Sebastián Larrea, CEO de Hawk Group: "La IA y la tecnología aceleran procesos, pero la confianza todavía la construyen las personas"

El ejecutivo analizó el avance del negocio asegurador, el crecimiento de la inteligencia artificial en pólizas y los planes regionales del grupo para 2026.

Sebastián Larrea destacó que la tecnología “mejora eficiencia y escala”, aunque remarcó que “la confianza todavía la construyen las personas”

El negocio asegurador atraviesa uno de los procesos de transformación más profundos de los últimos años. La incorporación de inteligencia artificial , el crecimiento de los seguros embebidos y la digitalización de los canales comerciales empiezan a modificar la lógica de una industria históricamente conservadora, donde la velocidad de respuesta y la experiencia del usuario ganan cada vez más relevancia.

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Al mismo tiempo, el contexto económico empieza a impactar sobre el comportamiento de consumidores y empresas. En un escenario donde el acceso al financiamiento todavía presenta limitaciones y los costos de reposición continúan elevados, crece la demanda de coberturas, garantías extendidas y soluciones financieras integradas al consumo cotidiano. El cliente ya no busca solamente una póliza : exige asistencia, rapidez y herramientas más flexibles.

En paralelo, el avance tecnológico abrió un debate cada vez más fuerte dentro del sector. Mientras las insurtech y fintech ganan terreno con modelos digitales y automatización de procesos, las compañías tradicionales intentan encontrar un equilibrio entre innovación, velocidad y cercanía humana en un negocio donde la confianza continúa como un factor central. La IA acelera procesos, mejora la experiencia del usuario y optimiza la comercialización de pólizas, pero el vínculo personal todavía ocupa un rol clave al momento de asesorar y contener al cliente.

En ese escenario, Sebastián Larrea , CEO de Hawk Group, analizó el presente de la industria, el impacto de la IA en la venta de pólizas, la evolución del consumo y los desafíos que enfrenta el mercado asegurador y financiero en la Argentina. También explicó cómo cambia el comportamiento del cliente digital, qué demanda observan hoy las empresas y cuáles son los planes de expansión regional del grupo para 2026.

“Hoy el desafío no pasa solo por vender una póliza. El cliente busca respaldo, asistencia, financiación y velocidad de respuesta”, explicó el ejecutivo en diálogo con este medio.

Periodista: ¿Cómo evalúa hoy la evolución del mercado de seguros y servicios financieros en Argentina en un contexto económico desafiante?

Sebastián Larrea: Si bien el mercado asegurador argentino atravesó períodos de fuerte presión inflacionaria y volatilidad, esta misma coyuntura aceleró la necesidad de profesionalizarse y de ofrecer soluciones tangibles. Para quienes operamos con una estructura sólida, esto resultó muy positivo. Las empresas y los consumidores empezaron a valorar mucho más el servicio asociado a la cobertura, la asistencia y el acceso a financiamiento.

La industria todavía tiene una penetración baja frente a otros mercados de la región, y eso representa una oportunidad enorme. Hoy vemos señales de estabilización macroeconómica que generan un clima más favorable para la inversión y el consumo, algo que impacta directo en nuestra actividad.

P.: ¿Qué cambios observan hoy en el comportamiento del cliente frente a productos financieros y seguros?

S.L.: El consumidor cambió muchísimo en los últimos años. Hoy compara antes de decidir, busca transparencia, rapidez y soluciones simples. Ya no existe paciencia para procesos largos o burocráticos. El usuario quiere resolver todo de manera ágil y con información clara.

También vemos que creció la necesidad de protección patrimonial. En un contexto donde reemplazar un bien representa un costo importante, las personas empiezan a valorar mucho más las coberturas, las garantías extendidas y las herramientas financieras que les permitan sostener el consumo.

P.: ¿La tecnología termina modificando la estructura tradicional del negocio asegurador?

IA Seguros La inteligencia artificial gana espacio en seguros y finanzas para acelerar cotizaciones, análisis de datos y emisión de pólizas Pexels

S.L.: Sin duda. La tecnología cambia procesos, tiempos y formas de comercialización. La inteligencia artificial hoy impacta en cotizaciones, emisión de pólizas, análisis de datos y personalización de ofertas. Eso mejora muchísimo la experiencia del usuario y permite operar con mayor eficiencia.

La obligación de profesionalizarse

Pero también existe otro aspecto importante: la tecnología obliga a profesionalizarse. El mercado empieza a exigir estructuras más sólidas, capacidad técnica y velocidad de adaptación.

P.: Dentro de ese escenario aparece otro debate fuerte: hasta dónde puede llegar la automatización en un negocio basado en confianza.

S.L.: Exactamente. Y nuestra visión es muy clara. La tecnología y las personas no compiten. La IA aporta eficiencia, velocidad y escala, pero el asesoramiento humano sigue siendo central.

En productos simples y masivos, el canal digital resulta natural. Ahora, cuando hablamos de riesgos corporativos complejos o de clientes que atraviesan un siniestro importante, el acompañamiento profesional es irremplazable. El humano interpreta, asesora y contiene. Ahí sigue estando el diferencial.

P.: ¿Qué impacto tiene hoy el crecimiento de las insurtech y fintech dentro del mercado?

S.L.: Los nuevos jugadores digitales aportan innovación y experiencia de usuario, pero muchas veces no cuentan con profundidad técnica ni capacidad operativa para sostener determinados niveles de crecimiento. La industria aseguradora tiene una complejidad enorme. Por eso creemos que el futuro pasa por integrar tecnología, estructura operativa y asesoramiento profesional dentro de un mismo ecosistema.

Rumbo económico del país y vida personal

P.: ¿Qué análisis hace hoy del contexto económico y del rumbo del Gobierno?

S.L.: Vemos con optimismo las señales de ordenamiento macroeconómico. La baja de la inflación, cierta estabilidad cambiaria y una recuperación gradual del consumo generan mejores condiciones para nuestra industria.

El seguro depende mucho de la previsibilidad. Cuando existe incertidumbre, muchas decisiones de cobertura se postergan. Hoy empezamos a notar una reactivación tanto en empresas como en consumidores.

Todavía faltan incentivos impositivos específicos y mayor estabilidad regulatoria para acelerar el crecimiento del sector, pero si el escenario actual se sostiene, creemos que la industria puede entrar en un ciclo de expansión genuino.

Sebastián Larrea, CEO de Hawk Group El CEO de Hawk Group proyectó expansión regional y mayor crecimiento en seguros digitales, financiamiento y soluciones tecnológicas para 2026

P.: ¿Cómo es Sebastián Larrea fuera del rol de CEO?

S.L.: Mi refugio principal es la familia. Trato de proteger esos momentos con la misma disciplina con la que gestiono el negocio. También valoro mucho el tiempo con amigos y el entrenamiento.

Aprendí que el equilibrio no es algo estático. Existen etapas donde la empresa exige más dedicación y otras donde uno necesita desconectarse para recuperar energía. Amplió: "Lo importante es sostener pasión por lo que uno hace y mantener una visión clara sobre hacia dónde quiere llevar cada proyecto".

Hacia nuevos caminos

P.: Hawk Group aceleró su expansión durante el último año. ¿Qué resultados observan hoy en las distintas unidades de negocio?

S.L.: Logramos consolidar un crecimiento sostenido y proyectamos pasar de $65.000 millones a $80.000 millones en primas de facturación en 2026. Parte de ese crecimiento se explica por la integración de distintas áreas vinculadas a seguros, retail, financiamiento y tecnología.

Hoy el mercado exige soluciones mucho más ágiles y conectadas entre sí. Ya no alcanza con ofrecer solamente una cobertura; el cliente busca experiencia, velocidad y respuesta inmediata.

P.: ¿Qué cambios observan hoy desde las empresas y el segmento corporativo?

S.L.: La demanda corporativa se volvió mucho más técnica. Las compañías buscan programas aseguradores a medida y herramientas que les permitan minimizar riesgos operativos y proteger toda su cadena de valor.

También creció mucho la necesidad de asesoramiento profesional, sobre todo en mercados del interior donde antes no existía acceso a estructuras más especializadas.

P.: ¿Qué explica el crecimiento de soluciones financieras como YOLO?

S.L.: Principalmente la necesidad de financiamiento. El consumo empieza a mostrar cierta recuperación, pero muchas personas todavía encuentran dificultades para acceder al crédito tradicional. Las herramientas ágiles y simples ganaron mucho terreno en ese contexto.

Larrea Sebastián Larrea, el último a la derecha de la imagen, junto a referentes del mercado asegurador, uno de los principales encuentros de la industria

Además, el consumidor actual prioriza procesos rápidos y sin burocracia. La experiencia digital pasa a ser determinante.

P.: También creció fuerte el canal digital en seguros.

S.L.: Sí, el cliente digital compara más, analiza coberturas y busca autonomía para resolver todo en pocos pasos. Eso amplía el mercado porque incorpora usuarios que antes directamente no contrataban seguros.

Al mismo tiempo, la inteligencia artificial empieza a tener un rol cada vez más importante en automatización, análisis de datos y personalización de ofertas.

P.: ¿Dónde ven el mayor potencial de crecimiento hacia adelante?

S.L.: Creemos que todavía existe mucho espacio para crecer tanto en seguros embebidos como en soluciones financieras integradas al consumo. También vemos oportunidades importantes fuera de Argentina, en mercados donde la penetración aseguradora sigue siendo baja y los modelos digitales todavía tienen mucho margen de desarrollo.

Nuestra estrategia apunta justamente a combinar innovación tecnológica con cercanía humana, porque la eficiencia puede digitalizarse, pero la confianza todavía necesita personas, concluyó Larrea.