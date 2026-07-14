Los zapatos especiales para hacer caca: cuál es el invento que es tendencia en internet + Agregar ámbito en









Con un propósito muy particular, este nuevo invento beneficiará la salud mejorando la postura a la hora de ir al baño.

Este invento tiene un propósito muy particular que traerá grandes beneficios para la salud de sus usuarios. Let Loose

Muchos inventos resultan comentados por millones de usuarios en las redes sociales debido a su aparente falta de utilidad práctica. En este caso, una herramienta que se diseñó especialmente para ir al baño cuenta con un fin directamente asociado a la salud y el bienestar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Si bien su presentación es bastante llamativa y está apuntada a un solo uso, sus beneficios a corto y largo plazo mejoran la experiencia en cada evacuación. Con un costo accesible, este calzado promete revolucionar la forma de ir al baño de manera definitiva.

Este calzado trae grandes beneficios para la salud. Let Loose Sh*t Shoes: qué son y para qué sirve este invento furor Las Sh*t Shoes son unas sandalias plásticas con una base muy alta, de 17 centímetros, creadas para cambiar la postura del cuerpo al momento de defecar. Al usarlas, las piernas quedan elevadas por encima de la cadera, lo que obliga al organismo a adoptar una posición de flexión mucho más natural para el proceso biológico.

El secreto de este calzado está en su diseño tipo zueco, pensado para que meter el pie sea lo más rápido y cómodo posible, sin necesidad de agacharse o perder tiempo con abrojos. Se puede conseguir de manera exclusiva a través del sitio web oficial de la marca Let Loose.

Cada par tiene un costo de u$s69 y cuenta con envíos internacionales, ofreciéndo también combos especiales junto con suplementos de magnesio diseñados para relajar el sistema digestivo de forma natural.

Así luce este particular calzado. Let Loose Los beneficios de elevar los pies al ir al baño La razón por la cual un calzado de 17 centímetros resulta tan efectivo radica en nuestra propia anatomía. Al sentarnos normalmente, el músculo puborrectal tensiona el recto y genera un ángulo de 90 grados que frena la salida de las heces. Al subir las piernas sobre estas plataformas, ese músculo se relaja y el conducto se endereza a unos 35 grados, abriendo paso libre. Esta alineación disminuye radicalmente la presión que se genera en la zona anal al intentar evacuar, haciendo que ya no sea necesario realizar esfuerzos excesivos ni pujar con fuerza. Como consecuencia directa de este menor esfuerzo, se evita que las venas locales se inflamen, reduciendo el riesgo de sufrir dolorosas hemorroides o de generar lastimaduras en la piel. Además, al agilizar todo el proceso se previene que los desechos pasen demasiado tiempo en el intestino perdiendo agua, lo que suele secar las heces y empeorar el estreñimiento. Para aprovechar estos beneficios, solo hace falta ponerse las sandalias al sentarse e inclinar el torso ligeramente hacia adelante, logrando así la postura ideal para completar la evacuación.

Temas Millones