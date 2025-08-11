Cabify Logistics: la solución tecnológica que redefine las entregas

Desde e-commerce hasta retail, restaurantes y supermercados, la plataforma ofrece la infraestructura y la tecnología necesarias para que los envíos sean un diferencial y no un dolor de cabeza.

Cabify Logistics se consolida como la solución integral para empresas que buscan optimizar su logística. Desde e-commerce hasta retail, restaurantes y supermercados , esta plataforma combina tecnología avanzada y una red operativa robusta para ofrecer entregas rápidas, seguras y trazables.

En un mundo donde la experiencia del cliente es la gran diferenciadora entre las marcas, la logística dejó de ser un simple trámite operativo para convertirse en un momento clave de conexión con el consumidor. Hoy, recibir un paquete no se trata solo de que llegue a tiempo, sino de cómo llega, qué tan transparente es el proceso y cómo se resuelven los imprevistos.

Actualmente, el eje se posa sobre los desafíos de una logística centrada en el cliente con expectativas cada vez más altas:

Entendiendo los cambios de paradigma, Cabify Logistics ofrece soluciones que van más allá del transporte. Con tecnología avanzada, seguimiento en tiempo real y la posibilidad de elegir horarios y métodos de entrega, las empresas pueden garantizar una última milla que no solo cumpla, sino que sorprenda.

Al respecto, Pablo Rutigliano, Head de Cabify Logistics, destaca: "Nuestra misión es ser el aliado logístico que las empresas necesitan, con soluciones flexibles y escalables". A través de APIs personalizadas y algoritmos inteligentes, la plataforma optimiza rutas, reduce tiempos de espera y permite consolidar envíos para maximizar eficiencia.

Del cumplimiento a la experiencia memorable

Hace una década, la logística se medía por su capacidad de cumplir con plazos y costos. Hoy, el desafío es más ambicioso: transformar la entrega en una experiencia positiva que refuerce la confianza en la marca. Los clientes ya no solo quieren recibir su pedido; exigen trazabilidad, flexibilidad y soluciones rápidas.

Ante estos retos, Cabify Logistics se posiciona como un aliado estratégico, integrando herramientas como APIs y plataformas de e-commerce para ofrecer entregas eficientes, sostenibles y personalizadas.

La logística como guardián de la relación con el cliente

Una mala experiencia de entrega puede arruinar todo el esfuerzo previo de marketing y ventas. Por eso, la logística debe ser vista como un pilar estratégico, no solo operativo. Con Cabify Logistics, las empresas pueden asegurar que cada envío refuerce la confianza del cliente y consolide su lealtad.

En un mercado donde la agilidad y la eficiencia en las entregas marcan la diferencia, Cabify Logistics se consolida como la solución integral para empresas que buscan optimizar su logística. Desde e-commerce hasta retail, restaurantes y supermercados, esta plataforma combina tecnología avanzada y una red operativa robusta para ofrecer entregas rápidas, seguras y trazables.

¿Por qué elegir Cabify Logistics?

Entregas express : En menos de 30 minutos con opciones en bicicleta, moto o auto.

: En menos de 30 minutos con opciones en bicicleta, moto o auto. Same-day y next-day delivery: Garantizando cumplimiento en plazos ajustados.

Integración con las principales plataformas : Como Shopify, VTEX, Mercado Libre y Tienda Nube

: Como Shopify, VTEX, Mercado Libre y Tienda Nube Seguimiento en tiempo real : Los clientes saben exactamente dónde está su pedido.

: Los clientes saben exactamente dónde está su pedido. Soporte eficiente: Con una tasa de resolución de incidencias superior al 97%.

Tecnología al servicio de las empresas

Cabify Logistcis plantea un futuro con logística sostenible y omnicanal, incorporando tendencias clave, además de velocidad y precisión:

Quick Commerce : Entregas ultrarrápidas para satisfacer demanda inmediata.

: Entregas ultrarrápidas para satisfacer demanda inmediata. Sustentabilidad : Minimizando la huella de carbono con rutas inteligentes.

: Minimizando la huella de carbono con rutas inteligentes. Omnicanalidad: Conectando experiencias digitales y físicas sin fisuras.

Ya sea para un emprendimiento o una gran empresa, Cabify Logistics ofrece la infraestructura y la tecnología necesarias para que los envíos sean un diferencial, no un dolor de cabeza.