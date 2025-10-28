Creó un imperio petrolero de miles de millones para vivir su sueño en el cine: quién es Timothy Headington







Su sueño era incursionar en el mundo del cine, pero previamente generó miles de millones en el sector energético.

El empresario generó miles de millones, pero su verdadera pasión es el cine. Barrons

Muchas veces, quienes logran imponerse en el mundo de los negocios y ganan miles de millones, no siempre soñaron con eso, por lo que termina de ser una herramienta para poder acceder a sus verdaderas metas en la vida. Con una gran fortuna, es mucho más fácil poder conseguir abrirse camino en otros rubros.

Timothy Headington es un nombre conocido por su gran poder en el mundo inmobiliario y el sector energético, pero su verdadera pasión era el cine. Después de construir un gran legado e imperio, pudo finalmente abocarse al cine, la industria a la cuál siempre soñó pertenecer.

Timothy Getty Headington es uno de los productores más importantes de Hollywood en la actualidad. Getty La historia de Timothy Headington Se licenció en la Universidad de Oklahoma en cine, pero previamente sabía que entrar a la industria cinematográfica no sería fácil. Su padre, geólogo, lo ayudó a idear la idea de adentrarse en el mundo petrolero. Juntos, y con él como único accionista y presidente, fundaron Headington Resources.

A partir de allí, la lista de participaciones adquiridas empezó a aumentar. El sector inmobiliario y hotelero fueron parte, adquirieron en Dallas el Joule y Lumen. Pero su verdadera pasión, al ser el cine, tuvo como siguiente inversión la asociación con GK Films. Con su aporte, lograron producir The Tourist en 2010 y la película animada Hugo en 2011.

Si bien no ha logrado incursionar de la manera que él quería, sus millones fueron una herramienta clave. Produjo de manera ejecutiva Guerra Mundial Z con Brad Pitt como protagonista, así como también en Tierra de Sangre y Miel con Angelina Jolie debutando como directora.

Miles de millones: el patrimonio de Timothy Headington Actualmente, el patrimonio de Timothy Headington está estimado en 2.7 mil millones de dólares. La mayoría de sus ingresos provienen de sus inversiones en el sector energético y los hoteles que posee en Dallas. También, sus aportes al cine le han permitido un gran número de ganancias debido a la popularidad de las obras a las que apostó. En su lado filántropo, es el cofundador del Instituto Headington, una organización sin fines de lucro ubicada en Pasadena, California. Su misión es apoyar a distintas causas, entre ellas a quienes han sufrido trauma emocional en zonas más marginadas.

