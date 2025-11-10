De criar cerdos a fundar un imperio de millones por casualidad: quién es Calvin Ayre

Desde los rincones más humildes se puede lograr una fortuna, aunque para eso hay que apostar en el momento y lugar adecuados. Un pequeño emprendimiento puede ser la puerta a la fórmula para conseguir millones de dólares, pero para esto hay que dar en la tecla.

Así fue el caso de Calvin Ayre , quien empezó con poco, pero, por una simple casualidad, dejó atrás su vida en la granja para convertirse en un empresario muy reconocido. Logró poner en marcha un proyecto que lo colocó entre los multimillonarios más importantes de los últimos años.

Creció en una granja en Canadá, donde empezó a seguir el oficio de sus padres, quienes cultivaban cereales y criaban cerdos . Con un gran rendimiento en la escuela, se graduó en la Universidad de Waterloo y obtuvo una Maestría en Administración de Empresas.

Pero los miles de millones que acumuló fueron gracias a que, por casualidad, leyó un artículo sobre una empresa caribeña que ofrecía servicios de apuestas por teléfono . Eso fue la clave para empezar a estudiar ese negocio y sumarlo al boom de internet que se desarrollaba en los 90.

Aprendió diseño de redes y creó su propia empresa, la cual diseñó un software para juegos de azar y brindó soporte a distintos casinos. Para 1996 logró establecerse en el mercado con una sede en Costa Rica y, para los 2000, fundó Bodog .

A partir de esto, Ayre encontró la receta para mantenerse como uno de los pioneros de las apuestas en línea. La rápida expansión de este formato fue clave para convertirlo en uno de los empresarios más poderosos del sector, acumulando millones en ganancias.

Miles de millones: el patrimonio de Calvin Ayre

Actualmente, el patrimonio de Calvin Ayre se estima en 1.2 mil millones de dólares, según distintos medios especializados. Sus ganancias provienen de lo que generó con el éxito de Bodog y otras empresas anexadas, dedicadas a las apuestas en línea.

También mostró un lado filántropo, ya que dedica mucho tiempo a la fundación que lleva su nombre. Esta se encarga de colaborar con otras organizaciones benéficas, como Fisher House y la Sociedad Protectora de Animales.