El primer empleado de eBay que utilizó todos sus millones para cumplir su sueño y ganó más de 20 Óscars







Tras convertirse en el primer empleado oficial y ganar miles de millones, incursionó en el mundo del cine.

Logró ganar una increíble fortuna y también dedicó su vida al cine. TED

Quienes se suman a un trabajo no siempre saben que el destino los ubicó en los inicios de uno de los imperios más importantes de su sector. Muchas veces, estos empleados no logran dimensionar que fueron una pieza fundamental en empresas que luego recaudan miles de millones de dólares.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Jeffrey Skoll fue el primer empleado de eBay además de su presidente. La compañía fue pionera en su sector, amasó una fortuna y, sin esperarlo, fue capaz de ganar más de 20 premios Oscar en su actividad paralela.

jeff_skoll FOX Su vida cambió al convertirse en el primer empleado de una de las empresas más importantes del mundo. FOX Quién es Jeffrey Skoll y cómo consiguió su fortuna Su historia comienza en 1995, cuando conoció a Pierre Omidyar, un programador que tenía el sueño de crear una idea revolucionaria para la época: un mercado web para que cualquiera pudiera vender cualquier cosa a otra persona, ya sea cerca o en la otra punta del mundo.

Así nació eBay, que en un principio estaba compuesto por un puñado de personas, entre ellos Jeffrey. No tenían inventario y simplemente ofrecían como servicio la plataforma, con un pequeño cobro de comisiones a las ventas. En dos años ya contaban con millones de usuarios registrados y cientos de empleados.

A finales de 1998 lograron salir a la bolsa y Skoll, con el 10% de la empresa, tenía 100 millones de dólares en su participación tras la subida del valor. Pero este crecimiento no se detuvo y el primer empleado de la compañía se transformó en un multimillonario con el correr de los años.

Miles de millones: el patrimonio de Jeffrey Skoll Actualmente, el patrimonio neto de Jeffrey Skoll está calculado en 7 mil millones de dólares, provenientes de su papel como presidente fundador de eBay. También hay que sumar los ingresos que recibe como dueño de Participant Media, su productora de cine y televisión, que le permitió ganar más de 20 premios Oscar. Bajo su mando, fue responsable de filmes como “The Help”, “Syriana”, “Contagion”, “An Inconvenient Truth”, “Lincoln”, “Bridge of Spies”, “American Factory”, “Spotlight” y “Roma”, las cuales tuvieron 70 nominaciones y consiguieron 21 estatuillas.

Temas Millones