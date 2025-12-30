Vicentin: el nuevo directorio recorrió las plantas y dio la primera señal de gestión tras el cambio de control + Seguir en









Tras la formalización del traspaso accionario, la conducción encabezada por Mariano Grassi inició una recorrida por las principales unidades industriales y comenzó a marcar el rumbo de la reactivación operativa.

Vicentin entró en default en diciembre de 2019 con deudas superiores a los u$s1.500 millones.

A pocos días de haberse efectivizado el traspaso accionario, el nuevo directorio de la denominada “Nueva Vicentin Argentina” visitó este lunes las principales plantas industriales de la compañía, en lo que fue la primera actividad formal de gestión tras el cierre del proceso concursal. La recorrida incluyó las instalaciones de Ricardone, San Lorenzo –terminal de embarque– y Renopack, donde las autoridades dialogaron con trabajadores y responsables operativos.

La visita estuvo encabezada por el presidente Mariano Grassi y el vicepresidente Leandro Salvatierra, quienes mantuvieron reuniones con los equipos de cada unidad y compartieron un almuerzo de trabajo en el que expusieron los lineamientos iniciales del plan de la nueva conducción. Durante el encuentro, Grassi agradeció “el compromiso y el esfuerzo de los trabajadores que sostuvieron la operatividad de las plantas en momentos particularmente difíciles” y planteó una etapa orientada a la reconstrucción productiva.

“Se avecinan tiempos mejores, de trabajo conjunto, con un solo objetivo común que permita el crecimiento de la empresa y el de sus trabajadores”, expresó Grassi ante el personal, al tiempo que remarcó la intención de construir “una Nueva Vicentin que vuelva a ser un participante destacado y pujante de la cadena agroindustrial argentina”. Desde la compañía informaron además que las plantas del Nodo Norte, cuyos representantes participaron de manera remota, serán visitadas en los próximos días.

El gesto se da en un contexto de fuerte carga simbólica para la firma. Días atrás, el juez Fabián Lorenzini homologó el acuerdo concursal y habilitó el cambio de control, una decisión que evitó la quiebra y permitió dar continuidad a la empresa tras casi seis años de concurso. En ese marco, trabajadores de Vicentin habían destacado que la homologación “simboliza la continuidad de nuestros empleos y la estabilidad laboral y psicológica”, luego de un prolongado período de incertidumbre.

Con el control societario ya en manos del Grupo Grassi y el nuevo directorio en funciones, la recorrida por las plantas aparece como la primera señal concreta de puesta en marcha de la nueva etapa, que incluirá un plan de reactivación industrial y comercial con foco en recuperar volumen operativo y normalizar la relación con trabajadores, proveedores y clientes.

Vicentin.jpg El gesto se da en un contexto de fuerte carga simbólica para la firma. Días atrás, el juez Fabián Lorenzini homologó el acuerdo concursal y habilitó el cambio de control. Del concurso al inicio de la nueva gestión La visita a las plantas se produce apenas días después de que se hiciera efectivo el traspaso de la totalidad de las acciones de Vicentin al Grupo Grassi, en cumplimiento de la resolución judicial que homologó el cramdown y rechazó las impugnaciones presentadas por acreedores y competidores. Con esa definición, el concurso preventivo iniciado tras el default de diciembre de 2019, con deudas superiores a los u$s1.500 millones, ingresó en su tramo final, con el control societario definitivamente definido. El proceso concursal de Vicentin se extendió por casi seis años y se convirtió en uno de los más complejos del sector agroindustrial argentino, atravesado por disputas judiciales, propuestas rivales y el fallido intento de expropiación impulsado por el gobierno nacional en 2020. La homologación del acuerdo y el posterior traspaso accionario marcaron un punto de inflexión para una empresa clave del entramado exportador del Gran Rosario. En este nuevo escenario, la conducción de Grassi ya anticipó que el relanzamiento de la compañía incluirá un plan de inversiones inicial de alrededor de u$s40 millones, orientado a recomponer la operatoria industrial y comercial, con foco en la continuidad de los activos, la recuperación de plantas estratégicas y la reactivación del flujo exportador. En la antesala de 2026, y tras uno de los capítulos más extensos y conflictivos del agro argentino, Vicentin empieza a dejar atrás la etapa judicial para transitar el desafío más complejo: convertir el cambio de control en una recuperación operativa sostenible, con impacto en el empleo, la producción y la cadena agroexportadora.

