Un robo multimillonario en criptomonedas: el mayor hackeo de la historia con enormes consecuencias

El auge de las criptomonedas trabaja con millones de dólares todos los días , pero también enfrenta riesgos crecientes. Una reciente filtración expuso la fragilidad de la seguridad digital y dejó en evidencia cómo un error mínimo puede provocar pérdidas catastróficas.

El blanco fue ByBit , una de las plataformas de intercambio más grandes del mundo. Un hackeo devastador vació sus cuentas en minutos, generando alarma entre inversores y gobiernos, y provocando una fuerte caída en el valor del mercado global.

Un ataque informático a ByBit terminó con el robo de 1.500 Millones en criptomonedas y generó temor en usuarios e inversores de todo el mundo.

La noche del 21 de febrero, Ben Zhou , CEO de ByBit , autorizó una operación aparentemente rutinaria de transferencia de Ether . Sin saberlo, esa firma abrió la puerta a piratas informáticos vinculados al régimen de Corea del Norte.

Los atacantes aprovecharon una falla en el sistema de almacenamiento digital usado por la plataforma. Mediante un software de acceso público, manipularon transacciones y tomaron control de una cuenta clave. En cuestión de minutos, se llevaron 1.500 millones de dólares en criptodivisas.

El ataque sacudió a toda la industria: el precio del Bitcoin cayó 20% y se desató un pánico similar al colapso de FTX en 2022. ByBit tuvo que pedir préstamos de emergencia a otras compañías para mantener sus operaciones, mientras los clientes retiraban fondos en masa.

Expertos en ciberseguridad señalaron que la tragedia era evitable. ByBit utilizaba un software pensado para usuarios individuales, no para empresas que manejan miles de millones. La advertencia ya estaba sobre la mesa meses antes del ataque, pero nunca se implementaron cambios.