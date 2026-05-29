Elecciones atípicas en San Lorenzo: ¿qué proponen los candidatos que se postulan para completar el mandato de Marcelo Moretti?

Este sábado 30 de mayo, de 9 a 18 horas, en el estadio Pedro Bidegain, se realizarán los comicios para renovar las autoridades de Comisión Directiva con mandato hasta el 23 de diciembre de 2027.

Este sábado 30 de mayo los socios de San Lorenzo eligen a las nuevas autoridades del club, que completarán el mandato del destituido Marcelo Moretti, hasta el 23 de diciembre de 2027.

San Lorenzo atraviesa uno de los momentos institucionales más complejos de toda su historia, por lo que las elecciones presidenciales anticipadas de 2026, que se desarrollarán este sábado 30 de mayo, serán decisivas para definir el futuro de la institución.

Al tratarse de una Elección Extraordinaria y de acuerdo con lo establecido en el Estatuto del Club, el padrón utilizado será el correspondiente al año 2023.

Los socios, que podrán acudir al Estadio Pedro Bidegain, de 9.00 a 18.00, para emitir su voto tendrán cinco binomios para elegir. Los candidatos son: Sergio Constantino – Cipriano Pommies (San Lorenzo en Marcha), Marcelo Culotta – Juan Manuel Campos (Orden y Progreso Sanlorencista), Manuel Agote – Leonardo Della Bitta (Movete Boedo Movete), Nicolás Papasso – Ángel Gras (Nueva Generación) y César Francis – Daniel de Florian (Volver a San Lorenzo).

En seis preguntas cuatro de los cinco candidatos a presidentes definieron su proyectos para llevar la conducción del club hasta el 23 de diciembre de 2027, fecha en la cual se suponía que debía finalizar el mandato que inició Marcelo Moretti al ganar en 2023.

Sergio Costantino, el actual presidente del club al ser electo por la Asamblea Extraordinaria pocos días después de la acefalía que terminó el mandato de Moretti, se comprometió a responder las preguntas formuladas por este medio, como lo hicieron los otros cuatro postulantes.

Marcelo Culotta (60 años)

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Se especializa en servicios de publicidad, marketing y comunicación. En octubre cumplirá 50 años de socio de San Lorenzo y desde hace 20 años milita la Vuelta a Boedo, a la que él mismo define como "la causa de su vida". Como referente histórico de la causa, fue un pilar fundamental en la lucha por la recuperación de los terrenos de Avenida La Plata, siendo uno de los principales impulsores de las masivas movilizaciones como la histórica marcha a Plaza de Mayo en 2012 y la Ley de Restitución Histórica.

Esta será su segunda candidatura a presidente de San Lorenzo luego de haber sido candidato en las elecciones del 2023, habiendo participado previamente en cargos de Comisión Directiva, siempre como vocal opositor al oficialismo. En diciembre del año 2025 resultó una pieza fundamental para que se produzca la acefalía en la Comisión Directiva para la salida de Marcelo Moretti, luego de todo lo ocurrido en los últimos meses de su mandato.

1) ¿Cómo encarará el saneamiento financiero del Club. De dónde saldrán los recursos.

San Lorenzo tiene la oportunidad histórica de dar un volantazo en su administración. Si miramos al pasado, nos encontramos con Moretti, Arreceygor, Tinelli, Lammens y también Costantino, que fueron compañeros de lista y Comisión Directiva. Para lograr un saneamiento económico es necesario cambiar una matriz de gobierno agotada que fue la que llevó a San Lorenzo hasta este lugar.

Son muchos años de un modelo de gestión basado en un déficit operativo, que hoy se encuentra aproximadamente en 1.000 millones de pesos, y está destinado al fracaso. Por lo tanto, ese agujero negro es lo primero que vamos a atacar.

Vamos a trabajar sobre el ingreso de recursos genuinos, como los de sponsoreo y el contrato de indumentaria, los cuales están por debajo de lo que un Club como San Lorenzo debe recibir.

En tercer lugar, pero no menos importante, es fundamental aumentar la masa societaria con una campaña de socios. Tenemos planeada una campaña inédita de socios, muy agresiva, no solo para captar nuevos socios, sino también para recuperar aquellos socios que por distintos motivos dejaron de pagar su cuota social.

2) ¿Qué proyecto tiene para el fútbol profesional. Director técnico. Mánager. Ídolos que están en la Lista y apoyan la gestión.

Recientemente presentamos nuestra propuesta para el área de fútbol, que tiene a Guillermo Franco como mánager del plantel profesional y a Walter Perazzo como coordinador general.

Es momento de volver a ser protagonistas y para eso se necesita trabajar con profesionalismo, seriedad, experiencia y sentido de pertenencia. Por eso fuimos a buscar a dos profesionales que nacieron en nuestro club.

Franco es un jugador que se crio en San Lorenzo, vivió en la pensión, salió dos veces campeón y sabe perfectamente lo que significa vestir estos colores. Además, tuvo una carrera futbolística impresionante: llegó a jugar tres años en el Villarreal, disputar una semifinal de Champions League, jugar en la Premier League con el West Ham y participar de dos mundiales. Después de su retiro, sumó una gran capacidad de gestión en el sector privado, con contactos en clubes de todo el mundo, lo cuál nos puede abrir muchas puertas.

Y Perazzo definitivamente es San Lorenzo. Es un “Camboyano” que conoce lo que significa atravesar situaciones difíciles en el club, porque fue una referencia de aquella época en la que el equipo batallaba en todas las competencias y representaba al club con orgullo, más allá de no jugar en un estadio propio. Luego de su retiro, desarrolló una carrera muy reconocida como entrenador de la Selección Sub 20 y distintos clubes tanto para las divisiones mayores como juveniles.

Además, forman parte de la estructura dos profesionales con muchísimo sanlorencismo, como Fernando Berón y Martín Saric, que también estarán trabajando en la estructura que planificamos para la reconstrucción del fútbol de San Lorenzo. Creemos que el primer paso para volver a ser protagonistas es volver a las raíces, pero con gente capacitada y con la integridad necesaria para terminar con los desmanejos de los últimos años.

3) ¿Cuál es el proyecto para el fútbol juvenil?.

Las personas que tendrán mayor preponderancia dentro de la estructura de juveniles son Walter Perazzo y Fernando Berón. Perazzo tiene un gran recorrido como entrenador de equipos mayores, pero además cuenta con una vasta experiencia en juveniles: estuvo cinco años trabajando en las divisiones inferiores de la Selección Argentina y fue entrenador de la Selección Sub-20, lo que le dio un profundo conocimiento del trabajo en divisiones menores, un área en la que tendrá un gran protagonismo.

A su vez, Fernando Berón, quien ya fue coordinador de las divisiones menores de San Lorenzo e hizo un gran trabajo, nutriendo al club de excelentes jugadores, también será parte del equipo de trabajo. Es una persona muy respetada en el mundo del fútbol y, particularmente, dentro de San Lorenzo.

Perazzo y Berón son grandes sanlorencistas que, además de su capacidad, experiencia y honestidad, le podrán inculcar a los jóvenes de San Lorenzo ese sentido de pertenencia tan necesario para representar nuestra camiseta. Es importante que los chicos entiendan el club en el que están. Para eso es necesario contar con gente que conozca a San Lorenzo como la palma de su mano, porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama.

Además de este equipo, creemos que trabajar fuertemente en la infraestructura. San Lorenzo no puede tener instalaciones en juveniles que datan de la década del 70 o partir las canchas para poder entrenar. Esto es algo que nos preocupa mucho y por lo tanto, es uno de los temas en los que nos vamos a ocupar desde el primer día. No alcanza solamente con profesionales de excelencia, sino que los juveniles tienen que tener las condiciones necesarias para poder desarrollarse y las mismas tienen que estar a la altura de un club como San Lorenzo.

4) ¿Qué planes tiene para los deportes Federados y para la Ciudad Deportiva?

San Lorenzo es un club social y deportivo, pero además, la historia demanda que los deportes federados deban seguir compitiendo en lo más alto. Con lo cuál queremos apuntar a que cada disciplina vuelva a sus épocas doradas. Pero además, esto se puede lograr siendo autosustentables con los sponsors que vamos a hacer llegar. Esto es posible y ya lo demostré cuando me tocó estar a cargo del vóley y el atletismo como vocal opositor.

Respecto a la Ciudad Deportiva, hay mucho trabajo por hacer. Hay que llevar adelante una puesta en valor integral de todos los espacios, porque lleva un abandono total desde hace muchísimos años. Los socios de San Lorenzo están cansados de ver obras que se inician y quedan por la mitad y este es el paradigma que venimos a cambiar en el club.

5) ¿Cómo planea encarar la vuelta a Boedo?. ¿Hay plazos?. ¿Qué pasará con el actual Nuevo Gasómetro?

Desde el primer día de nuestra gestión vamos a trabajar por eso. De hecho, se da la casualidad de que la semana pasada cumplí 20 años militando la Vuelta a Boedo. Es la causa de mi vida. A lo largo de todo este tiempo, los hinchas de San Lorenzo conseguimos sacar tres leyes en la Legislatura porteña, organizamos un fideicomiso que le dio al club ocho millones de dólares y compramos tres propiedades que hoy forman parte del patrimonio del Club.

Con respecto al predio, estoy convencido de que lo mejor que puede hacer allí San Lorenzo es construir un estadio. Pero prometer la construcción del estadio en este año y medio sería, por lo menos, una irresponsabilidad. Hay una serie de pasos administrativos que hay que realizar previamente, que resultan sumamente importantes. San Lorenzo tiene que acomodarse financieramente para emprender una obra de semejante magnitud.

Mientras tanto, sí se puede avanzar en cuestiones reales para las que no se necesitan enormes sumas de dinero y que se resuelven únicamente con el trabajo diario de muchas personas, con el objetivo de dejar al club en condiciones óptimas para comenzar la construcción. Eso es lo que vamos a hacer: trabajar en silencio para dar todos los pasos necesarios en la dirección correcta: Volver a ser locales en Avenida La Plata.

Respecto al Pedro Bidegain, es patrimonio de San Lorenzo y lo va a seguir siendo, aún cuando juguemos en Boedo. Hasta que ello suceda, hay que acondicionarlo para que la experiencia del socio a la hora de ir al estadio esté a la altura. No solamente hay que hacer un mantenimiento estructural, sino también una modernización de los espacios para que todos los hinchas podamos disfrutar de ir a la cancha.

6) Cuáles serán las primeras tres medidas que tomará si gana las elecciones?

Ya tenemos una planificación económica y la hoja de ruta de cara a los primeros 100 días de gestión, para el reordenamiento financiero de San Lorenzo y acomodar los números de la institución. Estamos preparados para afrontar la situación crítica que atraviesa San Lorenzo.

Vamos a realizar un relevamiento sobre todos aquellos contratos que están próximos a finalizar y renegociar todos aquellos que consideramos que deben tener una continuidad con el club.

Además, como comentaba anteriormente, vamos a lanzar una campaña de socios y abonos. Hoy están pagando la cuota alrededor de 55 mil socios. Eso es muy poco. Solamente aumentando ese número con una campaña exitosa, nos permitirá equilibrar las finanzas de San Lorenzo y bajar el déficit mensual.

Sin embargo, esa campaña no debe ser únicamente un buen acto comunicacional: se debe apuntar a mejorar las condiciones a las que el club tiene a sus socios, desde la fidelización y la experiencia en el estadio hasta los canales de atención y muchas otras áreas que actualmente no funcionan y alejan a los hinchas.

Con respecto a los abonos vamos a regresar con la promoción del 4x3, vamos a incluir un 3x2 para familias con menores, y además vamos a implementar una política de inflación cero en conjunto con 6 cuotas sin interés. Tenemos que traer a todos los socios que se alejaron del club por las pésimas administraciones.

César Francis (62 años)

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Abogado, periodista y actual secretario administrativo de la Asociación Argentina de Tenis. Con trayectoria en procesos legales de salvataje e impedir el remate de clubes como Ferro, Atlanta, Deportivo Español y Comunicaciones, fue parte de la Comisión Directiva de San Lorenzo entre 2013 y 2023 siempre como opositor con su agrupación "Volver a San Lorenzo".

Si bien viene de salir en el cuarto puesto en las elecciones del 2023, se trató de su mejor resultado hasta el momento en cuanto a cantidad de votos cosechados y el porcentaje obtenido, al sumar 1786 votos.

1) ¿Cómo encarará el saneamiento financiero del club? ¿De dónde saldrán los recursos?

He trabajado durante décadas en procesos de recuperación de instituciones en crisis, participando en experiencias vinculadas a clubes como Club Atlético Atlanta, Club Ferro Carril Oeste, Club Comunicaciones y Deportivo Español, además de decenas de clubes de barrio y empresas atravesadas por situaciones complejas. Esa experiencia me dio herramientas concretas para entender cómo se reconstruye una institución golpeada.

Sin orden, organización y control no habrá saneamiento económico posible. Ésos serán los tres pilares de nuestra gestión. A partir de ahí vamos a establecer protocolos claros de funcionamiento, transparencia en cada decisión y un modelo de administración profesional.

Se requiere experiencia, independencia y las manos liberadas para pasar el bisturí donde haya que pasarlo: revisar la deuda, separar la legítima de la ilegítima (con esta decisión bajaremos el pasivo nominal en 20 millones de dólares) y rescindir o renegociar todos aquellos contratos que hayan resultado perjudiciales para el club.

En paralelo, vamos a trabajar sobre la recuperación de recursos genuinos. San Lorenzo perdió cerca de 25 mil socios activos y eso representa un daño económico enorme, pero también un deterioro del vínculo emocional con el club. Recuperar esos socios será una prioridad.

También debemos poner en valor la marca San Lorenzo. Para eso es fundamental recuperar autonomía institucional en la Asociación del Fútbol Argentino, terminar con situaciones que perjudican al club y volver a tener un calendario lógico que permita jugar en horarios razonables, vender más abonos y aumentar la asistencia.

Finalmente, impulsaremos una reestructuración seria y sostenible de los pasivos, conciliando los vencimientos de las obligaciones con los ingresos proyectados del club. El objetivo no es administrar la decadencia: es sacar definitivamente a San Lorenzo de la crisis.

Para las obligaciones inmediatas tendremos el acompañamiento de empresas que confían en nosotros y nos acompañarán como sponsors ya que quieren vincular sus nombres al de nuestro club pero de la mano de dirigentes confiables. Con esa inyección de dinero comenzaremos a bajar el pasivo desde el día uno.

2) ¿Qué proyecto tiene para el fútbol profesional? ¿Director técnico? ¿Mánager? ¿Ídolos que apoyan la gestión?

Nuestro proyecto para el fútbol profesional parte de una premisa muy clara: en San Lorenzo no puede haber más improvisación. El club necesita un modelo profesional, moderno y sustentable, donde las decisiones futbolísticas estén integradas a un proyecto institucional y económico serio.

Queremos un fútbol con identidad, competitividad y planificación. Eso implica definir perfiles, sostener procesos y volver a tener un plantel construido con criterio, no a partir de urgencias o parches de mercado.

San Lorenzo tiene que recuperar prestigio en el fútbol argentino y volver a ser un club que pelee campeonatos y juegue copas internacionales de manera habitual.

Respecto del director técnico y el mánager, entendemos que primero hay que ordenar el club y definir un proyecto. Los nombres son importantes, pero más importante todavía es que exista una estructura profesional detrás, con objetivos, evaluación y responsabilidad.

No creemos en las decisiones marketineras ni en utilizar nombres propios para una foto electoral. Sí tenemos el orgullo de contar con el acompañamiento y la confianza de muchas personas vinculadas a la historia y la identidad de San Lorenzo, porque existe una enorme preocupación por el presente del club y una convicción común de que hace falta un cambio profundo.

3) ¿Cuál es el proyecto para el fútbol juvenil?

El fútbol juvenil tiene que volver a ser una política de Estado dentro de San Lorenzo. Históricamente, las inferiores fueron una fuente de identidad, patrimonio y sentido de pertenencia. Hoy eso necesita reconstruirse con inversión, planificación y profesionalismo. No continuará el actual coordinador Romano.

Nuestro proyecto apunta a modernizar integralmente el área: mejores condiciones de entrenamiento, captación inteligente en todo el país, nutrición, apoyo psicológico, acompañamiento educativo y una metodología futbolística unificada desde infantiles hasta Primera División.

Queremos que los chicos lleguen a Primera preparados futbolística y humanamente. Y también terminar con una lógica donde muchas veces los juveniles aparecen por necesidad económica y no como consecuencia de un proceso serio de formación.

San Lorenzo no puede resignarse a vender apurado y barato. El desafío es formar talento, potenciarlo, darle contexto competitivo y generar patrimonio genuino para el club.

Los grandes equipos de nuestra historia siempre tuvieron una fuerte base de inferiores. Ahí está una de las claves para reconstruir el futuro de San Lorenzo.

4) ¿Qué planes tiene para los deportes federados y para Ciudad Deportiva?

San Lorenzo no es solamente fútbol profesional. Los deportes federados forman parte de la identidad social, cultural y deportiva del club y nuestra gestión los va a fortalecer.

Queremos ordenar su financiamiento, mejorar infraestructura, ampliar convenios de patrocinio y desarrollar esquemas de administración eficientes que permitan el crecimiento de cada disciplina sin depender de la improvisación permanente. Y quiero ser muy claro en esto: garantizamos la continuidad de todas las disciplinas deportivas. No creemos en la idea de abandonar actividades porque no sean autosustentables. Eso sería dejar librada a su suerte una parte esencial de la vida del club.

Como presidente de San Lorenzo, mi responsabilidad será generar los ingresos necesarios para sostener integralmente a la institución y proteger todas sus expresiones deportivas y sociales.

También vamos a fortalecer la Ciudad Deportiva y las sedes, porque un club grande no se construye solamente con un estadio: se construye con vida social, deporte, formación e identidad.

San Lorenzo tiene una de las hinchadas más grandes y apasionadas del país. Nuestra responsabilidad es construir una institución que esté a la altura de esa historia y de esa pasión, y que vuelva a mirar al futuro con orgullo, seriedad y estabilidad.

5) ¿Cómo planea encarar la Vuelta a Boedo? ¿Hay plazos? ¿Qué pasará con el Nuevo Gasómetro?

La Vuelta a Boedo no puede seguir siendo utilizada como un eslogan electoral. Es una causa histórica, emocional e identitaria para San Lorenzo, pero también un proyecto que requiere seriedad jurídica, sustentabilidad económica y planificación real.

Por eso considero que muchos anuncios recientes sólo generaron más frustración en el hincha. San Lorenzo está pidiendo seriedad.

Participé activamente en el proceso de restitución histórica y conozco profundamente tanto el marco legal como las complejidades urbanísticas y financieras involucradas. Justamente por eso no voy a hacer promesas irresponsables ni anunciar plazos imposibles solamente para obtener un aplauso electoral.

Lo que sí vamos a hacer es trabajar desde el primer día. Durante los primeros 30 días de gestión vamos a conformar una mesa institucional integrada por el club, el Gobierno de la Ciudad, socios, especialistas y vecinos, acompañada por un diagnóstico técnico integral sobre la situación del predio y las alternativas jurídicas, urbanísticas y económicas disponibles.

A partir de allí impulsaremos un plan por etapas, serio y verificable, con financiamiento genuino y conversaciones ya iniciadas con grupos e inversores interesados en desarrollar infraestructura deportiva junto a San Lorenzo.

Pero además queremos terminar con una falsa discusión: el presente y el futuro del club también incluyen al estadio Pedro Bidegain, a Ciudad Deportiva y a nuestras sedes sociales.

El Nuevo Gasómetro forma parte de nuestra historia, de nuestra identidad y de millones de recuerdos de los sanlorencistas. Y cuando San Lorenzo vuelva a Avenida La Plata seguirá siendo un activo estratégico e institucional fundamental.

Por eso impulsaremos un plan de modernización y puesta en valor del estadio, evaluando además la factibilidad económica y constructiva de completar los codos pendientes y mejorar accesos, servicios e infraestructura para socios e hinchas.

6) ¿Cuáles serán las primeras tres medidas que tomará si gana las elecciones?

El principal problema de San Lorenzo es económico. Y el segundo problema es la falta de transparencia. Nosotros no queremos administrar la crisis: queremos ser el gobierno que termine con la crisis.

En nuestra lista no hay un solo integrante que haya formado parte de los gobiernos que llevaron al club a esta situación. Fue una decisión política, porque sabemos que para recuperar San Lorenzo habrá que afectar intereses muy poderosos.

Por eso, una de las primeras medidas será realizar una auditoría integral para separar la deuda legítima de la ilegítima. Estamos convencidos de que esa decisión permitirá reducir significativamente el pasivo del club.

En los primeros noventa días avanzaremos también en la rescisión o renegociación de contratos perjudiciales para San Lorenzo y en una reestructuración seria de las obligaciones legítimas, conciliando los compromisos asumidos con los ingresos reales y proyectados.

Además, tenemos diálogo con empresas que quieren volver a vincularse con San Lorenzo, pero que esperan una conducción seria, profesional y transparente. El club tiene que dejar de aparecer en páginas policiales para volver a aparecer en las páginas deportivas.

Y paralelamente vamos a trabajar desde el primer día sobre el fútbol profesional. San Lorenzo no puede perder más tiempo. Necesitamos un mercado de pases inteligente, competitivo y coherente con el proyecto deportivo que queremos construir.

Manuel Agote (43 años)

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Abogado especializado en derecho comercial. Socio de San Lorenzo desde hace 23 años, milita la causa de la Vuelta a Boedo desde sus inicios. Defendió a San Lorenzo frente al avance de las SAD impulsando la inclusión del plebiscito en el Estatuto. Impulsó las denuncias que terminaron con la sanción del IGJ a dirigentes del período 2020-2023 . "Denunció el intento de venta del club llevado adelante por Moretti y frenó el acuerdo con el fondo suizo que pretendía firmar Costantino", dicen en su agrupación. Referente de Movete Boedo Movete, encabeza una lista de 20 candidatos que llegan por primera vez a un proceso electoral para encarar "una revolución ética y moral que devuelva a San Lorenzo a la normalidad institucional", dice.

1) ¿Cómo encarará el saneamiento financiero del Club. De dónde saldrán los recursos.

Necesitamos recuperar la libertad administrativa que hoy no tenemos. Hoy el déficit operativo mensual del club es de 700 mil dólares, una situación insostenible. Impulsaremos el concurso preventivo de acreedores como herramienta legal para reestructurar pasivos, ordenar obligaciones y devolver previsibilidad al club. Solo negociaremos con acreedores que puedan demostrar la legitimidad de su reclamo, y los pasivos vinculados a los dirigentes que nos llevaron a este caos serán auditados con posibilidad de iniciar acciones legales. La generación de recursos genuinos se apoyará en cuatro ejes, los acuerdos comerciales estratégicos por 8 millones de dólares, la campaña por 20.000 nuevos socios, la puesta en valor de la marca San Lorenzo y la operatividad de Avenida La Plata.

2) ¿Qué proyecto tiene para el fútbol profesional. Director técnico. Mánager. Ídolos que están en la Lista y apoyan la gestión.

El fútbol es el corazón deportivo, económico e identitario del Club. Llevamos 13 años sin salir campeones en la Liga, el mismo período en el que San Lorenzo fue arrastrado a la crisis económica y financiera que hoy atravesamos. Vamos a construir un proyecto de largo plazo, con una dirección deportiva profesional que garantice continuidad metodológica entre Inferiores, Reserva y Primera; un departamento de scouting nacional e internacional con videoanálisis e informes técnicos; y una estructura que separe el área de fútbol de la vida social del Club.

Tenemos definidos el representante en Comisión Directiva, el mánager y la conducción técnica, pero por respeto institucional preferimos no exponer nombres en plena campaña para no arrastrarlos a la disputa electoral.

3) ¿Cuál es el proyecto para el fútbol juvenil?.

Las inferiores ocuparán un lugar central en la gestión, sostenidas con infraestructura, planificación y continuidad más allá de los cambios dirigenciales. Queremos un ciclo virtuoso, donde los chicos lleguen al Club, se identifiquen con la Institución, transiten las inferiores aprendiendo los valores innegociables de vestir esta camiseta, debuten en Primera y, al regresar del exterior, San Lorenzo sea su destino obligatorio. Vamos a reconvertir la cancha abandonada de hockey en una de fútbol 11 de pasto sintético, sumar una de fútbol 9 para infantiles lindante al Salón San Martín y abrir el Bidegain a la Reserva como puente real hacia Primera. Crearemos un Departamento de Formación Integral con continuidad educativa, hábitos profesionales, apoyo psicológico y educación financiera.

4) ¿Qué planes tiene para los deportes Federados y para la Ciudad Deportiva?

Los deportes federados son fundamentales porque inculcan identidad y sentido de pertenencia. Favorecen el desarrollo social de los socios. Vamos a garantizar insumos, viáticos, infraestructura y coordinadores idóneos por disciplina, ampliando la base de participantes para tender a la sustentabilidad. La Ciudad Deportiva se reestructurará por etapas escalonadas, con ordenamiento general de largo plazo, mejoras de accesos, iluminación y seguridad, recuperación de instalaciones, nueva infraestructura para federados y formativos, construcción de tres canchas de fútbol y cerramiento exclusivo del área desde el Salón San Martín hasta Avenida Varela. Negociaremos con el GCBA la cesión de la vereda lindante con Av. Perito Moreno para que los socios transiten con mayor seguridad.

5) ¿Cómo planea encarar la vuelta a Boedo?. ¿Hay plazos?. ¿Qué pasará con el actual Nuevo Gasómetro?

Hablamos con la verdad. Hoy las condiciones objetivas para construir el estadio en Avenida La Plata no están dadas. Faltan los 8.000 metros que siguen en poder de Carrefour y, aun recuperándolos, la situación financiera del club nos pondría en una posición de dependencia frente a inversores externos. Eso implicaría resignar autonomía institucional y no lo vamos a permitir. Primero hay que resolver la situación de las cocheras, ordenar la hipoteca y sanear las cuentas. Mientras tanto, avanzaremos en la operatividad inmediata del predio, con puesta en valor del Museo, eventos culturales y nuevas actividades para los socios. El Pedro Bidegain tendrá mejoras en tribunas, modernización tecnológica y un esquema de funcionamiento activo durante todo el año.

6) Cuáles serán las primeras tres medidas que tomará si gana las elecciones?

La primera, lanzar la auditoría integral del club abarcando lo contable, jurídico, laboral, judicial, organizacional, de infraestructura, de acuerdos comerciales y del padrón de socios, para conocer el punto de partida real. La segunda, presentar el pedido de concurso preventivo de acreedores e ingresar al club los 4 millones de dólares previstos para el primer mes de gestión, parte de los 8 millones ya pactados en acuerdos comerciales, para enfrentar los primeros meses que serán muy difíciles.

La tercera, poner operativa Avenida La Plata con el traslado del Museo, los primeros acuerdos con productoras para eventos culturales y un cronograma de actividades que devuelva vida al predio mientras avanzamos en construir las condiciones reales para el estadio.

Nicolás Papasso (42 años)

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Empresario del rubro turístico, posee su propia agencia de viajes. No participó nunca de la política del club. Su única participación electoral hasta ahora en San Lorenzo fue en las fallidas elecciones de 2022, la cuales fueron suspendidas por la IGJ a pocos días de que tengan lugar. En ese entonces, apareció como candidato a vocal en la lista de Enrique Ronzoni, actual tesorero de la Comisión Directiva transitoria liderada por Costantino.

Se presenta como un outsider, sin pasado en ninguna de las gestiones cuestionadas de los últimos años, con el objetivo de “recuperar el club que lo vio crecer”.

1) ¿Cómo encarará el saneamiento financiero del Club. De dónde saldrán los recursos.

Tras conocer el estado real de situación (al momento estimamos que San Lorenzo debe aproximadamente 60 millones de dólares), el saneamiento comenzará sentándonos a conversar con los acreedores que tengan los papeles en regla (basta de mutuos y servilletas donde se acercan a decir que el club les debe algo). A su vez tenemos a FEVER GLOBAL (ticketera de clubes de Europa como el Real Madrid), que nos dedtinará dinero a costo 0 para afrontar los primeros meses sin problemas. FEVER lo irá cobrando de las transacciones como cualquier ticketera. Además desde el día uno hay que activar la generación de ingresos genuinos. Debemos bajar cuanto antes el déficit mensual.

2) ¿Qué proyecto tiene para el fútbol profesional. Director técnico. Mánager. Idolos que están en la Lista y apoyan la gestión.

Para el proyecto de fútbol la cabeza será Martín Prest, quien tuvo un pasado muy exitoso por Asia y Europa y ya hoy nos está sentando en la mesa de los clubes más grandes del mundo. Junto a él estuvimos con Joan Laporta, en las oficinas del Atlético Madrid, entre otras reuniones. San Lorenzo debe volver a hacer negocios y acuerdos con los clubes más importantes del mundo.

Con respecto al DT, el actual tiene contrato y lo vamos a respetar. Hoy en día estamos pagando tres técnicos (Insua y Guede), el club no soporta una desprolijidad más.

El plantel hay que enriquecerlo. Necesitamos jerarquía. San Lorenzo no llega a una instancia final hace más de 45 torneos. Hay que volver a ganar algo cuanto antes.

3) ¿Cuál es el proyecto para el fútbol juvenil?

Diego Griffa será junto a Pol Laporta el encargado de las divisiones juveniles. Con un sistema de scouting agresivo y un plan de inferiores que cubra todas las necesidades de nuestros chicos que son patrimonio del club.

4) ¿Qué planes tiene para los deportes Federados y para la Ciudad Deportiva?

Los deportes federados hoy están abandonados. Ya acordamos con OSMITA que sea no solo sponsor sino que también les dé cobertura médica a todos nuestros deportistas federados. La ciudad deportiva la veo como cuando yo tenía 7 años. Estancada en el tiempo. Hay que ponerla en valor y que la gente vuelva a disfrutarla. No alcanza con hacer una cancha de Pickeball.

5) ¿Cómo planea encarar la vuelta a Boedo?. ¿Hay plazos?. ¿Qué pasará con el actual Nuevo Gasómetro?

La vuelta a Boedo es una realidad. La actual Comisión Directiva transitoria confirmó los 8000mt2, de los cuales nosotros ya teníamos conocimiento. Tenemos un proyecto serio para terminar el estadio en 2030/31, tenemos la desarrolladora y los inversores para que se haga realidad el sueño de todos.

Al Nuevo Gasómetro lo pensamos como centro de entrenamiento y concentración. No es verdad que sea tan fácil de vender esos terrenos y tampoco nos interesa desprendernos de semejante predio. Tenemos que tener un lugar donde entrenar y concentrar, de primer nivel.

6) Cuáles serán las primeras tres medidas que tomará si gana las elecciones?

Ordenar los números, poner la cabeza en armar un equipo competitivo. No hay campañas de socios que sirvan si la gente va a la cancha y el equipo no está a la altura. Y por último comenzar a generar ingresos genuinos.