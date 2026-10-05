Banco Provincia bajó las tasas para refinanciar deudas: ya asistió a clientes por más de $500.000 millones

La entidad redujo hasta 12,5 puntos porcentuales las tasas de su programa de refinanciación para deudas de consumo. La medida apunta a aliviar la carga mensual de clientes en mora y permite bajar hasta 20% el valor de la cuota.

Banco Provincia recortó las tasas de interés de su programa de refinanciación de deudas de consumo , una herramienta destinada a personas que necesitan ordenar compromisos financieros con la entidad. La medida alcanza a clientes con mora temprana y avanzada, y permite reducir el monto de la cuota mensual según el tipo de deuda, el nivel de ingresos y la situación crediticia.

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El nuevo esquema mantiene una lógica progresiva, con mejores condiciones para los sectores de menores ingresos. En el segmento de mora temprana , que incluye atrasos de hasta 90 días, la tasa más baja quedó reservada para clientes con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos vitales y móviles , excombatientes de Malvinas y trabajadoras de casas particulares.

En esos casos, la tasa se redujo en 9 puntos porcentuales y quedó en 30% TNA , lo que permite una baja de hasta 20% en el valor de la cuota mensual .

Otra de las reducciones relevantes alcanza a la refinanciación exclusiva de deudas con tarjeta de crédito , con plazos de hasta 60 meses. En ese caso, la tasa se recortó 6 puntos porcentuales y quedó en 35% TNA , con un ahorro mensual estimado de 10% .

También hubo una baja para clientes que cobran haberes o jubilaciones en Banco Provincia. Para ese segmento, la tasa pasó a 50% TNA , tras un recorte de 12,5 puntos porcentuales, lo que permite reducir el peso de la cuota en torno al 18% .

Para la clientela general en mora temprana, la tasa quedó en 60% TNA, con una disminución estimada de 16% en el valor de la cuota.

Mora avanzada: la tasa más baja queda en 25% anual

En el caso de la mora tardía, que contempla atrasos superiores a 90 días, la tasa más baja del programa quedó en 25% TNA. Esa condición aplica para clientes sobreendeudados y/o con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos vitales y móviles.

Según informó la entidad, este segmento ya contaba con la tasa más baja del plan, pero ahora recibió un nuevo recorte de 6 puntos porcentuales, lo que permite reducir el impacto de la cuota mensual en torno al 12%.

Para personas que cobran haberes o jubilaciones en Banco Provincia y se encuentran en mora tardía, la tasa quedó en 30% TNA, con una baja estimada de 5% en la cuota.

Cómo funciona el plan de Banco Provincia

El plan de refinanciación permite consolidar deudas de tarjeta de crédito y préstamos personales en un único crédito, con plazos más largos y cuotas más accesibles. La gestión puede realizarse en sucursales y, en algunos casos, desde el home banking.

En lo que va de 2026, Banco Provincia ya concretó más de 125.000 operaciones de refinanciación, por un monto superior a $500.000 millones.

Con esos números, la entidad se ubica entre las principales del sistema financiero en materia de alivio crediticio. Según la consultora ECO GO, Banco Provincia ocupa el segundo lugar del sistema financiero argentino por participación en refinanciación de deudas.

Banco Provincia busca ampliar el alivio financiero

Con las nuevas condiciones, la banca pública bonaerense busca reforzar su política de asistencia a clientes con dificultades de pago y facilitar la normalización de deudas.

El objetivo de la medida es mejorar la capacidad de pago de las familias bonaerenses, reducir el peso de las cuotas mensuales y ofrecer una salida ordenada para quienes acumulan compromisos financieros de consumo.