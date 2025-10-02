Cambiaron la seguridad del mundo cripto: los mayores hackeos de la historia

Ataques que significaron pérdidas de millones de dólares en criptomonedas hicieron que los desarrolladores replanteen sus estrategias.

Las criptomonedas crearon un nuevo ecosistema económico : descentralizado, global, y con promesas de transparencia, rapidez y autonomía financiera. Sin embargo, a medida que estos activos se hicieron más conocidos con valoraciones de millones y más personas comprendieron su funcionamiento, la seguridad del mundo cripto se fue volviendo cada vez más vulnerable.

Protocolos, exchanges, puentes entre cadenas, wallets calientes: todos estos puntos de contacto empezaron a atraer ataques crecientes, algunos de ellos devastadores. Hoy, los hackeos no solo significan pérdidas de millones, sino también crisis de confianza, regulaciones más duras y cuestionamientos sobre la resistencia de las infraestructuras.

En este contexto, se han registrado varios incidentes tan grandes que moldearon la historia de las criptomonedas. En este corto trayecto, hubo hackeos que quedaron grabados y demostraron crudamente lo que está en riesgo cuando la seguridad falla.

Entre los robos más grandes de activos financieros de este tipo, podemos destacar: Bybit, Ronin Network, Poly Network, Puente Binance BNB, Coincheck y FTX.

Bybit

El exploit a Bybit, ocurrido en febrero de 2025, es considerado el mayor hackeo individual en la historia de las criptomonedas: más de USD 1.400 millones fueron robados. Este ataque superó en magnitud al que hasta entonces era el más grande: el hackeo de Ronin Network.

Ronin Network

En marzo de 2022, la sidechain de Ethereum asociada al juego Axie Infinity fue explotada. Se robaron más de USD 600 millones en Ether y USDC. Se atribuye el ataque al grupo Lazarus, vinculado con Corea del Norte.

Poly Network

En 2021, este protocolo de cadena cruzada sufrió un ataque de más de USD 600 millones. El robo involucró activos de distintas blockchains: Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, etc. Aunque el atacante devolvió la mayoría de los fondos, quedaron pérdidas importantes (alrededor de USD 33 millones no fueron devueltos).

Puente Binance BNB

En octubre de 2022, este puente (bridge) de Binance fue explotado por una vulnerabilidad que permitió emitir tokens BNB de más y trasladarlos a otras redes. El monto asciende a aproximadamente USD 568 millones.

Coincheck

Uno de los primeros grandes hackeos de exchanges. En 2018, la plataforma japonesa Coincheck perdió USD 534 millones en tokens XEM (del proyecto NEM), al ser explotada una billetera caliente. Más tarde, el exchange se comprometió a reembolsar a sus usuarios.

FTX

En medio de su implosión en noviembre de 2022, FTX sufrió transacciones no autorizadas que resultaron en pérdidas de al menos USD 477 millones. En enero de 2023 ya se hablaba de alrededor de USD 415 millones involucrados como parte de los "criptomercados hackeados".