamente estable, entre US$ 2.000 y 2.500 millones por año a nivel global. Estas ganancias no dependen de una sola fuente, sino de un ecosistema muy diversificado.

: la franquicia genera, de forma relativamente estable, entre a nivel global. Estas ganancias no dependen de una sola fuente, sino de un ecosistema muy diversificado. Licencias y merchandising : la mayor parte del dinero proviene de licencias para juguetes, indumentaria, artículos escolares, decoración, libros y colaboraciones con grandes marcas. Snoopy es uno de los personajes más licenciados del mundo, especialmente en Estados Unidos, Japón y Europa.

: la mayor parte del dinero proviene de licencias para juguetes, indumentaria, artículos escolares, decoración, libros y colaboraciones con grandes marcas. Snoopy es uno de los personajes más licenciados del mundo, especialmente en Estados Unidos, Japón y Europa. Contenido audiovisual : especiales clásicos como A Charlie Brown Christmas siguen siendo retransmitidos y licenciados cada año, a lo que se suman nuevas producciones animadas y acuerdos con plataformas de streaming, que renuevan el interés de nuevas generaciones.

: especiales clásicos como A Charlie Brown Christmas siguen siendo retransmitidos y licenciados cada año, a lo que se suman nuevas producciones animadas y acuerdos con plataformas de streaming, que renuevan el interés de nuevas generaciones. Patrimonio histórico : se estima que, desde su creación en 1950, ha generado más de US$ 15.000 millones en ingresos acumulados , convirtiéndose en uno de los universos creativos más lucrativos jamás creados por un solo autor.

: se estima que, desde su creación en 1950, ha generado , convirtiéndose en uno de los universos creativos más lucrativos jamás creados por un solo autor. Beneficio para la familia Schulz: tras recuperar una participación clave en la gestión de la marca, los herederos de Charles M. Schulz perciben decenas de millones de dólares anuales, lo que explica por qué, incluso décadas después de su muerte, su obra sigue “dándole de comer” a toda su familia.

