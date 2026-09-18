Balances: el conjunto de empresas líderes consiguió mejores resultados, pero hay fuertes diferencias entre sectores

En el primer semestre del año 66 compañías cotizantes en BYMA exhibieron mejoras en ventas, rentabilidad, liquidez y endeudamiento. Electricidad y petróleo y gas encabezaron la recuperación. Industria y algunos servicios todavía muestran señales de fragilidad.

Los balances del primer semestre de 2026 de las principales empresas que cotizan en BYMA muestran señales de una recuperación parcial de la actividad económica, con una mejora significativa de la rentabilidad y de algunos indicadores financieros respecto del mismo período de 2025.

Sin embargo, el comportamiento de las compañías continúa siendo heterogéneo y los resultados agregados esconden diferencias importantes entre sectores.

El relevamiento realizado por la consultora Qualy sobre los estados contables de 66 empresas líderes cotizantes en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) registró un crecimiento de 34% en las ventas durante la primera mitad del año frente al mismo período de 2025.

Al mismo tiempo, el resultado operativo sobre ventas pasó del 12% al 24% , mientras que el resultado neto se elevó del 5% al 16% .

El estudio interpreta estos datos como una señal de recuperación parcial de la economía argentina , aunque advierte que el promedio agregado "suaviza" una realidad más compleja.

Según Qualy, la heterogeneidad entre sectores y empresas constituye uno de los principales rasgos del escenario actual, con la recuperación sostenida fundamentalmente por electricidad y petróleo y gas, mientras persisten focos de fragilidad en distintas ramas industriales y de servicios.

La mejora también aparece en los indicadores financieros. La liquidez corriente de la muestra pasó de 1,01 a 1,12, mientras que la liquidez ácida aumentó de 0,82 a 0,93. En paralelo, la deuda financiera relativa disminuyó de 497 a 406 días de ventas, y la deuda financiera sobre activos pasó de 27% a 26%. El período de inventarios también se redujo, de 80 a 62 días, y el ciclo comercial cayó de 836 a 679 días.

Electricidad y petróleo, al frente

Entre los sectores analizados, electricidad presentó uno de los desempeños más destacados. Las ventas aumentaron 55% interanual y el resultado neto sobre ventas pasó del 18% al 21%. También mejoró la liquidez, de 0,79 a 1,08, y se acortó el ciclo comercial.

Dentro de este segmento hubo, no obstante, diferencias. La generación eléctrica lideró con un incremento de 79% en las ventas y una rentabilidad neta que se triplicó. La distribución, en cambio, registró un deterioro operativo, mientras que el transporte mantuvo márgenes elevados y una baja exposición al endeudamiento. La deuda financiera del sector eléctrico aumentó 53%, aunque la consultora señala que el apalancamiento se mantuvo controlado.

El otro gran motor de los balances fue petróleo y gas. Las ventas del sector crecieron 44%, mientras que la rentabilidad neta sobre ventas pasó de apenas 4% en el primer semestre de 2025 a 18% en 2026.

La mejora estuvo acompañada por un fortalecimiento de la liquidez y la solvencia, que alcanzaron 1,10 y 1,74, respectivamente. Al mismo tiempo, la deuda financiera relativa se redujo de 618 a 446 días de ventas, con predominio del financiamiento de largo plazo. El segmento de upstream presentó una rentabilidad neta de 18% y un desapalancamiento relativo, mientras que midstream mantuvo márgenes elevados y una posición de solvencia robusta. Downstream, por su parte, mostró estabilidad y un nivel de inversión reducido.

La construcción y actividad inmobiliaria también exhibieron una mejora de los márgenes, aunque con un crecimiento mucho más moderado de la facturación. Las ventas aumentaron apenas 4%, pero el resultado neto sobre ventas pasó del 11% al 25%. La liquidez y la solvencia se mantuvieron estables y la deuda financiera registró una leve reducción.

En este caso, las desarrolladoras inmobiliarias explicaron buena parte de la mejora, con márgenes netos que alcanzaron el 57% sobre ventas, según el relevamiento.

La industria todavía muestra dificultades

El panorama cambia cuando se observan algunos sectores industriales. En insumos difundidos, las ventas se contrajeron 24% en el primer semestre. Si bien las pérdidas se redujeron -el resultado operativo pasó de -22% a -14% y el resultado neto de -27% a -13%-, la actividad todavía se encuentra en terreno negativo.

La menor carga financiera contribuyó a aliviar las pérdidas, pero la deuda financiera volvió a aumentar, desde 277 a 431 días de ventas. El informe también destaca una fuerte heterogeneidad dentro del propio sector: mientras algunas compañías lograron reducir sus pérdidas, otras las profundizaron.

En agroindustria, las ventas aumentaron 7% y el resultado neto sobre ventas pasó de 3% a 4%, aunque hubo una mayor inmovilización de capital. La liquidez corriente mejoró ligeramente, pero la liquidez ácida cayó de 0,79 a 0,69 debido a la acumulación de inventarios. Esto llevó a una extensión del período de inventarios y a una mayor necesidad de capital de trabajo.

El sector alimenticio presenta otro caso de recuperación de rentabilidad sin expansión de las ventas. La facturación cayó 4,5%, pero el resultado neto sobre ventas pasó de -5% a 4%. La liquidez mejoró y la deuda financiera descendió de 277 a 245 días de ventas, con una mayor concentración en el largo plazo.

El alargamiento marginal del ciclo comercial, según Qualy, refleja una acumulación de stocks en un contexto de demanda todavía débil.

En el sector agropecuario, en tanto, las ventas crecieron 14%, pero los márgenes estuvieron presionados. El margen bruto bajó del 18% al 15% y el resultado neto sobre ventas descendió hasta 6%. Aunque la liquidez mejoró, la deuda financiera aumentó tanto en términos absolutos como relativos y también ganó peso el endeudamiento de corto plazo.

Rentabilidad positiva, pero con una alerta financiera

El estudio señala que la mayoría de los sectores mantiene o mejora su rentabilidad neta y presenta resultados positivos. Las excepciones son las autopistas concesionadas, que pasaron a mostrar una rentabilidad negativa, e insumos difundidos, que continúa con indicadores negativos.

A la vez, persiste una cuestión vinculada con las necesidades de financiamiento. Para la mayoría de los sectores, la deuda financiera de corto plazo representa más del 40% del total de la deuda financiera, lo que implica una necesidad de generación de caja para mantener bajo control esos compromisos.

Así, el resultado de los balances del primer semestre combina dos tendencias. Por un lado, aparece una mejora generalizada de los márgenes, la rentabilidad y varios indicadores financieros, particularmente en las empresas vinculadas con energía y petróleo. Por otro, persisten dificultades en sectores donde la demanda interna, los niveles de actividad o las condiciones de financiamiento todavía representan un condicionante.

La consultora aclaró que su relevamiento no busca representar estadísticamente al conjunto del empresariado argentino: se trata de una muestra de compañías cotizantes en BYMA. Y advierte que los datos no constituyen un relevamiento exhaustivo del universo empresarial, aunque considera que los estados contables de las empresas pueden funcionar como indicadores de tendencias de la actividad económica, especialmente porque las dificultades de compañías líderes pueden anticipar o amplificar problemas en otras partes del entramado productivo.

En este sentido, los balances de la primera mitad de 2026 dejan como principal señal una mejora agregada de la rentabilidad y de la posición financiera, pero todavía lejos de un escenario homogéneo para las empresas.

La recuperación aparece con mayor intensidad en los sectores vinculados con la energía, mientras que parte de la industria y algunos servicios continúan mostrando resultados que reflejan las dudas sobre la fortaleza y la composición de la recuperación económica.

Podés cerrar el artículo con una enumeración como esta, tomando directamente las compañías incluidas en el anexo del informe:

Entre las empresas analizadas por Qualy se encuentran algunas de las principales compañías de distintos sectores de la economía argentina, como YPF, Pampa Energía, Pan American Energy, Pluspetrol, Tecpetrol, Vista Energy, Transportadora de Gas del Sur, Transportadora de Gas del Norte, Transener, Edenor, Edesur, Central Puerto, Genneia, Mirgor, Newsan, Holcim, Loma Negra, IRSA, Raghsa, Molinos Río de la Plata, Molinos Agro, San Miguel y Havanna, entre otras.