Gustavo Alfaro lo hizo: cómo Paraguay volverá a jugar un Mundial tras 16 años

El experimentado entrenador argentino logró una hazaña desde que llegó al seleccionado paraguayo, con una alta efectividad y triunfos históricos sobre Argentina y Brasil. Ahora, el sueño es llegar lo más lejos posible en el Mundial 2026.

Paraguay rompió la sequía mundialista y regresa al escenario más grande del fútbol tras 16 años de espera. Para ello, el seleccionado guaraní necesito de la practicidad y la motivación de un argentino: Gustavo Alfaro. El entrenador que supo ser campeón en Arsenal de Sarandí resucitó de la noche a la mañana a una Selección de capa caída para reavivar su orgullo.

A sus 63 años , Alfaro disputará su segunda Copa del Mundo , ya que venía de clasificar a Ecuador a Qatar 2022 . En aquella oportunidad, quedó eliminado en primera ronda a manos de Senegal.

Reconocido por su capacidad para reconstruir planteles y potenciar equipos en momentos complejos, Alfaro se ganó la reputación de ser un técnico que ordena, motiva y vuelve competitivos a equipos que parecían sin rumbo. Antes, dejó su huella en clubes como Huracán; Arsenal de Sarandí , con el que se alzó campeón de la Copa Sudamericana 2007 , y Boca Juniors , con el que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores, entre otros.

La llegada de Alfaro al banco "guaraní" se produjo en agosto de 2024 , poco después de la desastrosa participación en la Copa América . Paraguay logró su acceso al Mundial 2026 tras terminar las Eliminatorias Sudamericanas en el sexto puesto, el último que brindaba la clasificación directa.

Lo hizo con una trayectoria de menos a más: inició la campaña tocando el fondo de la tabla y, de por medio, protagonizó en 2024 su peor Copa América en casi un siglo, con tres derrotas en la fase de grupos.

“Yo vine a agitar a los jugadores para que reaccionaran”, dijo el estratega tras asegurar la clasificación mundialista. “Tenía que zamarrear el árbol para que se cayeran las arañas, porque los frutos estaban ahí”, agregó con su estilo.

Desde que asumió el cargo en agosto de 2024, Gustavo Alfaro dirigió un total de 13 partidos oficiales y amistosos con la Selección de Paraguay, registrando un saldo altamente positivo de 7 victorias, 5 empates y solo 1 derrota, lo que le otorga una efectividad del 67%.

Cabe recordar que la última participación de Paraguay en un Mundial fue en Sudáfrica 2010, cuando redondeó su mejor actuación histórica al alcanzar los cuartos de final bajo el comando de otro argentino, Gerardo Martino. Los paraguayos sucumbieron 1-0 ante el eventual campeón, España.

Los paraguayos iniciarán su camino en el Mundial el 12 de junio, cuando debutarán frente al anfitrión Estados Unidos en las afueras de Los Ángeles, para luego medirse con Turquía y Australia.

La lista de los 26 convocados al Mundial 2026 por Alfaro en Paraguay:

Arqueros: Roberto Junior Fernández, Orlando Gill y Gastón Olveira.

Defensores: Alan Benítez, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Junior Alonso, Omar Alderete y Alexandro Maidana.

Mediocampistas: Damián Bobadilla, Mathías Villasanti, Andrés Cubas, Diego Gómez, Miguel Almirón, Matías Galarza Fonda, Gustavo Caballero, Alejandro Romero Gamarra, Braian Ojeda, Maurício y Ramón Sosa.

Delanteros: Alex Arce, Gabriel Ávalos, Antonio Sanabria y Julio Enciso.