Con sólo 22 años desarrollaron una startup con Inteligencia Artificial y ganaron millones: quiénes son Adarsh ​​Hiremath, Brendan Foody y Surya Midha

El trío de desarrolladores destronó a Mark Zuckerberg como el multimillonario tecnológico más joven de la historia.

Los 3 fundadores de Mercor abandonaron la universidad para dedicarse de lleno al desarrollo de su startup.

Mark Zuckerberg ya no es el multimillonario tecnológico más joven de la historia, sino que fue superado por Adarsh Hiremath, Brendan Foody y Surya Midha, 3 empresarios que alcanzaron la cifra billonaria con sólo 22 años. Su fuente de ingresos es Mercor, una startup de reclutamiento que utiliza Inteligencia Artificial.

Con Mercor, la búsqueda laboral es más fácil y personalizada, gracias a que una IA optimiza las propuestas de trabajo. Esto ayuda mayormente a las empresas a clasificar currículums, en base a las descripciones de candidatos otorgadas por los empleadores. Asimismo, la misma inteligencia artificial puede realizar entrevistas laborales.

Adarsh Hiremath, Brendan Foody y Surya Midha 1 Quiénes son Adarsh Hiremath, Brendan Foody y Surya Midha, los fundadores de Mercor Adarsh Hiremath y Surya Midha se conocieron en la escuela primaria, en el Área de la Bahía de San Francisco, mientras participaban en torneos de debate. Durante las competencias de la secundaria, conocieron a Brendan Foody. Casualmente, los 3 son hijos de ingenieros de software.

Hiremath comenzó a interesarse por el mercado laboral mientras estudiaba en la Universidad de Harvard e investigaba para Larry Summers, exsecretario del Tesoro y actual miembro del consejo de administración de OpenAI. En 2023, los amigos fundaron Mercor con el objetivo inicial de conectar a ingenieros de la India con empresas estadounidenses que necesitaban programadores freelance.

En cuánto dinero está valuada Mercor actualmente Recientemente Mercor alcanzó una valoración de 10.000 millones de dólares gracias a una ronda de financiación de 350 millones, lo que convirtió a sus fundadores en multimillonarios. En la actualidad, cada uno de ellos posee un 22% de la participación en la compañía y cuenta con más de 30.000 profesionales involucrados en proyectos globales.

