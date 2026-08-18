El invento que buscará toda la energía del sol: un generador portátil que gira para seguir la luz

Este aparato llegó para terminar con un drama constante que sufren los paneles solares, facilitando así un trabajo que antes debía hacerse a mano.

Este aparato terminará con el drama que presentan muchos de estos sistemas de energía solar.

La falta de energía en ciertos lugares afecta a millones de personas, en especial a quienes apuestan por medidas más ecológicas o deben pasar mucho tiempo en zonas sin conexiones eléctricas. Las alternativas basadas en la luz solar suelen ser efectivas, aunque todas presentan el mismo problema.

El sol cambia de dirección y estos sistemas requieren una intervención constante. Por eso, el Iris T1 apunta a dejar ese drama de lado. Con un mecanismo simple pero efectivo, consigue seguir el movimiento solar, algo que hasta el día de hoy otros aparatos no lograron.

El Iris T1 reúne en un solo equipo todo lo necesario para aprovechar la energía del sol y usarla después para cargar distintos dispositivos. A diferencia de otros generadores portátiles, no necesita una placa externa conectada mediante cables: la superficie de captación forma parte de la propia estructura.

Así luce este novedoso panel solar, capaz de seguir el movimiento del sol y aprovechar al máximo su energía.

Su particularidad está en el movimiento automático de la parte superior. Con el paso de las horas, gira para acompañar el recorrido solar y buscar una posición favorable frente a la luz sin necesidad de acomodarla manualmente.

La electricidad conseguida durante ese proceso queda almacenada y puede utilizarse cuando no hay un enchufe cerca. El formato apunta a campamentos, viajes o trabajos realizados en lugares con acceso complicado a la red eléctrica.

Sus características y funciones claves

La placa tiene una potencia de 32 W y puede moverse sobre dos ejes. Gracias a ese seguimiento, el rendimiento puede aumentar hasta un 40% frente a una instalación fija. Hay una versión rígida, con mejor respuesta en jornadas nubladas, mientras la plegable ocupa menos lugar al guardarla.

La batería extraíble ofrece 270 Wh y necesita entre ocho y diez horas para completarse durante un día despejado. Una carga alcanza para recuperar un iPhone 15 hasta 20 veces, un MacBook Pro de 13 pulgadas entre dos y tres veces o mantener una antena Starlink Mini encendida durante unas cuatro a seis horas.

Para conectar otros aparatos cuenta con un puerto USB-A y dos USB-C de hasta 100 W, suficientes para teléfonos, notebooks o drones. No incorpora una salida de corriente alterna; por eso quedan afuera heladeras y otros electrodomésticos con enchufe convencional.

El Iris T1 podría ser una solución simple para quienes gustan de acampar o deben trabajar a la intemperie. Iris Solar Technology

El equipo completo pesa 4,5 kilos, utiliza patas desmontables y puede quedar listo para usar en menos de un minuto. También está preparado para permanecer al aire libre: resiste el agua, soporta temperaturas de hasta 56,7 °C y fue reforzado para afrontar mejor el viento y el calor.

Otra de sus funciones se maneja desde el teléfono. Mediante Bluetooth, una aplicación muestra la ubicación del generador, la carga restante y la potencia que entrega en ese momento. También existe la opción de una batería más pequeña de 99 Wh para llevar menos peso.

El Iris T1 parte de u$s1.120 con la unidad principal incluida y tiene un precio de venta previsto de u$s1.495. Una batería adicional cuesta u$s285, mientras que la alternativa más liviana tiene un valor de u$s185.