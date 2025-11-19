Comenzó su emprendimiento en la universidad y se convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo

Sin posponer sus estudios, consiguió forjar un imperio valuado en miles de millones de dólares junto a su pareja.

Emprender es una actividad clave para forjar una fortuna, ya que son muchos los que lograron ganar miles de millones gracias a iniciar sus propios proyectos empresariales. Allí se ve el talento de las personas que transitan en el mundo de los negocios.

Lillian Wu hoy es una de las personas más importantes de China. Inició su camino desde muy joven en la Universidad y terminó siendo una de las figuras destacadas de su país debido a su riqueza.

Lilian Wu Yan fundó junto a quien hoy es su esposo Hakim Unique Internet , una de las empresas especializadas de internet más importantes de Asia. Pero el camino de ella y Jack Wang Qicheng no fue nada fácil. La pareja tenía la idea para su negocio, pero eran rechazados por distintos clientes necesarios para poder despegar.

La empresaria es una de las mujeres más ricas de toda China.

El emprendimiento comenzó cuando aún estaban en la Universidad e intentaron vender transceptores de fibra óptica a las empresas de telecomunicaciones. Tras varias negativas, pudieron facturar su primer millón en regiones donde el resto de sus rivales no buscaba clientes. El problema estuvo en que las compañías decidieron tomar el camino de comprarlos internamente, por lo que tuvieron que encontrar nuevas ideas.

La clave para Lillian y Jack Wang Qicheng fue contactar a más de 100 empresas inmobiliarias para acercarles sus servicios. Las propuestas bien redactadas les permitieron tener a sus primeros tres clientes, quienes los priorizaron por la diferencia económica que tenían respecto a sus competidores.

Wu tuvo que poner de presidente a otra persona en su compañía, ya que consideraba que la gente desconfiaría de una mujer. Pero tras manejar todos los arreglos ella misma, asumió el liderazgo y se convirtió en una de las mujeres más poderosas de China.

Miles de millones: el patrimonio de Lillian Wu

El patrimonio de Lillian Wu está estimado en 1.3 mil millones de dólares, según distintos medios especializados. Sus ganancias provienen exclusivamente de Hakim Unique Internet, lo que le permitió ser considerada una de las multimillonarias hechas a sí misma con menos de 40 años.

Junto a su esposo llevaron adelante la Hakim Unique Foundation, que realizó grandes donaciones a universidades de China, así como a áreas dedicadas a la cultura, salud y la investigación científica. Pese a su riqueza y poder, ella mantiene un perfil bajo y es raro verla en eventos públicos.