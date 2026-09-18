Cole Palmer es una de las máximas figuras de la Premier League gracias a su enorme rendimiento en el Chelsea. El delantero, además, es fanático de EA Sports FC y forma parte de la edición 2027 del videojuego de fútbol como integrante del plantel del conjunto británico.
Cole Palmer transmitió EA SPORTS FC 27 antes de tiempo en Twitch y le suspendieron la cuenta
La estrella del Chelsea quiso mostrar un adelanto del nuevo videojuego de fútbol, pero terminó recibiendo una sanción al no haber sido lanzado oficialmente.
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Después de recibir una versión anticipada, creyó que era buena idea prender su streaming en Twitch y compartir un adelanto con sus fanáticos. El problema fue que el juego todavía no se había estrenado para el público y la transmisión terminó llamando la atención de EA SPORTS antes de que su canal fuera suspendido.
El descuido en Twitch: apertura de sobres en vivo antes del anuncio de EA
Palmer arrancó el directo y se metió en Ultimate Team, uno de los modos más jugados de EA FC. Allí abrió varios sobres, los paquetes que entregan cartas de futbolistas para sumar al equipo, mientras miles de personas seguían el stream.
A medida que avanzaba aparecían más detalles de FC 27. Durante más de una hora mostró cartas, estadísticas y partidos de una edición que EA SPORTS todavía no había presentado de manera oficial.
También se cruzó con su propia carta dentro del juego. Palmer descubrió que su valoración general había bajado de 87 en la edición anterior a 85 y se sorprendió con algunos de sus números. Después empezó a compararlos con los de otros jugadores y se tomó la situación con humor.
El mensaje de EA SPORTS en el chat y la posterior suspensión del canal
En pleno directo apareció la cuenta oficial de EA SPORTS FC en el chat. “Cole, ¿no íbamos a hacer esto un poco más tarde?”, le escribieron mientras todavía seguía jugando.
Palmer continuó durante un rato, hasta que el canal dejó de estar disponible y apareció el aviso de suspensión de Twitch. Para entonces, varios usuarios ya habían grabado partes del stream y las imágenes empezaban a circular por redes sociales.
Entre esos fragmentos estaban la apertura de sobres, los partidos que había jugado y el momento en el que encontró su propia carta. Twitch no dio detalles sobre la suspensión ni explicó qué regla había provocado el bloqueo.
La irónica respuesta del jugador del Chelsea en redes sociales
Palmer llevó el episodio a Instagram después de la suspensión. Subió una captura, etiquetó a Twitch y EA SPORTS FC y escribió: “Solo le estaba dando a la gente lo que quería… desbanéenme, porfa”.
Luego agregó un “Volveremos pronto” para sus seguidores. El futbolista no publicó una explicación más extensa sobre lo sucedido y mantuvo el mismo tono de broma que había tenido durante el stream.