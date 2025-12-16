Quién es Darío Wasserman, el nuevo presidente del Banco Nación

Se trata de un hombre cercano a los hermanos Milei y esposo de Pilar Ramírez. Hasta ahora ocupaba el cargo de vicepresidente de la entidad.

Luego de la salida de Juan Pazo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) continuaron los movimientos en el Estado con la renuncia de Daniel Tillard, presidente del Banco Nación . El ejecutivo será reemplazado por Darío Wasserman, un hombre cercano a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

El futuro titular del banco público proviene de las entrañas de la propia entidad: hasta ahora ocupaba el cargo de vicepresidente, al que arribó en 2023 con la llegada de Javier Milei al gobierno nacional, al igual que Tillard, quien llegó de la mano del exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

De origen cordobés, Wasserman forma parte del riñón libertario desde la antesala de las elecciones nacionales del 2023. Colaboró con la campaña junto a su esposa, Pilar Ramírez, actual presidenta de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña y de LLA de CABA.

Ambos construyeron un vínculo cercano con los Milei, más precisamente con Karina, la hermana del jefe de Estado y jefa de LLA a nivel nacional, una relación que se fue afianzando con el tiempo, al punto tal que Ramírez se convirtió en la estratega de la campaña de octubre tras la derrota de septiembre en territorio bonaerense.

De bajo perfil, Wasserman desarrolló su carrera en el sistema financiero. Se desempeñó en diferentes funciones en el mundo de las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) , claves en el esquema de financiamiento a las Pymes, una de las funciones más destacadas del Banco Nación.

Entre 2016 a 2020, el funcionario lideró Garantizar SGR, la sociedad del sector que cuenta con una participación accionaria principal del Nación. Luego trabajó en Móvil SGR. También estuvo al frente de la Cámara Argentina de Sociedades de Garantías Recíprocas y fue vicepresidente segundo de la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Garantía (ALIGA) entre 2016 y 2018. En el ámbito privado, también dirigió la consultora Inversiones y Análisis S.A.

La salida de Tillard fue comunicada este martes por el Ministerio de Economía. Durante su gestión destacan que "el banco volvió a trabajar de banco": se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y la entidad aumentó su participación de mercado de 12 a 18 puntos, entre otros hitos. Respecto a Wasserman, en el mensaje remarcan que "continuará con las políticas que la entidad viene llevando adelante".

La llegada del futuro titular del Banco Nación marca a las claras el rumbo político que tendrá la entidad al sumar en el máximo cargo a una persona de mayor afinidad con los hermanos Milei, que reemplazará a Tillard, otro hombre cercano a Schiaretti que abandona la gestión pública nacional tras la salida de Osvaldo Giordano (ANSES) y de Franco Mogetta (Transporte).