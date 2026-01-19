Cómo hizo Tammie Umbel para crear un emprendimiento millonario mientras criaba a sus 14 hijos

La empresaria pudo balancear su papel en el mundo de los negocios con su rol como madre.

Los imperios más grandes tienen por detrás historias que dejan sorprendidos a todos los que las conocen. Hay quienes consiguen ganar millones de dólares y, al mismo tiempo, logran equilibrar eso con su vida personal pese a las grandes responsabilidades de llevar adelante una familia.

Tammie Umbel llevó eso mucho más allá: es la encargada de llevar adelante un negocio rentable que le permitió construir una fortuna, pero en paralelo jamás abandonó la crianza de sus 14 hijos.

Tammie Umbel es una emprendedora estadounidense que desarrolló su carrera empresarial mientras criaba y educaba en su casa a sus 14 hijos . Ninguno de ellos asistió a la escuela tradicional, ya que ella se encargó personalmente de su formación académica , al mismo tiempo que avanzaba con distintos proyectos comerciales vinculados al consumo masivo.

Antes de consolidar su empresa actual, lanzó un emprendimiento textil que no logró sostenerse en el tiempo y terminó cerrando . Esa experiencia inicial fue determinante para redefinir su enfoque: evitar el endeudamiento, reducir intermediarios y mantener el control total de cada etapa del negocio, incluso cuando el objetivo era crecer y alcanzar cifras asociadas a millones de dólares.

Desde el inicio, su modelo se basó en vender, generar ingresos y reinvertir utilidades . No recurrió a préstamos bancarios ni a inversores externos, una decisión que mantuvo incluso cuando la empresa comenzó a escalar. Esa estrategia le permitió avanzar de manera más lenta, pero con una estructura sólida y alineada con sus convicciones personales y religiosas.

Una empresa valuada en millones de dólares

Tras cerrar su primer proyecto, Umbel fundó Shea Terra Organics, una compañía de cosmética natural con sede en el estado de Virginia, Estados Unidos. La empresa se especializa en productos para el cuidado de la piel elaborados con ingredientes provenientes de pequeñas comunidades productoras de países como Marruecos, Madagascar, Egipto, Namibia y Tanzania.

El desarrollo del negocio se apoyó en la investigación de insumos poco conocidos en el mercado occidental en ese momento, como la manteca de karité y el aceite de argán. Umbel viajó durante años a regiones alejadas para establecer vínculos directos con cooperativas locales, garantizar precios justos y asegurar la calidad de las materias primas utilizadas en cada producto.

En la actualidad, Shea Terra Organics está valuada en alrededor de 1.7 millones de dólares. La compañía comercializa sus productos a través de su tienda online y también los distribuye en cadenas especializadas con más de 700 locales en Estados Unidos.