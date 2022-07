BYMA sumó cuatro nuevos títulos al Panel de bonos SVS

De esta manera, el Panel de Bonos SVS de BYMA queda conformado por 31 valores negociables vigentes.

Al respecto, el Presidente de BYMA, Ernesto Allaria, explicó: “Cada nueva emisión de un Bono SVS es una buena noticia. El volumen significativo de emisiones en estos últimos días nos indican que las finanzas sostenibles están evolucionando en Argentina. Es muy gratificante que organizaciones de múltiples sectores accedan a estos instrumentos para financiar sus proyectos y contribuyan en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Acerca del Bono Verde de 360 Energy Solar S.A.

360 Energy Solar S.A. es una de las compañías líderes del sector de energías renovables en Argentina, y la primera empresa en construir y operar parques solares fotovoltaicos en el territorio. Desde noviembre de 2009, su actividad se enfoca en el desarrollo, la investigación tecnológica, la comercialización, la construcción, la operación y el mantenimiento de parques solares.

La ON de 360 Energy Solar está etiquetada como Verde conforme a lo requerido por BYMA. A través de esta emisión, la compañía se compromete a que la totalidad de los fondos recaudados serán destinados a financiar el proyecto Parque Solar Fotovoltaico 360 Energy La Rioja, de 24 MW de potencia instalada de inversores, vinculado al sector de las Energías Renovables. Esta categoría presenta claros beneficios ambientales y está encuadrada dentro de los proyectos elegibles establecidos por el ICMA.

Conforme a la revisión externa, durante su operación este proyecto no generará ningún tipo de emisión que pueda alterar notoriamente la calidad del aire. Además, con su funcionamiento -que representa un aporte a la diversificación de la matriz energética y a la mayor generación de energía sin incrementar la contaminación ambiental- permitirá el ahorro de la emisión de una importante cantidad de contaminantes a la atmósfera, contribuyendo al desarrollo sustentable del país.

Acerca del Bono Verde de Citrusvil S.A.

Citrusvil S.A. es una empresa de capitales argentinos dedicada a la producción, el procesamiento y la comercialización del limón y sus derivados industriales, estos últimos destinados a mercados de bebidas, sabores y fragancias, entre los que se encuentran aceites, jugos, pulpas y cáscaras. La empresa es parte del Grupo Lucci junto con otras compañías dedicadas a la agricultura, ganadería, nogalicultura, caña de azúcar y demás actividades agropecuarias.

La ON de Citrusvil está encuadrada dentro de la calificación de Proyecto Verde conforme a lo requerido por BYMA. La compañía se compromete a que la totalidad de los fondos recaudados a través de la emisión se destinen a la refinanciación de tres proyectos ya realizados que presentan beneficios ambientales: (a) Proyecto A – Generación de energía eléctrica a partir de biogás, (b) Proyecto B – Sistematización y control de la erosión laminar del suelo en finca San Rafael y (c) Proyecto C – Reconversión lumínica del complejo industrial. Estos proyectos están en línea con la estrategia de sustentabilidad de la compañía.

Acerca de los Bonos Sociales de SION S.A.

SION S.A. es una empresa que pertenece al sector de Telecomunicaciones. Se dedica a explotar distintas líneas de productos y servicios, siendo uno de los principales operadores en el mercado argentino de acceso a Internet, teniendo más de 80 mil clientes.

El Proyecto de SION posee atributos que lo identifican como Proyecto Social elegible de acuerdo con los Principios de Bonos Sociales. Los fondos que se obtengan de la colocación posibilitarán que la empresa afronte los costos de la construcción de nuevas Redes de Acceso de internet y/o su readecuación para mitigar la carencia de oferta que existe para este tipo de infraestructura en las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Mendoza, San Juan y Entre Ríos, ya que son las provincias con menor cobertura de redes de acceso a internet de alta velocidad, de acuerdo a mediciones oficiales.

Estas emisiones están alineadas con los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes del ICMA (GBP por sus siglas en inglés), en todas sus versiones, adoptados por BYMA. De esta forma, se genera un impacto ambiental positivo.