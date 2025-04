Quilmes Rock 2025: Los Piojos coronaron el festival con el anuncio de su último ritual

Si dudas el “momento” entre las reuniones fue la unión de Pedro Aznar y David Lebón en una homenaje a Serú Girán, grupo que integraron junto a Charly García y al fallecido Oscar Moro.

Ese show realizado fue el domingo 6, e incluyó palabras de cariño para Charly que por problemas de salud no pudo estar presente, y a Moro, en la convocatoria a su hijo Juanito.

Algo habitual en estos festivales es el cruce de artistas o la aparición de invitados especiales. Turf tuvo al rapero Milo J, Miranda! a Lali, Aznar-Lebón tuvieron a Sandra Mihanovich, Trueno y Dante Spinetta.

Pablo Lescano, Santi Motorizado y La Bomba de Tiempo se sumaron a Los Fabulosos Cadillacs, en tanto que Fernando Ruiz Díaz participó del show de los Decadentes.

A las 21, el escenario Quilmes vivenció el histórico show de Los Piojos. El predio de Tecnópolis fue protagonista del ritual piojoso en el que sonaron varias de las canciones que formaron parte de toda la trayectoria de la banda. La lista de temas arrancó con uno de los hits indiscutidos de la banda: “Desde lejos no se ve”.

De esa manera, le dieron comienzo a una noche que sin dudas quedó marcada como una de las más históricas en la trayectoria del grupo. Tanto es así que en una parte del show aprovecharon para anunciar cuándo será su próxima presentación en vivo: el 24 de mayo en Parque de la Ciudad.

"¡El 24 de mayo cerramos este reencuentro Piojoso! No se preocupen. No pasarán 15 años para vernos de nuevo. Tampoco nos peleamos. Simplemente como dijimos desde un principio está reunión era por un tiempo. Y hasta que nos volvamos a juntar nos despedimos el próximo 24/5 en el Parque de la Ciudad en Capital Federal", así fue el anuncio de la banda a través de sus redes sociales.

