El presidente colombiano comunicó que la reconstrucción tras el terremoto costará más de u$s9.500 millones

La reconstrucción de edificaciones demandará u$s7.800 millones y la infraestructura u$s1.700 millones. Se reportan 289 fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos.

El terremoto en Colombia costará más de 30 billones de pesos (u$s9.500 millones).

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella afirmó este lunes que las tareas de reconstrucción tras el sismo del 10 de agosto demandarán un piso de 30 billones de pesos (alrededor de u$s9.500 millones) , de acuerdo con proyecciones de una firma privada.

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De la Espriella señaló que "una firma privada modeló pérdidas físicas directas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, cercanas a los 30 billones de pesos", durante una comunicación al país, donde rindió cuentas sobre la respuesta de su administración ante la emergencia sísmica.

El mandatario detalló que la reconstrucción de edificaciones costará alrededor de 24,5 billones de pesos (unos u$s7.800 millones) y la de la infraestructura 5,5 billones (unos u$s1.700 millones) , y agregó: "Imagínense ustedes la dimensión del desastre".

Además, informó el balance de muertos por el sismo, el cual ascendía a 289 , una cifra inferior a la de 304 divulgada horas antes por el Instituto de Medicina Legal.

De la Espriella expresó que "hasta este momento se reportan 289 compatriotas fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos. Más de 120.328 familias han sido registradas como afectadas, hay 26.945 viviendas destruidas y más de 127.557 viviendas averiadas".

A su vez, el presidente de Colombia indicó que los datos son preliminares y "por respeto a las víctimas y a sus familias", su Gobierno "solo comunicará datos debidamente consolidados".

Se reportan 289 fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos, con datos preliminares. Sw

La búsqueda

Aunque la remoción de escombros ya está en marcha y las probabilidades de hallar supervivientes se desvanecen en Cali y Pereira, los epicentros del desastre, el jefe de Estado instó a las brigadas a mantener las labores de rescate.

"He dado la orden desde el primer minuto posterior al devastador evento de que mientras exista una posibilidad de encontrar con vida a un solo compatriota, los equipos de búsqueda y rescate sigan en el terreno", indicó.

De la Espriella destacó la entrega de los socorristas colombianos y de las delegaciones de EEUU, Ecuador e Israel, al tiempo que agradeció la masiva movilización ciudadana con donaciones de fondos y productos esenciales.