El pacto secreto entre LVMH y un heredero de Hermès que llegó a la Justicia: hay más de u$s16.000 millones en juego

Una investigación reveló documentos que muestran que la multinacional firmó en 2002 un acuerdo para adquirir acciones vinculadas al heredero Nicolas Puech. El gigante del lujo sostuvo ante los jueces recientemente ante que nunca consideró comprar su participación.

Una disputa que lleva más de dos décadas entre dos de los mayores imperios del lujo volvió a quedar en el centro de la escena. LVMH negó ante la Justicia haber intentado comprar las acciones de Nicolas Puech , heredero de la familia fundadora de Hermès , pero documentos legales revelaron la existencia de un acuerdo firmado en 2002 para adquirir esa participación.

“El grupo nunca consideró adquirir la participación de Nicolas Puech , y mucho menos en contra de su voluntad”, sostuvo LVMH en un escrito judicial presentado en junio como respuesta a una demanda iniciada por el heredero.

Puech afirmó que fue despojado de aproximadamente el 6% de Hermès , una participación que actualmente tendría un valor cercano a los u$s10.000 millones , mediante presuntas maniobras en las que habría intervenido su histórico asesor patrimonial, Eric Freymond .

Según los documentos analizados por Reuters, LVMH firmó en 2002 un acuerdo para adquirir acciones de Hermès pertenecientes a Puech y otros integrantes de la familia , en una operación diseñada junto con Freymond.

La investigación también determinó que LVMH y la sociedad holding de la familia de su presidente pagaron a la firma del asesor al menos u$s20 millones en comisiones y honorarios entre 2001 y 2009 , período durante el cual Freymond colaboró con la construcción encubierta de una importante participación del grupo en Hermès.

Puech afirmó que fue despojado de aproximadamente el 6% de Hermès. WK

Tanto la existencia del acuerdo como el monto de los pagos se conocieron ahora a partir de la investigación. Para la agencia, los documentos muestran que la relación entre LVMH y el asesor financiero de Puech fue más amplia de lo conocido previamente.

Una batalla entre dos gigantes del lujo

El conflicto tiene sus orígenes a comienzos de este siglo, cuando LVMH empezó a acumular acciones de Hermès de manera reservada. La operación salió públicamente a la luz en octubre de 2010, cuando Bernard Arnault, presidente y CEO de LVMH, sorprendió al mercado al anunciar que controlaba un 17% de su competidora.

Hermès interpretó entonces la maniobra como un intento de toma de control hostil. LVMH llegó posteriormente a reunir alrededor del 23% de la compañía hasta que ambas partes alcanzaron una tregua en 2014 y el conglomerado aceptó desprenderse de esa posición.

Arnault construyó buena parte de su imperio mediante adquisiciones, desde Christian Dior hasta el posterior control de LVMH a fines de la década de 1980. El conglomerado reúne actualmente más de 75 marcas.

Hermès, por su parte, permanece mayoritariamente bajo control de descendientes de la familia que fundó la compañía en 1837. Más de un centenar de herederos pertenecientes a tres ramas familiares mantienen participaciones en una empresa que convirtió a las carteras Birkin y Kelly en algunos de los productos más reconocidos del mercado internacional del lujo.

Puech reclama €14.000 millones por su fortuna desaparecida

Nicolas Puech aseguró que recién en 2022, después de terminar su relación profesional con Freymond, descubrió que las acciones ya no estaban bajo su control.

El heredero inició el año pasado una demanda por €14.000 millones, equivalentes a unos u$s16.000 millones, en concepto de daños. El dinero debería ser abonado por quien resulte responsable en la investigación penal paralela que llevan adelante fiscales franceses por la desaparición de su fortuna.

La demanda incluye entre los acusados a LVMH, Bernard Arnault y compañías vinculadas con Freymond. La investigación penal también examina la actuación del abogado suizo Alexandre Montavon, quien asesoró a LVMH durante la acumulación encubierta de acciones de Hermès en la década de 2000.

Qué respondió LVMH ante la Justicia

En su presentación judicial de junio, LVMH argumentó que comprar las acciones de Puech no tenía sentido estratégico porque su intención era desarrollar la estrategia “opuesta”: convencer al heredero de integrar un bloque accionario capaz de influir sobre Hermès. Según esa explicación, Puech necesitaba conservar sus acciones para poder participar de esa iniciativa.

Sin embargo, Reuters encontró documentación que indica que el acuerdo de 2002 para adquirir los títulos fue firmado poco después de que LVMH comenzara su estrategia de acumulación encubierta.

La compañía no respondió las consultas del periodista de Reuters Tassilo Hummel sobre ese pacto ni acerca de los pagos realizados a Freymond. Puech declinó pronunciarse debido a la investigación penal abierta y Hermès tampoco realizó comentarios.

La muerte del asesor financiero de Puech

Freymond murió atropellado por un tren en Suiza en julio de 2025, mientras la fiscalía francesa investigaba si se había apropiado indebidamente de las acciones de Puech. Las autoridades de Berna investigaron el episodio y calificaron la muerte como un suicidio. Antes de morir, el asesor había negado cualquier irregularidad.

Hasta el momento continúa sin estar claro qué ocurrió finalmente con las acciones del heredero y con el dinero que eventualmente se habría pagado por ellas.

LVMH nunca confirmó públicamente haber adquirido títulos de Hermès pertenecientes a Puech. En su presentación de junio reconoció haber trabajado con Freymond para acumular acciones de la empresa, pero afirmó que cualquier adquisición de la participación del heredero habría sido involuntaria.

Otro documento presentado por LVMH ante la Justicia suiza en 2017, que no había sido divulgado previamente, sostuvo que el acuerdo de 2002 nunca llegó a ejecutarse. La compañía afirmó además que no pudo comprobar que Puech hubiera autorizado a Freymond a vender sus acciones.

En mayo, fiscales franceses confirmaron a Reuters que investigaban si Montavon “participó en la sustracción de las acciones de Nicolas Puech en Hermès en beneficio de LVMH”. Hasta el momento no se presentaron cargos penales en su contra.

De acuerdo con una transcripción judicial revisada por Reuters, Montavon declaró que asesoró a LVMH en el acuerdo de 2002. Paralelamente, mantenía una estrecha relación profesional con Freymond e integraba el directorio de su firma de gestión patrimonial.

Según su testimonio, el pacto negociado con Freymond contemplaba que LVMH adquiriera millones de acciones de Hermès pertenecientes a Puech y otros herederos.

Un abogado de Montavon aseguró que su cliente niega cualquier irregularidad y que nunca fue informado, “en el momento de los hechos”, de que LVMH hubiera comprado títulos pertenecientes a Puech.

La Justicia investiga el comportamiento de LVMH. Archivo

Los millonarios pagos a Freymond

La relación económica entre LVMH y Freymond también quedó documentada a partir de una demanda iniciada por el propio asesor en Suiza en 2016. Freymond reclamó entonces no haber recibido una compensación suficiente por su colaboración para que el conglomerado adquiriera acciones de Hermès.

El litigio terminó con un acuerdo en 2019, mediante el cual LVMH aceptó pagarle €10 millones.

En aquel expediente, el grupo explicó que los pagos buscaban preservar su relación con el asesor y evitar que facilitara acciones de Hermès a otros competidores. Freymond tenía acceso a potenciales vendedores por su vínculo con Puech y sus contactos con otros integrantes de la familia accionista.

No pudo determinarse qué otros herederos, en caso de haberlos, trabajaron con Freymond para desprenderse de sus participaciones ni si conocían la identidad del verdadero comprador.

Tras la muerte del asesor, el CEO de Hermès y heredero de la familia fundadora, Axel Dumas, afirmó que desde hacía tiempo estaba convencido de que Puech “ya no tiene sus acciones”. Luego agregó: “Estoy esperando el resultado de la investigación penal, pero no creo que esas acciones puedan recuperarse”.

Cómo comenzó la operación secreta

Reuters reconstruyó que la relación entre Freymond y LVMH comenzó en 2001, cuando Montavon lo presentó ante Pierre Godé, histórico asesor y estratega de Arnault, fallecido en 2018.

Según la presentación judicial de LVMH, Freymond aseguró entonces que tenía contactos con accionistas de la familia Hermès interesados en vender sus títulos, aunque no reveló sus identidades.

Montavon sostuvo que el asesor propuso crear una “pantalla” para las operaciones: las cuentas de Puech serían utilizadas como intermediarias para transferir acciones que, en realidad, pertenecían a otros herederos.

El mecanismo habría tenido como objetivo ocultar que LVMH era el comprador final, debido a que algunos miembros de la familia Hermès podían negarse a vender sus títulos a una compañía competidora. Para 2002, según la propia presentación judicial de LVMH de 2017, el conglomerado ya había acumulado con ayuda de Freymond un 4,9% de Hermès.

El documento que LVMH aseguró haber destruido

El 12 de noviembre de 2002, Godé y Freymond firmaron el acuerdo que contemplaba la compra de millones de acciones adicionales pertenecientes a Puech y otros herederos. Las adquisiciones comenzarían después de la esperada salida del histórico CEO de Hermès, Jean-Louis Dumas, quien finalmente abandonó el cargo en 2006.

LVMH sostuvo posteriormente ante la Justicia suiza que el acuerdo quedó suspendido mientras intentaba determinar si Freymond estaba realmente autorizado para representar a Puech. Según la compañía, Godé no logró verificar las “verdaderas intenciones” del heredero.

El grupo aseguró que nunca le pidió a Freymond ejecutar el pacto y afirmó que el documento fue destruido a fines de 2010, precisamente el año en que reveló públicamente su participación en Hermès.

Montavon declaró que “jamás” consultó personalmente a Puech acerca del acuerdo. Cuando los fiscales franceses le preguntaron por qué no había confirmado directamente si el heredero pretendía vender sus títulos, respondió que Puech “tenía un representante a quien le había dado todos los poderes”.

Mientras continúa la investigación penal, permanece sin resolverse el interrogante central del caso: qué ocurrió con el 6% de Hermès que Puech asegura haber perdido y quién, eventualmente, terminó adquiriendo unas acciones que hoy valdrían alrededor de u$s10.000 millones.