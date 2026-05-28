¿Plazo fijo si o no? Cuánto capital se necesita para generar $100.000 en 30 días

Con las tasas actuales, alcanzar rendimientos de seis cifras requiere una inversión de millones de pesos. Conocé el monto exacto.

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas financieras más utilizadas por quienes buscan mantener sus ahorros en pesos, sin asumir riesgos altos . Hoy, la baja gradual de las tasas de interés modificó el rendimiento que ofrecen actualmente los bancos.

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Muchos ahorristas vuelven a preguntarse si el plazo fijo sigue siendo conveniente, frente a otras alternativas financieras disponibles en el mercado. La respuesta depende principalmente de dos factores: el monto disponible para invertir y el objetivo que tenga cada persona con sus pesos.

Con las tasas actuales del Banco Nación, se necesita una inversión de $8.000.000 para alcanzar rendimientos mensuales de $100.000.

La diferencia entre ambos sistemas supera los $23.000 en apenas 30 días.

Además del rendimiento superior, constituir un plazo fijo electrónico suele ser más rápido y cómodo para el usuario. El trámite puede hacerse directamente desde el celular o la computadora sin necesidad de asistir personalmente a una sucursal bancaria.

Hace apenas algunos meses, con tasas superiores al 20% anual, se necesitaban montos menores para obtener rendimientos similares. La reducción de tasas responde principalmente a la política monetaria aplicada por el Banco Central y al descenso gradual de la inflación respecto de los niveles registrados durante 2024 y principios de 2025.

Eso provocó que muchos ahorristas empezaran a comparar nuevamente el plazo fijo con otras herramientas financieras como billeteras virtuales remuneradas, fondos comunes de inversión o dólar MEP.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

Conocimientos fundamentales sobre esta herramienta

El plazo fijo tradicional consiste en inmovilizar una suma de dinero durante un período determinado a cambio de una tasa de interés acordada previamente. En Argentina, el plazo mínimo exigido para personas humanas suele ser de 30 días.

Durante ese tiempo, el capital no puede retirarse ni utilizarse, salvo en modalidades especiales como los plazos fijos precancelables, que aplican condiciones distintas.

Uno de los aspectos más importantes a considerar es la diferencia entre TNA y TEA. La Tasa Nominal Anual refleja el interés simple anualizado, mientras que la Tasa Efectiva Anual contempla la reinversión periódica de intereses. En los depósitos a 30 días, la TNA suele ser el dato más utilizado para calcular rápidamente cuánto dinero se ganará al vencimiento.

Otro punto clave es que las tasas no son iguales en todos los bancos. El Banco Central publica periódicamente comparativas donde pueden observarse diferencias entre entidades financieras.

Actualmente, algunos bancos privados ofrecen tasas superiores al Banco Nación para captar depósitos de corto plazo. No obstante, muchos usuarios continúan eligiendo entidades tradicionales por confianza y estabilidad.

También resulta importante entender que el plazo fijo no siempre logra ganarle a la inflación. Cuando los precios aumentan más rápido que la tasa ofrecida por los bancos, el rendimiento real de la inversión puede terminar siendo negativo.

Por eso, especialistas recomiendan evaluar no solamente el interés nominal, sino también el contexto económico general antes de decidir dónde colocar los ahorros.

Muchos inversores usan el plazo fijo como una herramienta de corto plazo para mantener liquidez relativamente estable mientras esperan mejores oportunidades de inversión con mejores rendimientos.