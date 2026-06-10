Balanz adquirió Grupo del Plata y refuerza su presencia en el interior del país + Agregar ámbito en









La compañía incorporó al ALyC cordobés para profundizar su estrategia de crecimiento territorial. La operación busca ampliar el acceso a soluciones de inversión, financiamiento y planificación financiera para empresas y personas de todo el país.

Balanz anunció la adquisición de Grupo del Plata S.A., Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) registrado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), en una operación que apunta a fortalecer su estrategia de expansión federal y consolidar su presencia en una de las regiones productivas más relevantes de la Argentina.

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Con sede en la provincia de Córdoba, Grupo del Plata cuenta con una trayectoria consolidada dentro del mercado de capitales y una fuerte vinculación con empresas, productores y actores económicos del interior del país. Desde Balanz destacaron que la incorporación permitirá ampliar el alcance de sus servicios financieros y acercar nuevas herramientas de inversión a clientes de la región.

La operación se inscribe dentro del plan de crecimiento de la firma, enfocado en fortalecer su presencia territorial, desarrollar nuevas capacidades y ampliar la oferta de soluciones de inversión, financiamiento y planificación financiera.

Estrategia federal

“Estamos convencidos de que el desarrollo del mercado de capitales en Argentina requiere una presencia cada vez más cercana en todo el país. La adquisición de Grupo del Plata nos permite profundizar nuestra estrategia federal, ampliar nuestro alcance en el interior y seguir acompañando a personas y empresas con soluciones de inversión de excelencia”, afirmó Julio Merlini, presidente de Balanz Argentina.

Además de su actividad como ALyC, Grupo del Plata se destacó en los últimos años por su trabajo en capacitación financiera y acompañamiento a clientes y empresas, promoviendo una mayor participación en el mercado de capitales y contribuyendo al desarrollo de las economías regionales.

En ese sentido, Gustavo Defilippi, presidente de Grupo del Plata, sostuvo que “la incorporación de Grupo del Plata a Balanz une a dos organizaciones que comparten una visión común: democratizar el acceso a las inversiones, promover la educación financiera y generar valor de largo plazo para los clientes de todo el país”. Con esta adquisición, Balanz continúa consolidando su posicionamiento como una de las principales compañías financieras de la Argentina y profundiza su apuesta por el desarrollo del mercado de capitales, con una estrategia enfocada en ampliar su presencia en las distintas regiones del país y acercar soluciones financieras a un universo cada vez más amplio de clientes.