Cómo mejorar el déficit habitacional e impulsar el mercado de alquileres

Estamos escuchando en los últimos tiempos que hay que cambiar el plazo del contrato de vivienda y que los aumentos dejen de ser anuales y sean cuatrimestrales como mínimo entre otras cosas, no cabe ninguna duda que aplicar solo esos cambios, no soluciona el tema entre partes y el conflictivo mercado locativo existente, aunque descomprimiría y daría más previsibilidad, se debería también tener en cuenta otros temas como acompañar con medidas concretas y complementarias y en la misma sintonía. Los problemas que transitamos en el tema alquileres lamentablemente no se solucionan tan fácilmente si no se aplican en conjunto otras medidas pragmáticas de la economía real.