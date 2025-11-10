La millonaria estrella de la NFL que apostó por las criptomonedas y sólo recibe pagos en Bitcoin







El deportista sorprendió al anunciar que sus pagos por publicidad solo los recibirá en criptomonedas.

Mientras millones eligen el camino seguro, una figura de la NFL desafía las reglas del juego. Pixabay

La adopción de criptomonedas no se limita a los expertos en tecnología o a los inversores. Cada vez más figuras del deporte exploran nuevas formas de asegurar su futuro financiero. Y en ese camino, millones de personas observan con atención las decisiones de los grandes referentes.

En el universo de la NFL, un nombre destaca por su audaz elección: Saquon Barkley. Este talentoso corredor no sólo brilla dentro del campo, sino que también redefine las reglas del juego fuera de él con una estrategia financiera que apuesta fuerte por lo digital.

Saquon-Barkley La adopción de activos digitales en contratos deportivos crece: millones observan el impacto de recibir pagos exclusivamente en criptomonedas. Foto de Kathryn Riley/Getty Images La decisión de Barkley para sus patrocinios Mientras otros deportistas buscan diversificar sus ingresos, Saquon Barkley marcó un camino radical. Decidió recibir todos los pagos relacionados con patrocinios a través de Bitcoin, abandonando el dinero tradicional. Su elección responde a un análisis claro: frente a la inflación, cree que la criptomoneda preservará mejor el valor de su fortuna.

Apoyado en la app Strike, Barkley canaliza todas sus ganancias por acuerdos con marcas como Nike, Pepsi, Toyota, Visa, Hulu y Dunkin'. Esos contratos superan los 10 millones de dólares anuales, y ahora se transforman en activos digitales que prometen rentabilidad a largo plazo.

El anuncio lo realizó en "The Best Business Show", donde explicó que su objetivo va más allá de la coyuntura económica. Pretende dejar un legado financiero duradero para sus hijos, al igual que otras figuras como Tom Brady o Kevin Durant.

Aunque otros jugadores de la NFL también han coqueteado con las criptomonedas, Barkley es el primero en dedicar todos sus ingresos de patrocinio a este sistema. Su apuesta lo ubica como un referente de la nueva era económica del deporte. El patrimonio millonario de Saquon Barkley En el terreno deportivo, Barkley también deja huella. Luego de una etapa con los New York Giants, firmó un contrato millonario con los Philadelphia Eagles. Solo en 2024 acumuló cifras históricas con récords personales y una actuación estelar en el Super Bowl LIX que le valieron el cobro de 30 millones de dolares. Gracias a su extensión contractual de dos años y 41,2 millones de dólares, su patrimonio neto supera los 60 millones. Con esta solidez económica y su visión a futuro, Barkley representa a una generación de atletas que no solo juegan, sino que también piensan en grande.

