Autorizaron al Museo del Holocausto a investigar las cajas con simbología nazi halladas en la Corte Suprema

Tras la firma de un acuerdo, el máximo tribunal habilitó el acceso académico al material encontrado en el subsuelo del Palacio de Tribunales, bajo estrictas medidas de confidencialidad.

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, junto al director de la Fundación Memoria del Holocausto, Jonathan Karszenbaum.

La Corte Suprema de Justicia autorizó este martes formalmente al Museo del Holocausto de Buenos Aires a investigar el contenido de las cajas con simbología nazi halladas en el subsuelo del Palacio de Tribunales y abiertas el 9 de mayo. La medida habilita el análisis académico del material, descubierto durante obras internas, y se inscribe en un acuerdo de cooperación institucional con fines históricos y científicos.

La decisión se formalizó tras una clasificación exhaustiva del material realizada por especialistas del máximo tribunal. Este martes, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el director de la Fundación Memoria del Holocausto, Jonathan Karszenbaum, firmaron una adenda al convenio de colaboración entre ambas instituciones que habilita al Museo a acceder al contenido para su investigación.

Según lo establecido en el acuerdo, el material podrá ser utilizado exclusivamente con fines de análisis científico, estadístico, sociológico e histórico, en cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos personales y bajo estrictas normas de confidencialidad, de acuerdo a lo informado por Noticias Argentinas.

Dónde se encontraron las cajas con simbología nazi Las cajas fueron encontradas durante las reformas edilicias destinadas a la creación del Museo de la Corte Suprema, cuya apertura está prevista para 2026. En su interior se hallaron más de 4600 carnets del Frente Alemán del Trabajo y otros 400 de la Unión Alemana de Gremios, con datos detallados de ciudadanos de origen alemán radicados en la Argentina.

El hallazgo incluyó además fichas personales, algunas con estampillas, y material de propaganda nazi con imágenes de Adolf Hitler. Todo el contenido fue inventariado, limpiado y digitalizado, y continuará bajo resguardo judicial, con medidas de seguridad especiales.

Tras la firma del acuerdo, Karszenbaum y la directora de la Biblioteca y Museo de la Corte Suprema, Jessica Susco, avanzaron en la definición de los aspectos operativos para el acceso al material. En el proceso participará un historiador del Museo del Holocausto, encargado de colaborar en el análisis académico de la documentación.