Quién es Tim Payne, el jugador menos conocido del Mundial 2026 que se volvió viral en las redes

Pasó de ser considerado el menos conocido de la Copa del Mundo a convertirse en una llamativa figura gracias al apoyo de un influencer.

Al permitir que más selecciones participen, la fiesta del fútbol estará garantizada en el Mundial 2026 , ya que habrá muchos más protagonistas para disfrutar dentro de las canchas de Estados Unidos, México y Canadá. Varios de ellos son figuras consagradas en sus países y buscarán coronarse por primera vez o volver a levantar la Copa.

Pero entre tantas estrellas también hay nombres sin tanto brillo y esta será la gran oportunidad de mostrarse ante el público global. En este contexto, ocurrió algo bastante particular: un influencer buscó al futbolista menos conocido que participará del certamen y lo que sucedió después revolucionó las redes.

Formado en la cantera del Auckland City , el equipo neozelandés que le sacó un empate a Boca en el último Mundial de Clubes de la FIFA, Tim Payne inició su carrera en 2009.

Tras un paso por el Waitakere United de su país, se marchó hacia Inglaterra para sumarse a la Sub-23 de los Blackburn Rovers, pero nunca logró integrar el primer equipo. Regresó a Auckland, se fue al equipo B de los Portland Timbers de la MLS y luego retornó, por tercera vez, a sus tierras.

Allí, Payne vistió las camisetas del Eastern Suburbs y del Wellington Phoenix, club en el que milita actualmente y al que llegó en 2019. Encontró su mejor versión, lo que le permitió seguir en la selección de Nueva Zelanda después de su debut en 2012 y superar los 50 partidos.

Su combinado nacional consiguió clasificarse a la competencia tras disputar las Eliminatorias de Oceanía, algo que no lograba desde Sudáfrica 2010. Eso convirtió el regreso en un hito para su nación y en una oportunidad única para el mediocampista.

Pero, pese a esto, lo más llamativo es que un influencer descubrió que era el futbolista menos conocido del Mundial 2026, si se tomaba como referencia su cantidad de seguidores.

Embed - TIM PAYNE SE SALIÓ DE CONTROL #futbol #shorts

La respuesta del jugador de Nueva Zelanda al influencer

El influencer “Elscarso” decidió convertir en protagonista al jugador menos conocido del Mundial 2026, y ese era Tim Payne si se contaba su cantidad de seguidores en Instagram. Hasta el momento en que salió a la luz el video donde buscó hacerlo conocido, tenía menos de cinco mil followers.

Pero rápidamente la propuesta se volvió viral e incluso llegó a otros creadores de contenido, por lo que la situación se transformó en algo mucho más grande. Al momento de chequear la cuenta de Payne, el jugador ya tiene más de 1,7 millones seguidores y sus posteos superan los 500 mil likes.

Algunas horas más tarde, el futbolista apareció en las redes sociales para agradecer el cariño y le envió un mensaje al artífice de la campaña. Además, compartió un video hablando en español donde se mostró feliz por el amor recibido en los últimos días.

Embed - El futbolista Tim Payne manda mensaje en español tras hacerse viral antes del Mundial

La reacción de FIFA ante la campaña a favor de Tim Payne

La casa madre del fútbol mundial tampoco se quedó atrás y reaccionó ante la revolución de las redes sociales. A través de su cuenta oficial de Instagram, a falta de menos de dos semanas para el inicio de la Copa del Mundo, la FIFA compartió varias fotos del mediocampista defiendo la camiseta de Nueva Zelanda.

Las imágenes fueron acompañadas por la leyenda: "Dos palabras: Tim Payne", lo que hizo que el posteo explote rápidamente de likes y comentarios. Ahora, el nacido en Auckland es considerado el futbolista más famoso de la historia de Nueva Zelanda.

Fixture de Nueva Zelanda para el Mundial 2026

Ahora, Tim Payne deberá demostrarles a sus nuevos seguidores lo aguerrido que es dentro de la cancha en el Mundial 2026. Para una selección de la que no se espera mucho, hay una enorme responsabilidad por la exposición, pero no será nada fácil: integrará el Grupo G junto a Bélgica, Irán y Egipto.