Navidad y Año Nuevo 2026: bancos y billeteras digitales lanzan descuentos de hasta 40%

De cara a las fiestas de fin de año, distintos bancos y billeteras digitales lanzaron una batería de promociones para apuntalar el consumo . Las ofertas incluyen descuentos de hasta 40%, reintegros y planes de cuotas sin interés, vigentes durante diciembre y los primeros días de enero, en rubros clave como electrónica, jugueterías, indumentaria, pasajes, supermercados y combustibles.

En un contexto de mayor competencia entre entidades financieras y con los consumidores más atentos al precio, las promociones buscan anticipar compras navideñas y de Año Nuevo, además de fidelizar clientes a través del uso de tarjetas, billeteras virtuales y medios de pago digitales. A continuación, el detalle de los principales beneficios, banco por banco.

El Banco Macro lanzó una amplia agenda de promociones para Navidad y Año Nuevo, con descuentos de hasta 30% sin tope , cuotas sin interés y beneficios diferenciados según el perfil del cliente, pagando con tarjetas de crédito y débito a través de MODO y pagos contactless .

Entre el 18 y el 20 de diciembre , en shoppings, indumentaria, jugueterías y vinotecas adheridas, los clientes podrán acceder a 20% de descuento (Cartera General) , 25% (Preferencial) y 30% (Macro Selecta) , todos sin tope , además de hasta seis cuotas sin interés . En perfumerías y librerías, en el mismo período, habrá 10% de ahorro , también sin tope y con cuotas.

A su vez, del 15 al 24 de diciembre , el banco ofrece 10% de descuento en shoppings adheridos de todo el país , con un tope de $15.000 por cliente , pagando con MODO o contactless.

El esquema se completa con promociones online exclusivas, con 20% de ahorro del 10 al 20 de diciembre en electro, tecnología, home & deco, indumentaria, farmacias y perfumerías, con topes de hasta $20.000, y con la posibilidad de pagar hasta en 15 cuotas sin interés en productos seleccionados de electro.

Además, entre el 23 de diciembre y el 1 de enero, habrá descuentos especiales en heladerías de todo el país, con beneficios de hasta 30% según el perfil del cliente.

Banco Credicoop: descuentos de hasta 40% y cuotas sin interés para las Fiestas

El Banco Credicoop también se suma a las promociones de fin de año con una amplia oferta de descuentos, reintegros y cuotas sin interés durante diciembre, tanto para compras navideñas como para alimentos, turismo y gastronomía.

En el marco de Navidad, del 10 al 20 de diciembre ofrece 20% de ahorro en tiendas virtuales de hogar, decoración, tecnología, electro, indumentaria, farmacias y perfumerías. Además, del 16 al 19 de diciembre habrá hasta 40% de ahorro en más de 5.500 comercios físicos y tiendas online de todo el país. A esto se suman beneficios en shoppings, con 20% de ahorro entre el 19 y el 23 de diciembre y 10% de descuento del 15 al 24 de diciembre en locales adheridos.

En supermercados, entre el 12 y el 30 de diciembre, se podrá acceder a hasta 25% de ahorro, con un tope de $25.000, en cadenas como Changomás, Makro, Disco, Vea, Jumbo, Día, Diarco, Vital y supermercados del interior. También hay promos especiales por día, con 30% de descuento en Coto los lunes, Cooperativa Obrera los martes y Chango Más los jueves, además de hasta 40% de ahorro los sábados 20 y 27 de diciembre en supermercados adheridos.

El banco suma beneficios en moda, con 30% de ahorro los jueves en marcas como Isadora, Todo Moda, 47 Street y Sportline; en turismo, con 12 cuotas sin interés o 15% de ahorro en destinos nacionales y planes en Aerolíneas Argentinas y Turismo Cabal; y en gastronomía, con descuentos de hasta 30% en cadenas como Havanna, Freddo, Antares y La Cabrera.

Por último, se destacan descuentos de hasta 35% en farmacias adheridas durante diciembre.

Banco Ciudad: descuentos de hasta $50.000 y cuotas sin interés para las Fiestas

El Banco Ciudad lanzó promociones especiales para las compras de Navidad y Año Nuevo, con descuentos de hasta $50.000 por operación y hasta seis cuotas sin interés en rubros como indumentaria, jugueterías, electrónica, tecnología, decoración y perfumerías.

Los beneficios rigen del 10 al 24 de diciembre y aplican a pagos realizados con tarjetas de crédito y débito a través de App Ciudad, la billetera Buepp y MODO, tanto en comercios físicos como online.

En indumentaria y jugueterías, los días 17 y 18 de diciembre habrá 30% de reintegro y hasta seis cuotas sin interés, con un tope de $50.000 por transacción, pagando con QR. Además, hasta el 20 de diciembre se ofrece 20% de descuento en tiendas online de distintos rubros, con topes que llegan a $20.000, según el sector.

Para alimentos, el banco también activó promociones en supermercados, mayoristas y ferias barriales, con descuentos de hasta 30%, pagando con QR mediante App Ciudad o Buepp, con topes mensuales según el comercio.