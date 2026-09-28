Self storage, el modelo inmobiliario norteamericano que se está expandiendo en Argentina

Con creación en Texas, Estados Unidos, el modelo de negocio está pisando fuerte en el país y de a poco empieza a expandirse por las ciudades del interior. Además, según las industrias que ya lo comenzaron a utilizar, se registraron facturas de alrededor de u$s70.000 millones al año.

El self storage es un segmento del real estate , o bienes raíces, y ayuda fundamentalmente a ganar terreno para ampliar los límites de las industrias . Para las empresas funciona como espacio privado para guardar distintos tipos de elementos para fomentar su venta o poner almacenamiento excedente del lugar para tener más espacio .

En el caso de Argentina, este movimiento está llegando de a poco, mientras que en Europa se puso en marcha hace ya varios años y comienza a ver su recompensa con el tiempo. Ante esta situación, las industrias nacionales arrancaron a aplicarlo en el AMBA y de a poco se empieza a extender por las distintas ciudades del interior .

En Estados Unidos se comenzó a utilizar con mayor magnitud gracias al reality show “ ¿Quién da má$? ", en el que los compradores batallan para quedarse con las subastas de distintos objetos con un valor inicial.

Además, una de las claves para que el self storage continúe con un crecimiento exponencial es el e-commerce, o comercio digital. Una gran parte de los nuevos emprendedores comienza a invertir en pequeños objetos para su reventa y necesitan un lugar para guardarlos, por lo que ahí inicia el negocio del segmento del real estate.

Otro de los motivos para su progresión en el país es que responde al incremento que sucede en los negocios con un mercado consolidado como lo es en España, Reino Unido, Francia y Alemania, pese a que se continúan incorporando nuevos tipos de operadores y formatos.

La industria que comienza a tomar forma

Con un mercado listo para explotar, comenzaron a crearse asociaciones nacionales de este negocio en distintos tipos de países, aunque tienen una oficial: la Federation of European Self Storage Associations. Esta se encarga de identificar a otras naciones en las que la industria comienza a tener estructuras sólidas para poder analizar sus datos y tener una regulación al respecto.

Por otro lado, en el continente asiático los mercados también están desarrollando un gran crecimiento. Sin ir más lejos, China representa una gran porción del negocio en el mundo y aseguran que sus ingresos ya alcanzaron los u$s4.600 millones en 2025. Según los datos, la mayor concentración está en los grandes centros urbanos.

El self storage en China. SmartShangai

Aún así, Estados Unidos sigue siendo el mayor exponente del rubro y concentra cerca de la mitad de los ingresos globales. Para poder explicar este fenómeno, Marcos Victorica, CEO argentino de BAS Storage, dijo: “Esto responde mayormente al hecho de que el país es cada vez más una sociedad de las cosas”.

Y agregó: “Los estadounidenses poseen cada vez más objetos y, cuando ya no tienen espacio en sus hogares, recurren a unidades de almacenamiento para conservarlos. Es la misma razón por la que el self storage crece en todo el mundo: guarda cosas que crecen cada vez más rápido, en lugar de personas que crecen cada vez más lento”, sentenció.

Marcos Victorica, CEO argentino de BAS Storage.

Por último, otra de las cosas que más hacen crecer a este nuevo modelo de negocio es la posibilidad de utilizarlo como inversión. En vez de tener la necesidad de que los productos suban o bajen de precio para obtener ganancia, los dueños de estos almacenamientos aprovechan la carencia de espacio de las empresas para ofrecerles un espacio adicional y que guarden sus bienes. De ese modo, consiguen ganancias con otra estrategia posible del negocio.