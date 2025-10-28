Cervecería Quilmes reorganiza su estructura y concentrará el negocio del Cono Sur desde Buenos Aires

Con más de 135 años de historia en el país, Cervecería y Maltería Quilmes cuenta hoy con más de 5.000 empleados directos.

Con el objetivo de reforzar su estrategia regional, Cervecería y Maltería Quilmes , parte del grupo AB InBev , anunció una reestructuración que consolidará las operaciones de Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay bajo una nueva Unidad de Negocios Latinoamérica Sur . La sede regional estará en Buenos Aires, lo que ratifica la relevancia de la Argentina dentro del esquema global de la compañía.

El movimiento implicará un cambio de liderazgo. Pablo Panizza , actual Head Global de Ventas y Distribución con base en Nueva York, regresará al país en enero de 2026 para asumir la presidencia de esta nueva unidad. En tanto, Martín Ticinese , quien dirigió Quilmes durante los últimos siete años, pasará a desempeñarse como Presidente de Marcas Core de AB InBev en la casa matriz de la cervecera en Nueva York.

Panizza cuenta con 25 años de trayectoria en la compañía. Ingresó en 2000 a través del Programa Jóvenes Profesionales y desarrolló su carrera en el área comercial, con posiciones en distintos mercados de la región. Fue responsable de las operaciones de Chile y Paraguay y más tarde presidente para Argentina y Uruguay hasta 2018, cuando se trasladó a Estados Unidos para integrarse a la estructura global de AB InBev.

Desde su rol en Nueva York impulsó el desarrollo de la compañía en múltiples mercados internacionales y, según informó la empresa, regresará al país luego de siete años para liderar la nueva etapa regional.

Por su parte, Martín Ticinese , quien estuvo al frente de Cervecería y Maltería Quilmes desde 2018, asumirá un rol global como Presidente de Marcas Core de AB InBev, con responsabilidad sobre la estrategia de las principales etiquetas del grupo en 50 mercados del mundo .

Durante su gestión local, la compañía destacó su foco en el consumidor y los resultados obtenidos en un contexto desafiante. Entre sus principales hitos se cuentan el lanzamiento de Andes Origen, la introducción de Michelob Ultra, la primera cerveza sin gluten, y la expansión del portafolio de cervezas sin alcohol. También lideró la transformación digital con la creación de BEES, la aplicación B2B que conecta a los puntos de venta con la empresa.

La nueva estructura con base en Argentina busca potenciar el crecimiento y la premiumización del mercado cervecero en el Cono Sur, ofreciendo más opciones al consumidor y generando valor para la categoría. Desde la compañía remarcaron que se mantendrá la autonomía de cada mercado dentro del esquema regional.

